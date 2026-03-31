Тогда мы еще не понимаем, что навязываться другому человеку в таком качестве — вещь бессмысленная: взаимопонимание, необходимо для дружбы, либо есть, либо его нет. Впрочем, многие не понимают этого и позже, но есть и те, для которых такое поведение категорически неприемлемо.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые никогда не станут навязывать кому-либо свою дружбу.

Лев

Львы не нуждаются в том, чтобы навязываться кому-либо в друзья, по одной, но очень простой причине: у них отбоя нет от желающих подружиться с ними самими. Представители знака кажутся окружающим настолько яркими, интересами и, как следствие, притягательными, что могут выбирать, кого пускать в ближний круг, а кого нет.

Скорпион

Скорпионы слишком горды для того, чтобы кому-либо навязываться, даже если они испытывают к человеку искреннюю привязанность. Но, узнав, что они ему неинтересны, представители знака ни за что не станут навязывать свое внимание, даже если такое положение дел вызовет у них резкое неприятие — они будут переживать молча.

Водолей

Водолеям по большому счету вообще все равно, кто находится рядом с ними, главное — избежать одиночества, которое представители этого знака воспринимают болезненно. А в остальном — можно ни о чем не переживать, тем более, что, будучи веселыми, доброжелательными и — что немаловажно — компанейскими они всегда находятся среди людей.

