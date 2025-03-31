Зодиакальный гороскоп на апрель 2025 года для всех 12 знаков

Гороскоп / © Associated Press

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Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

Наши поступки, несмотря на их импульсивность, станут более упорядоченными, при этом руководствоваться мы будем не столько практичностью и расчётливостью, сколько наитием и вдохновением, что не помешает победить, достигнув поставленных целей. В жизни общества на первый план выйдет борьба за свободу – как целых стран и народов, так и отдельных личностей – и справедливость, что всегда важно и актуально.

О том, что ждет в это время представителей всех знаков Зодиака, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Овен

Жизненные перемены, связанные с заходом в знак планеты иллюзий и фанатизма Нептуна, прежде всего коснутся тех, кто родился в марте, а также интуитивных и творческих людей, но остальных пертурбации тоже не минуют, и к ним необходимо быть готовыми. Удачными станут любые операции с недвижимостью, а в последней декаде месяца возможна еще и судьбоносная романтическая встреча, которая особенно порадует тех, кто еще не нашел свою вторую половинку.

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Телец

Большая часть месяца уйдет на подведение итогов и работу над ошибками, без которой будет сложно двигаться вперед – как в профессиональном, так и в финансовом отношении. Ощущение безысходности, шлейф которого тянется за представителями знака с прошлого месяца, сменится возможностью – и желанием – изобретать и выдумывать, создавая нечто новое, включая даже то, что до сих пор казалось невозможным. Также вероятно предложение руки и сердца со всеми вытекающими из этого последствиями.

Близнецы

Принимая важные – прежде всего профессиональные – решения, имеет смысл рискнуть и сделать резкий и неожиданный шаг, принцип «тише едешь – дальше будешь» в это время не актуален. События в личной жизни обещают быть настолько яркими и не забываемыми, что ближе к финалу месяца представители знака даже устанут от их калейдоскопа. Тем не менее звезды не советуют им расслабляться: отдохнуть они еще успеют, пока же нужно брать от жизни все, что она дает, сполна и не раздумывая.

Рак

На работе важна скрупулезность, ответственность и осторожность – ни в коем случае нельзя допускать небрежности в выполнении поставленных начальством задач, поскольку это может негативно сказаться на профессиональном авторитете, вернуть его на прежний уровень будет затруднительно. Выходящий из знака – засидевшийся там – Марс вернет представителям знака присущие им доброжелательность и дружелюбие, что позволит улучшить отношения с окружающими людьми.

Лев

Приятные жизненные моменты будут связаны с зарубежьем, откуда придут как интересные деловые предложения, так и известия, связанные с давно ожидаемыми переменами в личной жизни – причем они могут быть связаны и с людьми, давно присутствующими в жизни представителей знака, и с новыми знакомыми. В последней декаде месяца, принимая важные решения и делая решительные шаги, важно избегать излишней импульсивности и спешки.

Дева

На первый план выйдет личная жизнь, что принесет умиротворение в семейную жизнь и яркие краски в отношения с партнером, который только готовится стать официальной второй половинкой представителей знака. А вот на прекращение конфликтов с друзьями пока рассчитывать не стоит – найти с ними общий язык на данном этапе еще не удастся. Необходимые для бизнеса и решения бытовых вопросов – например, ремонта – средства придут в виде грантов, кредитов и помощи от спонсоров.

Весы

Месяц идеально подходит для презентации любого рода деловых проектов, которые окажутся настолько успешными, что принесут необходимые для их воплощения в жизнь финансы – в желающих поучаствовать в их реализации нехватки не будет. Успех ждет представителей знака, работающих в индустрии красоты и лакшери-сегмента, но не менее важна и сфера здравоохранения, поэтому всем, кто имеет отношение к вышесказанному, никак нельзя упустить выпадающий счастливый шанс.

Скорпион

В решении рабочих вопросов необходимо проявлять максимум усердия, не считая, что какими-то делами можно пожертвовать как несущественными: в это время профессиональный авторитет находится под особым контролем высших сфер, а они не простят ошибки. Активизируется – и принесет успех – часть гороскопа, отвечающая за детей и творчество, а, скорее всего, за то и другое одновременно: что может быть лучше, чем талантливые дети, радующие родителей своими успехами.

Стрелец

Большая часть месяца пройдет под знаком любви и вдохновения, при этом трудно будет сказать, что станет причиной, а что – следствием, да это и неважно, главное, что представителям знака обеспечены яркие эмоции и незабываемые воспоминания. Домашние хлопоты могут принять радикальные формы: скорее всего, ремонтом дело не ограничится, а вот переезд в новую квартиру или другой город – со значительным улучшением жилищных условий – вполне вероятен.

Козерог

Энергии нынешнего месяца благоприятны для любых операций с недвижимостью, когда можно будет продавать старое жилье и приобретать новое – кто-то выберет соседний дом или улицу, а кто-то – решит махнуть гораздо дальше, отправившись в населенный пункт на берегу озера или океана. В личной жизни велика вероятность новых знакомств и бурных романтических отношений, которые, хоть и будут ярко «гореть», довольно долго не «потухнут», а возможно, и станут долговременными.

Водолей

На первый план выйдет профессиональная и деловая жизненная сфера, где удастся добиться многого, особенно если не реагировать на манипуляции коллег-недоброжелателей, который захотят выбить представителей знака из привычной им колеи. В отношениях с близкими людьми – прежде всего друзьями и родственниками, не стоит становиться в позу, добиваясь своего любыми способами – иногда имеет смысл уступить, чтобы сохранить отношения, которые дороги представителям знака.

Рыбы

Приятной новостью для представителей знака станет выход из него Нептуна, долго время осложнявшего их жизнь – уводящего в сторону от «дороги», по который им необходимо идти, и обманывая их, заставляя принимать желаемое за действительное. Прилив сил – как моральных, так и физических, – которые они в результате ощутят, позволят им получить желаемое не только в профессии, но и в личной жизни. Стоит воспользоваться стечением удачных обстоятельств, чтобы достичь важных целей.

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