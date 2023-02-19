Зима 2023: рекомендации астролога на 20 февраля

Астролог рассказал, к чему нам нужно готовиться в понедельник.

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

В 7 часов 7 минут по Гринвичу (в 9 часов 7 минут по киевскому времени) во втором градусе Рыб произойдет февральское – так называемое снежное – новолуние. Время является волшебным во всех отношениях.

Во-первых, новолуние всегда является таковым, поэтому астрологи советуют во время зарождения Луны закладывать жизненную и профессиональную программу на будущее – чем больше благоприятных моментов в ней будет, тем удачнее и счастливее окажется будущее.

Во-вторых, две "семерки", которые соответствуют времени новолуния по Гринвичу, делает данное время мистическим – цифра "семь" считается таковой, благодаря Библии, в которой фигурируют семь церквей, семь ангелов, семь труб и семь печатей.

Ну и в-третьих, этот момент формирует новый лунный месяц, в котором в знаке Овна встречаются две планеты успеха – Юпитер и Венера. Начинается период уникальных возможностей, которые звезды предоставят нам как в профессиональной, так и в личной жизни. Главное, запрашивать у звезды по максимуму: у каждого из нас есть шанс получить все и сразу.

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