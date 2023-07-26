Зодиакальный гороскоп на август 2023 года для всех 12 знаков

О том, на что нужно обратить особое внимание всем знакам Зодиака в августе этого года, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок

Нынешний август примечателен тем, что в нем будет не одно, а два суперлуния – так называют астрономический момент, когда полнолуние совпадает с максимальным приближением Луны к Земле. Они произойдут 1-го и 31-го числа, а это значит, что период между ними мир проживет гораздо эмоциональнее, чем в любое другое время. Поскольку психика человека остро реагирует на влияние Луны, такое количество суперлуний в течение одного месяц, будет очень сильно на нее влиять – велика вероятность того, что неадекватно откликаться на те или иные события могут даже спокойные, сдержанные и уравновешенные люди. Венера, вошедшая в ретроградную петлю и находящаяся в напряженном аспекте к Урану в знаке Тельца и «дерущаяся» с Юпитером, не будет способствовать возникновению глубоких чувств между людьми – скорее, они будут несерьезными и поверхностными. Важные вопросы необходимо решить до 23 августа, иначе потом ретроградный Меркурий вряд ли даст это сделать. В первых числах месяца стоит опасаться разного рода стихийных бедствий, прежде всего, ураганов, в целом же август обещает нам яркие и незабываемые события.

Овен (21.03 – 20.04)

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На первый план выйдет личная жизнь, которая принесет новый роман с далеко идущими последствиями – вплоть до беременности, которая, скорее всего, приведет к официальному оформлению отношению. Тем, кто не встретит человека своей мечты, звезды советуют сублимировать подаренную звездами энергию в творчество – оно вполне может стать делом всей жизни, и принесет как деньги, так и известность.

Телец (21.04 – 21.05)

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Добиться серьезных достижений в профессиональном плане помогут озарения, их яркие вспышки позволят в каждой конкретной ситуации отыщут единственное верное решение и покажут, как воплотить его в жизнь. Это не значит, что отменяется кропотливый труд – без него достичь поставленной цели не удастся. Придется также уделить время обустройству собственного дома, что представители знака всегда делают с удовольствием.

Близнецы (22.05 – 21.06)

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Важные факты можно будет почерпнуть из общения с самими разными людьми, но – с одним условием: любую информацию, поступающую таким образом, необходимо тщательно проверять – она может оказаться некорректной. Касается вышесказанное и документации – не стоит ставить визу под текстом, прочитанном «наискосок». Бизнесом – особенно с зарубежными партнерами – можно вести в удаленном режиме.

Рак (22.06 – 22.07)

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Успешным обещает быть общение на всех уровнях – от начальства до родственников и соседей: во всех случаях удастся решить заданные им жизнь вопросы. Звезды также советуют отправляться в любые поездки – от командировок до путешествий: препятствий на пути не возникнет. В финале месяца на горизонте может возникнуть человек из прошлого – возможно, стоит дать отношениям с ним еще один шанс.

Лев (23.07 – 21.08)

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Прежде чем разработать тактику и стратегию достижения поставленной цели профессионального характера, необходимо проанализировать ошибки и достижения предыдущего этапа – только в таком случае удастся получить нужный результат. Не стоит пренебрегать собственным здоровьем: почувствовав недомогание, необходимо обратиться к врачу – захватив недуг га ранней стадии, удастся минимизировать его последствия.

Дева (22.08 – 23.09)

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Несмотря на свойственные представителям знаке спокойствие и хладнокровие, в нынешнем августе они будут с азартом конфликтовать со всеми, кто попадется им под горячую руку – в результате, существует вероятность полного разрыва отношений. В последней декаде месяца желательно вернуться к реализации проектов, которые энное время назад были отложены в долгий ящик – теперь их удастся успешно завершить.

Весы (24.09 – 23.10)

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Наступающий месяц обещает много судьбоносных событий в личной жизни – прежде всего, это коснется отношений с людьми, которые, как казалось, давно и окончательно завершились. Теперь же они снова появятся в жизни представителей знака, и приятные эмоции, которые они переживут в результате, будут буквально зашкаливать. О своих финансовых и бизнес-секретах лучше никому не рассказывать – велик риск сглазить успех.

Скорпион (24.10 – 22.11)

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Не стоит участвовать в склоках и интригах, в которые могут привлекать представителей знака коллеги: они не только отвлекут от важной работы и испортят репутацию человека, который не замаран в дрязгах. Появление женщины из прошлого, которая до сих пор чувствует себя обиженной, создаст не очень приятную ситуацию, но выйти из нее без моральных потерь не только можно, но и нужно, главное – сохранять спокойствие.

Стрелец (23.11 – 21.12)

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Отсутствие взаимопонимания с людьми – особенно если речь будет идти о решении профессиональных вопросов – может помешать воплощению в жизнь серьезных проектов, поэтому важно проявлять по отношению к ним максимальное внимание, терпение и предупредительность. Важно также избегать напряжения в общении с начальством – стоит проявить к нему хоть немного немного уважения. Поездка к морю – даже непродолжительная – окажется удачной.

Козерог (22.12 – 20.01)

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Необходимые для реализации важного проекта деньги придут в виде выплат от государства, грантов или просто помощи друзей, поэтому в кредите необходимости не будет. От риска в это время лучше отказаться, даже если он будет касаться всего лишь перехода улицы в неположенном месте. Возникшие в это время романтические отношения, скорее всего, закончатся расставанием, поэтому не стоит возлагать на них больших надежд.

Водолей (21.01 – 18.02)

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Стоит ожидать радикальных перемен в личной жизни: кто-то из представителей знака разведется, а кто-то, наоборот, снова войдет в одну и ту же воду, сойдясь с человеком, с которым, казалось, бесповоротно расстался. Успеха в профессиональной деятельности удастся достичь благодаря протекции друзей или знакомых – не нужно считать чужую помощь зазорной: если полезные связи существуют, просто грех ими не воспользоваться.

Рыбы (19.02 – 20.03)

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Получить желаемое в профессиональном отношении можно будет только приложив серьезные усилия – подарков у звезд для представителей знака не предвидится. От пластических операций, как и любых других манипуляций с внешностью, лучше отказаться – они могут привести к прямо противоположному результату. В последней декаде месяца не стоит приступать к реализации серьезных проектов – они будут воплощаться в жизнь с большим скрипом.

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