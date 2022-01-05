Зима 2022: рекомендации астролога на 6-7 января

Астролог рассказал, к чему нам нужно готовиться в четверг и пятницу.

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

В православный Сочельник Луна проходит знак Рыб, встречается там поочередно с Юпитером и Нептуном, что отвечает духу светлого праздника Рождества.

В человеческом обществе ожидается всплеск милосердия, когда многим захочется заниматься благотворительностью, помогать тем, кто в этом нуждается – пожилым людям, детям-сиротам, бездомным животным. Это также время, когда все мы, независимо от возраста, будем верить в чудеса, которые, как известно, любят, когда к ним так относятся, поэтому могут сбываться чаще, чем обычно.

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