Зима 2022: рекомендации астролога на 9-11 декабря

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Транзитная Луна переходит в знак Рака, а Венера – в знак Козерога, где она пробудет до 4 января следующего, 2023, года. Обе эти планеты астрологи считают женскими, поэтому влиять они будут на все, что так или иначе связано с прекрасной половиной человечества – прежде всего чувства и отношения между людьми. Если учесть, что в знаке Козерога уже расположился Меркурий, который вошел туда 7 декабря и пробудет до 12 февраля, можно смело предположить, что многие личные – любовные и семейные – связи ожидает трансформация.

Кому-то может показаться, что находящийся рядом человек ему не пара – социальный статус, образование или материальное положение у него не то. Кто-то просто охладеет к своему партнеру, почувствует по отношению к нему отчуждение, причем и сам не сможет объяснить, почему так происходит – просто внезапно с глаз спала пелена, которая до этого времени вводила в заблуждение. Поэтому тем, кому по-настоящему дорог близкий человек, необходимо проявить терпение и не реагировать на капризы второй половинки хотя бы до 10 января – к этому времени Козерог и Меркурий окончательно потеряют свою власть над ветреной Венерой.

Что до новых связей, то они в это время будут выстраиваться с дальним прицелом и определенной долей расчетливости: для людей будут важны не чувства любви или симпатии, а меркантильность и выгода, которую можно получить, став его партнером – как официальным, так и неофициальным. Впрочем, все вышесказанное не означает, что в данное время чистым и искренним чувствам совсем уж не будет места. Венера – дама сентиментальная, поэтому каждый конкретный случай необходимо рассматривать отдельно – чего там больше, любви или расчета.

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