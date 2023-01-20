Зима 2023: рекомендации астролога на 21 января

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

21 января в 20 часов 54 минуты по Гринвичу (22 часа 54 минуты по киевскому времени) во втором градусе Водолея и в точной оппозиции к Лилит в знаке Льва произойдет первое новолуние года. Небесная конфигурация данного момента окажется символичной, поскольку фактически – на звездно-планетарном уровне – заложит для Земли программу борьбы с деспотизмом, тиранией – в странах, в которых они являются государственным строем (таких, например, как Россия), и агрессией, а также поддержит политические и общественные движения за реформы, свободы и счастливое будущее как отдельных граждан, так и всего мира в целом.

Планета любви и красоты Венера в день новолуния будет находиться в соединении с Сатурном. Планета-ограничитель, как всегда, выступит в роли чистильщика кармы: каждый может получить то, что, образно говоря, наработал – за содеянное, каким бы – плохим или хорошим – оно ни было, рано или поздно приходится отвечать, и для многих из нас такой момент наступит в этот день. Также уйдет то, что отжило свой век: например, могут развалиться отжившие свое браки или прекратить существование отношения, которые давно не приносят ни пользы, ни удовольствия. С другой стороны, велика вероятность заключения браков по расчету, которые – в случае правильного расчета – окажутся на редкость прочными и счастливыми, и официального оформления отношений с зрелым, опытным и мудрым человеком.

Ну и, наконец, именно в этот день наступит Новый – 4721-й – год по китайскому календарю, который пройдет под знаком Черного Водяного Кролика (Кота). Ожидается, что он утихомирит бушующие на нашей планете страсти и даст людям немного отдохнуть от событий, которые утомили нас в год Тигра.

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