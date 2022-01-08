Зима 2022: рекомендации астролога на 9 января

Астролог рассказал, к чему нам нужно готовиться в воскресенье

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Движение транзитной Луны по знаку Овна войдет в противоречие со связкой Солнце-Венера, в это же время Марс создает точную оппозицию к Лилит (Черной Луне) в знаке Близнецов. Девиз этого времени – к счастью, непродолжительного, оно займет всего два дня – звучит так: "Слово серебро, молчание – золото". Важно также помнить о том, что слово – не воробей, вылетит – не поймаешь. Необходимо следить за тем, что говоришь: из-за импульсивности, эмоциональности и собственного эгоизма можно при помощи одного неосторожного слова испортить многолетние отношения с другом или близким человеком, да и вообще нажить себе массу неприятностей.

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