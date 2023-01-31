Зима 2023: рекомендации астролога на 1-2 февраля

О том, на что в эти дни стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

1 и 2 февраля являются антиподами друг другу, при этом один как будто бы будет вытекать из другого. 1 февраля Луна "включит" Марс в знаке Близнецов, и это значит, что всем – а прежде всего мутабельным знакам (Близнецам, Деве, Стрельцу и Рыбам) – нужно помнить о том, что со словами надо обращаться крайне осторожно. Не подумав над тем, что говоришь, можно испортить отношения с людьми – близкими и коллегами – на долгое время, а возможно, и навсегда: случаются обиды, которые не забываются даже при наличии искреннего раскаяния и принесенных извинений.

К счастью, уже 2 февраля Луна переходит в знак Рака и начинает формировать поддерживающий трин – аспект равный 120 градусам (1/3 окружности) – к Венере в знаке Рыб. Люди станут более спокойными и одновременно чувствительными, впечатлительными и ранимыми. Они начнут сглаживать конфликты, обходить острые углы, заботиться о близких – прежде всего о членах семьи и друзьях. Ошибки, сделанные 1 февраля, удастся исправить в течение последующих суток.

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