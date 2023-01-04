Зима 2023: рекомендации астролога на 5 января

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Транзитная Венера переходит в знак Водолея, где пробудет до 28 января. Венера любит комфорт и вкусную еду, поэтому на новом месте будет искать друзей, которые смогут обеспечить ей приятное – во всех отношениях – времяпрепровождение. Романтические отношения, за которые отвечает эта планета – вдвоем с Марсом, который 11 января выйдет из ретроградной петли и начнет двигаться по прямой – станут более оригинальными и даже, можно сказать, экстравагантными. Резко увеличится количество приятных знакомств, многие столкнутся с таким явлением, как любовь с первого взгляда, даже если до этого они категорически не верили в то, что она вообще возможна. Особенно повезет в этом плане знакам воздушной стихии – Близнецам, Весы и Водолеям.

Венера в Водолее любит чудеса, событийные фейерверки и разного рода фантазии. Правда, такие отношения могут быстро стартовать и также быстро закончиться, особенно если партнер окажется не на высоте – прежде всего интеллектуальной: Венера любит умных, начитанных и эрудированных людей, а вот отсутствия этих качеств, как правило, не прощает.

22 января Венера в Водолее соединится с серьезным "стариком" Сатурном, что самым благоприятным образом проиграется на жизни тех, кто давно ждет официального оформления отношений: они получат не только предложение руки и сердца, но и обручальное кольцо, являющееся – вполне в стиле Сатурна – символом ограничения и обязанностей перед супругом. Впрочем, велика вероятность и другого развития событий – отношения, которые изжили себя, могут прийти к логическому завершению.

Венеру в Водолее принято считать дружелюбной, но в свете событий прошлого календарного года она будет делить людей на две категории по принципу "свой – чужой". С теми, кого планета сочтет "своими", она будет проявлять инициативу и создавать благоприятные ситуации в тех сферах жизни, которые ей наиболее близки – финансах и личной жизни. Что до остальных – "чужих", то им рассчитывать на хорошее отношение Венеры не приходится.

На физическом уровне Венера имеет непосредственное отношение к гормональной системе – выработке яйцеклеток, функциональности придатков. Поскольку она в это время займет небесный дом Урана, велика вероятность сбоя системы, спазмов, метеоризма и прочих неприятных моментов. К счастью, продлится такое положение дел только три недели, после чего все постепенно войдет в норму.

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