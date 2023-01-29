Зима 2023: рекомендации астролога на 30 января

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Транзитная Венера проходит 4-й градус знака Рыб, в котором находится древнейшая одинокая королевская звезда Фомальгаут. Наши предки, изучающие звездное небо, наделяли ее божественным значением, магическими свойствами и знанием тайн мироздания, так же как и еще три королевские звезды – Альдебаран, Регул и Антарес. Астрологи называют их хранителями звездного неба. Фомальгаут – страж южного неба, а вместе они образуют идеальный квадрат, который древние астрологи считали порталом в потусторонний мир.

Девиз этой звезды сходен с мудростью, которая была начертана на кольце царя Соломона: "Все проходит, пройдет и это". Фомальгаут обладает мощной преображающей энергией, под влиянием которой любой процесс доходит до самого "дна", после чего, превратившись в пепел, возрождается для нового этапа своего существования. Влияние королевской звезды на человека может быть максимально позитивным, но только в том случае, если он честен – как с самим собой, так и с мирозданием – в отношении своих целей и намерений. Нельзя ставить во главу угла личную славу или обогащение, такие намерения Фомальгаут вряд ли одобрит и уж точно ни в чем не поможет, скорее наоборот – будет вставлять палки в колеса. Обратная сторона влияния этой звезды на людей – горьковато-сладковатое поэтическое сумасшествие и тяга к мистике, которые могут овладеть даже самыми убежденными материалистами.

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