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Психологи считают, что нет ничего плохого в том, что человек в первую очередь заботится о себе, а уж потом — обо всех остальных, но только в том случае, если он полностью не отстраняется от проблем других — прежде всего, близких — людей.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые никогда не заботятся о других.

Близнецы

Близнецы не заботятся о других, поскольку им и самих себя вполне достаточно. Как известно, в представителях знака одновременно «живут» два человека, которые находятся в постоянной конфронтации друг с другом. Сегодня они заботятся об одном, завтра — стараются угодить другому, и так — без конца. Неудивительно, что на остальных у них не остается ни сил, ни времени.

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Лев

Львы очень много времени уделяют собственной персоне — можно сказать, работают в этом смысле за десятерых. Им и правда очень много надо — как моральном и физическом, так и в материальном отношении, что же до окружающих, то их представители знака воспринимают, скорее, как обслуживающий персонал, а не объект для собственной заботы.

Стрелец

Стрельцов с полным правом можно назвать самым пофигистским знаком Зодиака: об окружающих они не заботятся не столько из эгоизма или равнодушия, сколько по невнимательности — им и в голову не приходит, что кому-то может быть нужна их опека. Но если представителей знака о ней попросить, но отодвинут собственные ннтересы и охотно придут на помощь.

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