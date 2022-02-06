Зима 2022: рекомендации астролога на 7-8 февраля

Астролог рассказал, к чему нам нужно готовиться в понедельник и вторник.

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Транзитная Луна проходит по знаку Тельца. Несмотря на соединение с Ураном, которое произойдет в это же время, она подпадает под гармоничное взаимодействие с Юпитером, что сделает людей чуть более успешными, чем в любое другое время.

Необходимо воспользоваться счастливым шансом для того, чтобы решить хотя бы один давно находящийся на повестке дня вопрос. Важно также отметить, что нахождение Луны в знаке Тельца всегда создает прекрасные условия для роста – как финансов, так и растений, прежде всего рассады: первые будут расти в переносном, а вторые – в буквальном смысле этого слова. В связи с этим можно открывать банковские счета, а также сажать и пересаживать растения.

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