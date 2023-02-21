Зима 2023: рекомендации астролога на 22 февраля

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Транзитная Луна, проходя по знаку Овна, "встречается" с находящимися там Венерой, Хироном и Юпитером. Причем планета любви и красоты в это время будет держать секстиль (поддерживающий аспект) с Плутоном. Надо признать, что Луна в знаке Овна – не лучший советчик: в такое время мы склонны к необдуманным, рискованным решениям и легкомысленным, взбалмошным поступкам, о которых впоследствии приходится сожалеть, как о неразумных.

В такие дни также повышается физическая активность, но выбираем исключительно те задания, которые можно выполнить практически молниеносно – к пролонгированным во времени заданиям мы не готовы, нам жаль терять на них силы. Все, что не удастся завершить в течение дня, можно считать потерянным, поскольку уже завтра вряд ли захочется к ним приступать. Такие дни благоприятны для бизнесменов, поскольку у людей резко увеличивается креативность и предприимчивость, что позволяет преуспеть в делах, особенно связанных с финансами. Кстати, в данный конкретный момент – учитывая конфигурацию планет – наиболее успешными окажутся сделки, связанные с валютой: скорее всего, речь будет идти о сотрудничестве с зарубежными партнерами.

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