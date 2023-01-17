Зима 2023: рекомендации астролога на 18 января

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Меркурий, отвечающий в небесной иерархии за общение и коммуникации, выходит из ретроградной фазы, в которой пребывал с 29 декабря. Тот факт, что с этого времени он будет двигаться не в обратном, а в прямом – или, как говорят астрологи, директном – направлении, говорит о том, что мир придет в адекватное состояние. На некоторое время – до следующей ретроградной петли – можно не бояться недоразумений и непонимания между людьми, любые высказывания – и даже намеки – будут восприниматься однозначно, то есть, именно с тем смыслом, который изначально в него вложили, а не додумал или присовокупил от себя собеседник.

Можно начинать новые проекты, которые были отложены до поры до времени, заниматься делами и бизнесом, признаваться в своих чувствах – прежде всего в любви: все будет правильно понято и с благодарностью воспринято.

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