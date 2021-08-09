Зодиакальные эпикурейцы: астролог назвал знаки, которые умеют жить в свое удовольствие

Жить в свое удовольствие – мечта каждого из нас, но, увы, далеко не всем это удается.

Эпикурейцем дано стать не каждому – для этого необходимы определенные качества, большинство из которых являются врожденными. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые умеют жить в свое удовольствие.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы являются эпикурейцами по натуре: удобства и комфорт они ценят превыше всего и для этого не жалеют никаких денег. Для собственного удовольствия представители знака выбирают только качественные – вплоть до роскоши – вещи, которые иногда выказывают не лучший вкус, но на наслаждение, которое Тельцы от них получают, это никоим образом не сказывается. Если у представителей знака будет такая возможность, они всегда выберут только одежду и парфюмерию известных брендов, вкусную – пусть и вредную – еду и автомобили премиум-класса.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы стараются ни в чем себе не отказывать, приобретая все то, на что падает их взгляд. Им доставляет удовольствие восхищение окружающих их людей, которые восторгаются их внешним видом – одеждой и фигурой, ради которой они готовы воздерживаться от вредных продуктов питания – фанатами еды они не являются. А вот от чего представители знака не откажутся никогда, так это от путешествий – и неважно, будет это поездка на шопинг в Милан или отдых на базе отдыха в живописном месте.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи больше многих других знаков ценят материальную составляющую своей жизни – для них крайне важно все то, на что остальные могут просто не обратить внимания: качество фарфора, с которого они едят, и постельное белье, на котором спят, не говоря уже об одежде и средствах передвижения. Надо отдать должное представителям знака: они радуются каждому новому удовольствию, которое подбрасывает им жизнь, а потом выставляют полный отчет о нем в интернете – пусть друзья позавидуют.

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