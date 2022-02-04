Зима 2022: рекомендации астролога на 5-6 февраля

Астролог рассказал, к чему нам нужно готовиться в субботу и воскресенье

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Транзитная Луна в Овне создает напряженные аспекты к скоплению планет в Козероге, что приведет к возникновению парадоксальных и двойственных ситуаций.

Выход из них будет подобен сказочному распутью с той только разницей, что вариантов из нее будет только два: образно говоря, "направо пойдешь" и "налево пойдешь". Тем не менее правильным путем, как это и бывает, окажется только один, крайне важно не перепутать его с другим.

Также в эти дни Солнце создаст точное соединение с Сатурном, что является не самой хорошей новостью для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями: у них могут обостриться эти недуги, поэтому желательно заранее принять превентивные меры, выполнив рекомендации лечащего врача. А вот давать волю эмоциям – нежелательно, витальность в эти дни низкая и организм может не потянуть такую нагрузку.

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