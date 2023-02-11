Зима 2023: рекомендации астролога на 12 февраля

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Меркурий переходит в знак Водолея, сформировав на два дня напряженный аспект к транзитной Луне в знаке Скорпиона. Такие же аспекты он создаст к Лилит (Черной Луне) в знаке Льва, что может стать причиной соблазнов и иллюзий, поэтому в это время необходимо максимально внимательно относиться к любым искушениям, которые приготовят для нас как обстоятельства, так и конкретные люди.

В знаке Водолея Меркурий будет находиться до 3 марта, где он будет – по ходу дела – приближаться к Сатурну. Планета сдержанности и ограничений начнет постепенно тормозить бунтарские и революционные настроения Меркурия, делая более спокойным, сдержанным и уравновешенным, что не замедлит сказаться на отношениях между людьми: в них станет меньше как страсти, так и конфликтов.

В преддверии новолуния, которое произойдет 20 февраля, у Меркурия произойдет серьезная "стычка" с Ураном в знаке Тельца. Новолуние само по себе – критическое время, но на этот раз звезды категорически не советуют нам подписывать важные документы и принимать серьезные решения – они могут иметь неприятные и пролонгированные во времени последствия.

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