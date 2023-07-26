Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Зодиакальный гороскоп на август 2023 года для всех 12 знаков

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
12к
Время на прочтение
5 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Зодиакальный гороскоп на август 2023 года для всех 12 знаков

Фото: Getty Images

Что ждет все 12 знаков Зодиака в последний месяц лета.

О том, на что нужно обратить особое внимание всем знакам Зодиака в августе этого года, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок

Нынешний август примечателен тем, что в нем будет не одно, а два суперлуния – так называют астрономический момент, когда полнолуние совпадает с максимальным приближением Луны к Земле. Они произойдут 1-го и 31-го числа, а это значит, что период между ними мир проживет гораздо эмоциональнее, чем в любое другое время. Поскольку психика человека остро реагирует на влияние Луны, такое количество суперлуний в течение одного месяц, будет очень сильно на нее влиять – велика вероятность того, что неадекватно откликаться на те или иные события могут даже спокойные, сдержанные и уравновешенные люди. Венера, вошедшая в ретроградную петлю и находящаяся в напряженном аспекте к Урану в знаке Тельца и «дерущаяся» с Юпитером, не будет способствовать возникновению глубоких чувств между людьми – скорее, они будут несерьезными и поверхностными. Важные вопросы необходимо решить до 23 августа, иначе потом ретроградный Меркурий вряд ли даст это сделать. В первых числах месяца стоит опасаться разного рода стихийных бедствий, прежде всего, ураганов, в целом же август обещает нам яркие и незабываемые события. 

Овен (21.03 – 20.04)

© Credits
Фото: Credits

На первый план выйдет личная жизнь, которая принесет новый роман с далеко идущими последствиями – вплоть до беременности, которая, скорее всего, приведет к официальному оформлению отношению. Тем, кто не встретит человека своей мечты, звезды советуют сублимировать подаренную звездами энергию в творчество – оно вполне может стать делом всей жизни, и принесет как деньги, так и известность. 

Телец (21.04 – 21.05)

© Credits
Фото: Credits

Добиться серьезных достижений в профессиональном плане помогут озарения, их яркие вспышки позволят в каждой конкретной ситуации отыщут единственное верное решение и покажут, как воплотить его в жизнь. Это не значит, что отменяется кропотливый труд – без него достичь поставленной цели не удастся. Придется также уделить время обустройству собственного дома, что представители знака всегда делают с удовольствием. 

Близнецы (22.05 – 21.06)

© Credits
Фото: Credits

Важные факты можно будет почерпнуть из общения с самими разными людьми, но – с одним условием: любую информацию, поступающую таким образом, необходимо тщательно проверять – она может оказаться некорректной. Касается вышесказанное и документации – не стоит ставить визу под текстом, прочитанном «наискосок». Бизнесом – особенно с зарубежными партнерами – можно вести в удаленном режиме. 

Рак (22.06 – 22.07)

© Credits
Фото: Credits

Успешным обещает быть общение на всех уровнях – от начальства до родственников и соседей: во всех случаях удастся решить заданные им жизнь вопросы. Звезды также советуют отправляться в любые поездки – от командировок до путешествий: препятствий на пути не возникнет. В финале месяца на горизонте может возникнуть человек из прошлого – возможно, стоит дать отношениям с ним еще один шанс. 

Лев (23.07 – 21.08)

© Credits
Фото: Credits

Прежде чем разработать тактику и стратегию достижения поставленной цели профессионального характера, необходимо проанализировать ошибки и достижения предыдущего этапа – только в таком случае удастся получить нужный результат. Не стоит пренебрегать собственным здоровьем: почувствовав недомогание, необходимо обратиться к врачу – захватив недуг га ранней стадии, удастся минимизировать его последствия. 

Дева (22.08 – 23.09)

© Credits
Фото: Credits

Несмотря на свойственные представителям знаке спокойствие и хладнокровие, в нынешнем августе они будут с азартом конфликтовать со всеми, кто попадется им под горячую руку – в результате, существует вероятность полного разрыва отношений. В последней декаде месяца желательно вернуться к реализации проектов, которые энное время назад были отложены в долгий ящик – теперь их удастся успешно завершить. 

Весы (24.09 – 23.10)

© Credits
Фото: Credits

Наступающий месяц обещает много судьбоносных событий в личной жизни – прежде всего, это коснется отношений с людьми, которые, как казалось, давно и окончательно завершились. Теперь же они снова появятся в жизни представителей знака, и приятные эмоции, которые они переживут в результате, будут буквально зашкаливать. О своих финансовых и бизнес-секретах лучше никому не рассказывать – велик риск сглазить успех. 

Скорпион (24.10 – 22.11)

© Credits
Фото: Credits

Не стоит участвовать в склоках и интригах, в которые могут привлекать представителей знака коллеги: они не только отвлекут от важной работы и испортят репутацию человека, который не замаран в дрязгах. Появление женщины из прошлого, которая до сих пор чувствует себя обиженной, создаст не очень приятную ситуацию, но выйти из нее без моральных потерь не только можно, но и нужно, главное – сохранять спокойствие. 

Стрелец (23.11 – 21.12)

© Credits
Фото: Credits

Отсутствие взаимопонимания с людьми – особенно если речь будет идти о решении профессиональных вопросов – может помешать воплощению в жизнь серьезных проектов, поэтому важно проявлять по отношению к ним максимальное внимание, терпение и предупредительность. Важно также избегать напряжения в общении с начальством – стоит проявить к нему хоть немного немного уважения. Поездка к морю – даже непродолжительная – окажется удачной. 

Козерог (22.12 – 20.01)

© Credits
Фото: Credits

Необходимые для реализации важного проекта деньги придут в виде выплат от государства, грантов или просто помощи друзей, поэтому в кредите необходимости не будет. От риска в это время лучше отказаться, даже если он будет касаться всего лишь перехода улицы в неположенном месте. Возникшие в это время романтические отношения, скорее всего, закончатся расставанием, поэтому не стоит возлагать на них больших надежд. 

Водолей (21.01 – 18.02)

© Credits
Фото: Credits

Стоит ожидать радикальных перемен в личной жизни: кто-то из представителей знака разведется, а кто-то, наоборот, снова войдет в одну и ту же воду, сойдясь с человеком, с которым, казалось, бесповоротно расстался. Успеха в профессиональной деятельности удастся достичь благодаря протекции друзей или знакомых – не нужно считать чужую помощь зазорной: если полезные связи существуют, просто грех ими не воспользоваться. 

Рыбы (19.02 – 20.03)

© Credits
Фото: Credits

Получить желаемое в профессиональном отношении можно будет только приложив серьезные усилия – подарков у звезд для представителей знака не предвидится. От пластических операций, как и любых других манипуляций с внешностью, лучше отказаться – они могут привести к прямо противоположному результату. В последней декаде месяца не стоит приступать к реализации серьезных проектов – они будут воплощаться в жизнь с большим скрипом. 

Читайте также: 

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
12к
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация