Весна 2023: рекомендации астролога на 20 марта

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Меркурий, а через день – 21 марта – и Солнце переходят в огненный знак Овна, где уже находятся Юпитер и Хирон, что говорит о том, что в общественной жизни всей нашей планеты начинается новый период. В это время люди станут более импульсивными, в то же время практичными и умеющими извлекать выгоду из любой ситуации. Велика вероятность проблем в общении между людьми – ссор, конфликтов, настроенность на поиск недостатков в окружающих людях и неудержимое желание критиковать их. Желательно не идти на поводу у небесной конфигурации – меньше анализировать и больше действовать. Успех в делах в это время вероятен в большинстве случаев, главное – реально и трезво смотреть на вещи, поскольку идеализм не приблизит к поставленной цели, а напротив, отдалит от нее. Необходимо также держать под контролем эмоции – они до добра не доведут.

Праздник восточного Нового года – Навруз – совпадает с новолунием в первом градусе Овна, который обычно называют жертвенным. Меркурий в лучах Солнца не предвещает ментальной активности, да и само новолуние – не только в этот раз, но и всегда – энергетически выражается в упадке сил, апатичности и равнодушии ко всему, что происходит вокруг. Именно поэтому в данный период не стоит переоценивать свои возможности и делать то, что может принести вред здоровью: превышать скорость, находясь за рулем, заниматься экстремальными видами спорта, переходить улицу в неположенном месте.

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