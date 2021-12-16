Зимнее солнцестояние 21 декабря: что нас ждет в это время

Этот период откроет перед нами максимум возможностей, чтобы найти свое место под cолнцем, стать социально реализованной личностью.

21 декабря в 17:59 Cолнце входит в знак Козерога - этот момент называется зимним солнцестоянием и продержится сутки (пока Солнце в первом градусе Козерога). В разные годы происходит 21 или 22 декабря - дата зависит от географических координат - долготы и широты, а также от приближенности к високосному году, рассказывает астролог Марина Скади.

Самый короткий день и самая длинная ночь в зимнее солнцестояние, магическое время, особенно рассвет 22 декабря. Этот день соответствует началу зимы и в астрологии определяется как начало знака Зодиака Козерог. Это знак стихии Земли, с этого момента преобладают рационализм, методичность, спокойствие, следование правилам, настойчивость в достижении целей, люди стремятся работать сообща, координируют свои действия. Планомерность и последовательность, но некоторая медлительность, характерна для третьей декады декабря, поскольку Венера ретроградная с 19 декабря по 30 января.

Земля в период активных энергий Козерога - холодная и сухая, что наиболее точно характеризует зимнее время года как максимально сдержанное, ограничивающее все и всех в проявлениях. Такие качества земли как инертность и сухость, неподвижность и холодность, символизирует происходящие процессы в природе зимой.

Этот удивительный день - 21 декабря, а также утро 22 декабря, находятся под сильным влиянием Луны, ведь 19 декабря произошло полнолуние в Близнецах, очень мощное, кармическое. Зимнее солнцестояние 2021 года происходит в 18-й лунный день, его символ - зеркало, лед. Камни - белый агат, опал, сиреневый аметист, шпинель. День связан с подражанием, копированием, следованием чужим мыслям.

В третьей декаде декабря каждому необходимо работать со своими мрачными и нечистыми мыслями, развивать объективный взгляд на мир. Это будет отличная проработка и устранение негативного влияния Черной Луны в Близнецах. Постарайтесь увидеть себя со стороны, откажитесь от иллюзий, от низменных инстинктов.

Анализируйте все, что с вами происходит 21 и 22 декабря - Вселенная посылает вам знаки, которые нужно понять и принять. В эти дни окружающая действительность является как бы зеркальным отражением внутренней сущности отдельного человека, его помыслов и поступков. В эти лунные сутки важно быть честным самим с собой, и это поможет понять, где же нарушен закон космической эволюции. А это поможет избавиться от того, что мешает ощутить себя цельной, гармоничной личностью.

Постарайтесь проснуться как можно раньше 22 декабря, встретить рассвет, искупаться, очистить тело. По возможности посетите баню с хорошим паром, позвольте себе спа-процедуры, массаж. От этого регенерация и омоложение организма пройдут быстрее.

В момент ингрессии Солнца из Стрельца в знак Козерога Луна находится в знаке Рака, где имеет статус управления. Это положение оказывает благотворное влияние на психику людей, способствует улучшению семейных взаимоотношений. Рассвет 22 декабря будем встречать с Луной во Льве, которым управляет Солнце. Очень символично, более того, энергии полнолуния 19 декабря все еще сильны.

Зимнее солнцестояние 2021 года откроет перед нами максимум возможностей, чтобы найти свое место под Солнцем, стать социально реализованной личностью. При этом, чтобы семья и личная жизнь не пострадали - ведь сам переход Солнца в Козерог происходит при Луне в Раке. То, что казалось невозможным, окажется возможным, если не терять веры в себя, иметь терпение, ценить давние взаимоотношения. Период ретроградной Венеры бывает не так часто, в этом году ее переход в ретрофазу практически совпал с моментом зимнего солнцестояния. От этого влияние ее еще более ощутимо. Более того, накануне произошло полнолуние - 19 декабря.

Три важнейших астрологических событий совпали и сгенерировали мощную энергию. Теперь важно правильно ее воспользоваться - действовать, руководствуясь логикой. Все люди получат энергетическую подпитку, сил и оптимизма прибавится, новогодние праздники пройдут радостно. Это положит хорошее начало 2022 года, который будет намного позитивнее, чем 2021-й.

Зимнее солнцестояние - это рождение нового Солнца, новый солнечный цикл. В мифологии Солнце - Гелиос (Феб-Аполлон), один из наиболее почитаемых богов Древней Греции, божество света, музыки и медицины, покровительствует наукам и искусствам. Он мог прийти в ярость, если у кого-то возникали сомнения в его исключительности, однако большинство его любовных связей имели трагическую окраску. Всюду, где появляется Аполлон, разливаются потоки яркого света, везде его сопровождают девять муз (вокруг Солнца обращаются девять планет), а звуки его флейты магнетически воздействуют на все живое.

Аполлон приносит мир, радость и благоденствие, дает силы и порождает самые лучшие плоды. Весной и летом он живет на высоком Парнасе, увенчанный лавровым венком, водит хороводы с музами (эпической поэзии, лирики, любовных песен, трагедии, комедии, танцев, истории, астрономии и священных гимнов). Когда Аполлон, извлекая торжественные и пленительные звуки из своей золотой кифары, появляется на Олимпе, стихают распри, все боги замолкают, вместе с музами они участвуют в дружном хороводе, танцуют в пиршественном зале, залитые золотом светом. Аполлона иногда называют Фебом, что означает "сияющий".

Лучезарный бог Солнце - Гелиос на своей золотой колеснице в сверкающей одежде едет по небу и льет живительные лучи на землю, дает ей свет, тепло и жизнь. Был сын у Гелиоса, звали его Фаэтон. Когда Фаэтон упрашивал отца на один день передать ему управление его золотой колесницей, Гелиос предупредил, что даже сам великий Зевс не может править ею, для этого нужно твердо держать вожжи, не подниматься высоко, чтобы не сжечь небо, и не опускаться слишком низко, чтобы не уничтожить землю. Необходимо строго следовать колее, которая хорошо видна на небе, не уклоняясь ни влево, ни в право (аналогия - путь Солнца по эклиптике). Фаэтон не послушал отца, не совладал с колесницей, погубив себя и вызвав на земле пожары и большие разрушения. Простой смертный не в силах смотреть на Гелиоса, он не выдерживает яркого сияния. Солнце определяет знак Зодиака, в гороскопе человека показывает, где и как он стремится "сиять", в каких ситуациях он будет центром, как он может привлекать всеобщее внимание.

После зимнего солнцестояния день начинает удлиняться - Свет побеждает Тьму. Вечер 21 декабря и утро 22 декабря - отличное время для проведения обрядов, магических ритуалов, энергетических практик, которые помогут улучшить качество жизни. Развесьте в доме ветки ели, установите елку перед Новым годом, украсьте помещение гирляндами.

День зимнего солнцестояния и первый рассвет после него открывают некий космический портал, в это время солнечная и земная энергии очень мощные. Если вы чего-то очень хотите и прикладываете усилия для реализации желаемого, вы можете получить помощь Вселенной. Рано утром 22 декабря можно написать списки желаний в произвольной форме, главное, искренне и чтобы запросы были светлые. Этим вы привлечете в жизнь гармонию, определенность.

Если у вас уже есть список желаний с прошлого года, сожгите его и напишите новый. Для этого возьмите два чистых листа, на одном напишите то, от чего хотите избавиться. Но втором листе - напишите все свои цели и мечты, храните этот список до конца 2022 года. Для создания намерений, связанных с темой обновления, закладывания новых личных циклов, определения своей роли в обществе, помогут ритуалы и символические действия с огнем.

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