Зима 2023: рекомендации астролога на 10-11 февраля

Астрологический прогноз на 10-11 февраля 2023 года для всех знаков Зодиака от астропсихолога Валентина Виттрок.

К 10 февраля Меркурий завершит точное соединение с Плутоном в знаке Козерога, что в первую очередь указывает на манипуляции и мошенничество в особо крупных размерах. Станет известно о крупных финансовых аферах, в которых окажутся замешанными известные люди – политики, продюсеры, режиссеры и даже особы королевской крови. На уровне обычных людей подобные события тоже вероятны, поэтому важно внимательно следить за тем, какие документы подписываешь, в противном случае можно – с большой долей вероятности – попасть в неприятную историю, следствием которой будут финансовые потери.

С учетом знака, в котором происходит соединение, можно назвать его ключевую фразу или, как говорят в таких случаях, слоган – "я использую". В обществе может проявляться нетерпимость к поведению и образу мыслей других людей, а также давление со стороны властей – действия и постановления, ограничивающие свободу граждан. Поскольку, согласно третьему закону Ньютона, сила действия всегда равна силе противодействия, то в дни, когда Луна будет находиться в знаке Скорпиона, 10 и 11 февраля, возможна ответная реакция со стороны народных масс: демонстрации, бунты и даже революции. В личных отношениях также вероятны конфликты, в которых необходимо сдерживать агрессию и отслеживать манипуляцию, не давая ей хода.

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