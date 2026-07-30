Зодиакальный гороскоп на август 2026 года для всех 12 знаков

Гороскоп / © Associated Press

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Два затмения, которые произойдут в это время — полное солнечное 12 августа и частичное лунное 28 августа — говорят о фатальности месяца. Начало августа принесет столкновения с неожиданными препятствиями, а любые начинания, включая вступление в брак, приобретение люксовых товаров или открытие валютных счетов, впоследствии принесет не ожидаемую радость, а досаду и разочарование.

В течение так называемого коридора затмений, с 12 по 28 июля, нужно особенно бережно относиться к близким и любимым людям: ссора, произошедшая в это время, может продлится долго, а к некоторых случаях внесет негативные перемены в жизнь навсегда.

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Солнечное затмение во Льве может принести уход из жизни политических деятелей разных стран, ярких деятелей искусства и коронованных особ. Лунное затмение в знаке Рыб вбросит в общество взрывоопасную информацию, которая может стать причиной социального недовольства и народных волнений.

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В финале месяца мы можем столкнуться с нервными срывами, обманом и эмоциональным выгоранием — стоит заранее позаботиться о том, как сохранить внутреннюю гармонию и покой.

О том, что ждет в это время представителей всех знаков Зодиака, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Овен

Романтические отношения, которые возникнут в это время, не только украсят жизнь, но и подарят вдохновение, которое особенно важно для тех, чья профессия непосредственно — и даже опосредовано — связана с творчеством.

Все, что будет создано в это время, потянет на гордое звание «шедевра», так что не стоит отвлекаться, теряя драгоценное время даром. Ложкой дегтя в бочке меда событий месяца станет необходимость участвовать в большом количестве скучных официальных мероприятий, в то время как желание будет одним — заниматься любимой работы, не отвлекаясь на решение побочных вопросов.

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Телец

Несмотря на то, что на первый план в этом месяце выйдут заботы, связанные с собственным домом — им придется уделять много времени и внимания, наиболее интересные события будут происходить на рабочем месте.

Причем, касаться они могут не только сугубо профессиональных, но и личных вопросов, и принять вид долгожданного продвижения по карьерной лестнице и яркого и бурного служебного романа. Также очень важно обратиь внимание на состояние своего здоровья и улучшение внешнего вида: желательно пройти профилактический медосмотр и неоднократно посетить косметолога.

Близнецы

Главным занятием представителей знака в наступающем месяце станет общение, в котором они, как правило, достигают серьезных высот и потрясающих успехов. Звезды приготовили множество контактов с родней, короткие — прежде всего, деловые — поездки и активную переписку в мессенджерах.

При этом приятная неожиданность может касаться как отношений с детьми, которые порадуют родителей своими успехами в учебе или спорте, так и творчества: здесь существует вероятность получить грант на воплощение в жизнь интересных и многообещающих идей.

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Рак

Успех будет сопутствовать представителям знака во всех сферах — от профессиональной до личной, но особое внимание нужно обратить на решение финансовых вопросов: перспективный проект, предложенный в это время начальством, при условии впечатляющего результата позволит неплохо заработать.

Единственное, что может осложнить жизнь и работу в это время, — повышенная впечатлительность и ранимость: свойственные им всегда, в августе они будут возведены в квадратную степень. Необходимо обратить внимание на важную информацию, которая поступит в последние дни месяца.

Лев

Находясь в центре внимании звезд и планет, необходимо действовать активно и с энтузиазмом, в противном случае можно упустить целый ворох счастливых шансов, выпавших на это время. Вероятны новые знакомства, которые впоследствии могут привести к серьезным и долговременным отношениям, пока же романтические свидания создадут запоминающуюся атмосферу последнего летнего месяца и оставят о нем приятные воспоминания.

Нельзя исключать и путешествия в дальние страны, а также встречу с людьми издалека — это могут быть как старые, так новые знакомые, которые придут всерьез и надолго.

Дева

Большая часть августа — время отдыха и релакса, когда можно позволить себе никуда не спешить и получать удовольствие от жизни во всех ее проявлениях. Правда, омрачить настроение может эмоциональный дисбаланс, который проявится в это время, но тут только от самих представителей знака будет зависеть, смогут они с ним справиться или нет.

В финале месяца необходимо провести внутренний и внешний аудит, оценив, как свое внутренне состояние, так и поступки, совершенные в последнее время.

Весы

Очарование и шарм, которыми наградят представителей знака звезды, приведет в жизнь массу поклонников, причем, среди них может попасться старый знакомый, пересмотревший свое отношение и сменивший дружеские чувства на любовь — возможно, безответную.

Избежать конфликта с начальством, а заодно и подняться на пару степеней по карьерной лестницы, можно будет, активно работая над новым — и очень важным — профессиональным проектом. В последней декаде месяца нужно закладывать позитивную программу на будущее.

Скорпион

Август вернет представителей знака к событиям, которые в свое время остались незаверенными — теперь своеобразный статус-кво разморозится, а результаты окажутся гораздо более удовлетворительными, чем можно было ожидать.

Особого внимания потребует зона карьеры, происходящее в которой иначе чем возрождением не назовешь: здесь — под влиянием появившегося вдохновения — удастся не только достичь всех поставленных ранее целей, но и превзойти их. В непонятных жизненных ситуациях нужно обращаться за помощью к друзьям: они войдут в положение, все поймут, разъяснят и урегулируют.

Стрелец

Все самые важные — как профессиональные, так и личные — события в жизни представителей знака будут связаны с заграницей: в первом случае оттуда придут деловые партнеры и деньги, во втором — чужедальние путешествия принесут как прекрасные условия для отдыха, так и судьбоносные знакомства.

Вторая половина месяца потребует осторожности, когда особенно важно будет отказаться от занятий экстремальными видами спорта, не нарушать правил дорожного движения — как за рулем, так и при переходе дороги, не тратить все деньги без остатка — такая опрометчивость может обойтись довольно дорого.

Козерог

Август потребует осторожного и бережливого отношения к деньгам, особенно чужим — принадлежащим деловым партнерам или банкам, но и собственные средства не стоит тратить без крайне необходимости. Возможным в это время стрессам нужно противопоставить умение методично работать и сдерживать эмоции, которые в противном случае навредят личным отношениям.

В зашедшей в тупик семейной жизни возможна перезагрузка, которая выведет партнеров на новый — куда более счастливый — уровень: главное — не ждать, когда все сложится само по себе, а прилагать к этому усилия.

Водолей

В отношениях с партнерами нужно приготовиться к тому, что — как в профессии, так и в личной жизни — никто не будет советоваться с представителями знака — их просто поставят перед фактом. Но, если поразмыслить над ситуацией, станет понятн6о, что это не так уж и плохо: в случае неудачи отвечать за нее придется другим.

Те, кто имеет отношение к творчеству, столкнутся с всплеском вполне заслуженной популярности, которая будет иметь как приятную, так и оборотную сторону: необходимость появляться на светских мероприятиях и общаться с журналистами, давая интервью.

Рыбы

Время новых возможностей, которые коснутся представителей знака, чем бы они ни занимались: те, кто стремится сделать успешную профессиональную карьеру, получат выгодное — в том числе, и в финансовом отношении — предложение, а те, кто собирается учиться, сможет поступить в престижное учебное заведение.

Главное — не доводить рабочий процесс до аврала, поскольку он может привести к усталости и недомоганию: все надо делать постепенно и вовремя, в этом и состоит условие успеха. Последняя декада августа предполагает опору на деловых партнеров: в одиночку в это время сделать ничего не удастся.

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