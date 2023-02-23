Зима 2023: рекомендации астролога на 24-26 февраля

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Транзитная – растущая – Луна проходит по знаку Тельца, что делает это время благоприятным для всего, что должно вырасти и увеличиться в объемах. Интересно, что касается это не только рассады, для посадки которой это время особенно благоприятно, но и финансовых и бизнес-проектов. Можно начинать новое дело, делать банковские вклады, открывать счета и депозиты, давать деньги в долг под проценты. Правда, для того, чтобы получить ожидаемый результат, необходимо помнить о присутствии в знаке Тельца Урана, который находится там уже четвертый год. Он может неверно понять желания и стремления, которым мы подчиняем свои действия, и дать совсем не то, что нужно. Чтобы этого избежать, необходимо максимально четко и точно формулировать для себя поставленные цели и ожидаемые результаты, не упуская ни одной мелочи и не допуская возможности неправильно их толковать.

В такие дни мы также начинаем ценить красоту окружающего нас мира – нас тянет прогуляться по парку, послушать хорошую музыку, посетить театр или сходить на выставку. Нам нужны удобства и комфорт во всех сферах жизни, поэтому не стоит бояться побаловать себя новым приобретением – пусть недорогим, но приятным, можно позволить себе съесть кусочек торта, в котором привыкли себе отказывать. На активные действия лучше ставку не делать – под влиянием знака Тельца люди становятся чуть более спокойными и медлительными, чем обычно, но зато и более уверенными в себе, что сказывается на поступках и отношениях с окружающими.

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