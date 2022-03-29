Зодиакальный гороскоп на апрель 2022 года для всех 12 знаков

Что ждет все 12 знаков Зодиака в середине весны.

О том, на что нужно обратить особое внимание всем знакам Зодиака в апреле этого года, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок

Апрель – месяц, когда все мы сможем по-новому посмотреть на свою жизнь и мир вокруг нас. Изменится идеология целых государств, что дает надежду на обновленную – мирную – жизнь и мировоззрение отдельных людей: те, кто пережил сложные времена, никогда уже не будет прежним. Самыми главными авторитетами в это время станут духовные лица, к мнению которых начнут прислушиваться даже отъявленные атеисты и скептики.

Овен (21.03 – 20.04)

Дни рождения, которые выпадают у представителей знака на это время, необходимо праздновать в любой обстановке – даже такой, казалось бы, не располагающей к торжествам, как нынешняя. Разумеется, говорить об объеме празднества, который они позволяли себе в былые времена, не приходится. Однако букетик фиалок точно можно себе позволить, а в поздравлениях недостатка не будет, что повысит настроение и поднимет самооценку. Финансы не дадут поводов для беспокойства, тем не менее относиться к ним нужно максимально внимательно – особенно в последний день месяца, когда произойдет солнечное затмение в знаке Тельца.

Телец (21.04 – 21.05)

Активизируется тема романтических и дружеских отношений, однако ощущение связанных рук, которое будет преследовать в это время и вызовет упадок сил и апатию, станет склонять не столько к действиям, сколько к созерцанию и размышлениям. Силы жить и работать появятся только в последней декаде месяца, но уже с середины апреля представителям знака удастся встрепенуться и начать планировать свое будущее – как на короткую, так и на дальнюю перспективу – именно в это время Северный лунный узел на полтора года выведет их в новую – непривычную для них – реальность.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Скопление планет в доме авторитета, которое будет наблюдаться в это время, говорит, как о возможности карьерного рота, так и о необходимости – делом, а не словом – поддерживать свою профессиональную репутацию. Черная Луна, в течение девяти месяцев отравляющая жизнь представителям знака, переходит в зону финансов, что говорит о необходимости разумной экономии и планировании трат – от покупки ненужных вещей пока стоит отказаться. Необходимо максимум времени уделять друзьям и близким – сейчас они нуждаются во внимании куда больше, чем в иные времена.

Рак (22.06 – 22.07)

Солнце проходит по зоне авторитета, а это значит, что представителям знака необходимо проявить максимум профессионализма – к счастью, это не составит для них особого труда. Скопление планет в знаке Рыб предвещает дальние поездки – для одних это будет эмиграция, а для других – путешествия к местам силы, из которых они вернуться совсем другими людьми. В середине месяца в знак зайдет гипотетическая планета – Черня Луна, которая спросит с тех, кто успел нагрешить, остальным же опасаться нечего, но проводить масштабные мероприятия и тратить больше суммы денег все же не стоит.

Лев (23.07 – 21.08)

Профессиональный подход к ведению дел обеспечит стабильный и довольно высокий доход, что в данное время имеет огромное значение, ведь часть средств можно будет отдать на благотворительность. Контакты с людьми из-за рубежа впоследствии могут привести к переезду – как временно, так и на ПМЖ – в другую страну. Скопление хороших планет в зоне риска может указывать на благоприятный исход пластических операций, получение неожиданного наследства от дальнего родственника и страховок, а также сильный интерес со стороны представителей противоположного пола.

Дева (22.08 – 23.09)

На первый план выйдет сотрудничество с зарубежными партнерами – с их помощью можно будет заработать неплохие деньги, которые так важны сейчас для каждого. Хорошие отношения с окружающими людьми – близкими, родными и друзьями – удастся сохранить только в первой половине месяца, затем в свои права вступит воинственный Марс, который начнет провоцировать многочисленные конфликты различной интенсивности. В это же время управляющая знаком планета Меркурий окажется в зоне контакта с зарубежными странами, что говорит о возможности переезда на ПМЖ или, напротив, возвращении домой.

Весы (24.09 – 23.10)

В начале месяца из-за отсутствия взаимопонимания может возникнуть диссонанс в отношениях с детьми – разумеется, только у тех, у кого они имеются – или сбой в ссоры с любимым человеком. Как первое, так и второе – явление временное, поэтому стоит переждать, а пока не встревать в конфликты. Во второй половине месяца скопление планет в доме работы указывает на большой объем действий, которые необходимо будет осуществить в это время. Несмотря на ситуацию, звезды рекомендуют прекрасной половине знака не забывать о своем внешнем виде – сейчас самое время заняться им.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Месяц придется посвятить рутинной работе, которую никто за представителей знака не сделает, к тому же она позволит расчистить территорию для грандиозных свершений в будущем. Много времени отнимет забота о собственном жилище, но не она станет главной приметой апреля: представителям знака необходимо приготовиться к мощному всплеску энергии любви, который раскрасит их жизнь в яркие цвета. Предмет нежных чувств у всех станет своим: кто-то воспылает ими к новому знакомому, а кто-то – к собственному мужу, с которым посчастливится пережить новый медовый месяц.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Безалаберным представителям данного знака звезды настоятельно советуют навести порядок в документах, которые могут потребоваться им в ближайшее время – каждый бланк или счет должны лежать на своем месте. Романтические отношения, завязавшиеся в это время, окажутся ценными как сами по себе, так и как основа для вдохновения и, как следствие, творчества – оно вполне может стать новым бюджетообразующим занятием. Вторая половина месяца пройдет под знаком собственного жилья – временное прибежище вполне может стать постоянным.

Козерог (22.12 – 20.01)

Месяц пройдет под знаком общения на всех уровнях – представителей знака ждет огромное количество контактов, звонков, переписки по электронной почте и общения в мессенджерах – причем оно может быть как деловым, так и романтическим – тут у каждого должен быть свой сценарий развития событий. Несмотря на то, что финансовые поступления будут стабильными, звезды все-таки не рекомендуют разбрасываться деньгами – в нынешней ситуации лучше их поберечь. В середине месяца Меркурий и Уран сойдутся в зоне любви представителей знака, напомнив о том, что этому чувству всегда есть место в нашей жизни.

Водолей (21.01 – 18.02)

Соединение Марса с Сатурном в знаке в начале месяца внесет сумбур в восприятие реальности: события и люди будут казаться его представителям совсем не такими, какими являются на самом деле. Мощное физическое напряжение, связанное с феноменальной активностью может сменяться слабостью, упадком сил и апатией. Решая финансовые вопросы, следует довериться интуиции – в это время именно она, а не разум подскажет, как правильно распорядиться своими средствами. Последняя декада месяца располагает к домашним хлопотам и работе на земле.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Приятные события, сменяя друг друга, в апреле будут сыпаться на представителей знака как из рога изобилия: финансовые перспективы окажутся на редкость выгодными, неожиданные встречи принесут искреннюю любовь, преданную дружбу и просто добрые отношения с окружающими людьми. Увы, далеко не все по достоинству оценят эти подарки судьбы: под влиянием воинственного Марса, который зайдет в знак Рыб в середине месяца, сделает его представителей чрезмерно нервозными и раздражительными, что отразится на их восприятии мира, окрасив его не в самые приятные цвета.

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