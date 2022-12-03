Зима 2022: рекомендации астролога на 4 декабря

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Нептун выходит из ретроградной петли и вплоть до июля 2023 года начинает двигаться по прямой, что самым непосредственным образом отразится на нашей жизни. Прежде всего эта, как ее называют, "планета поколений" окажет влияние на наше мировоззрение: от каких-то догм и убеждений, увы, придется отказаться – причем не по своей воле, а под влиянием обстоятельств, но это как раз тот случай, когда все, что ни делается, делается к лучшему. Правда, понятно это будет спустя некоторое время, так что сразу может даже показаться, что все произошло, наоборот, к худшему, но имеет смысл не торопиться с выводами и немного подождать, пока схлынут эмоции и ситуация обретет реальные черты.

Пока же в течение нескольких дней Нептун вместе с Марсом из знака Близнецов и Венера из знака Стрельца сформируют тау-квадрат – аспект неожиданности, который может обернуться роковыми ошибками для представителей мутабельных знаков – Близнецов, Девы, Стрельца и Рыб. На ментальном плане они примут облик обманов, ложных иллюзий и опрометчивых слов, на физическом – отравлений и фантомных болей. Поскольку участвующий в данной конфигурации Марс до 11 января 2023 года будет находиться в ретроградном движении, приобретая подарки к праздникам себе, своим друзьям и близким, стоит избегать вещей из металлов – как благородных, так и не очень.

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