Зодиакальный гороскоп на август для всех 12-и знаков Зодиака

Астролог рассказала к чему нужно готовиться знакам Зодиака в конце лета.

О том, на что нужно обратить особое внимание каждому из 12 знаков Зодиака в августе этого года, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Овен (21.03 – 20.04)

Необходимо мобилизовать свои силы и сосредоточиться на выполняемой работе, в противном случае большая часть времени будет потрачена на раскачку и подготовку к необходимым профессиональным действиям, а более расторопные коллеги обойдут представителей знака на повороте. Устоявшаяся, спокойная и счастливая семейная жизнь может показаться пресной, из-за чего потянет на сторону: важно отказаться от соблазна измены – она может привести к разрушению отношений. Уделяя внимание своему здоровью, необходимо прежде всего отказаться от вредных привычек: курящему человеку занятия спортом – например, бег – вместо ожидаемой пользы принесут вред.

Телец (21.04 – 21.05)

Любой – даже очень сложный – проект, в котором доведется поучаствовать в это время, возможно, не принесет больших денег, зато станет источником бесценного опыта и знаний, которые пригодятся в будущем, поэтому увиливать от него не стоит. В личной жизни вступать в новые отношения пока не стоит – сначала необходимо расставить все точки над "и" в прежних, иначе постоянно придется разрываться между двумя возлюбленными. В случае появления симптомов нового недуга необходимо сразу же обратиться к врачу – так удастся "застукать" болезнь на самой ранней стадии и – практически без хлопот и обременительных денежных трат – избавиться от нее.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Отправляясь на отдых, важно – разумеется, на время – "обрубить" все концы, которые связывают с работой и домашними хлопотами, которые упорно не будут отпускать, но, если этого не сделать, весь отпуск пойдет насмарку: расслабляться и напрягаться одновременно еще никому не удавалось. Новое знакомство, которое на первых порах будет казаться редкостной удачей, в результате начнет утомлять, да так, что возникнет желание как можно быстрее избавиться от человека, вторгшегося в вашу личную жизнь. При обострении хронических заболеваний, важно не только пить препараты, прописанные лечащим врачом, но и вести здоровый образ жизни – больше двигаться и правильно питаться.

Рак (22.06 – 22.07)

Тем, кто давно задумывался о смене места работы (на старом, похоже, все возможности исчерпаны), можно предпринимать активные действия в этом направлении: искать вакансии в интернете, просить знакомых о своем устройстве, рассылать резюме и проходить собеседование. Не стоит "доставать" вторую половинку претензиями и придирками – поскольку ее терпение не беспредельно, это может не лучшим образом сказаться на отношениях. При малейших признаках переутомления необходимо дать организму возможность отдохнуть: если нет возможно уехать в отпуск, сменив обстановку, можно сделать это и дома, устроив, например, SPA-салон в собственной ванной.

Лев (23.07 – 21.08)

Рабочее настроение во многом будет зависеть от атмосферы в коллективе, поэтому не стоит принимать участие в "дружбе" одних коллег против других, обсуждать и осуждать кого-то из них и участвовать в интригах – такое поведение не лучшим образом скажется на производительности труда. В отношениях с близкими людьми необходимо проявлять как можно больше терпения и как можно меньше накручивать себя: на самом деле все не так плохо, как кажется на первый взгляд. Здоровье не должно доставить беспокойства, главное – заботиться о нем, соблюдая режим дня и отказавшись от вредных привычек: даже бокал красного сухого вина может нанести ущерб организму.

Дева (22.08 – 23.09)

Отправляясь в отпуск, необходимо довести до ума, а затем подытожить накопившиеся за последнее время дела, в противном случае отдохнуть как следует не удастся – мысли о задолженности легко могут его отравить. Да и возвращаться на работу гораздо легче, если там не ждет гора старой – а потому особенно неприятной – работы. Возможен серьезный конфликт с друзьями – избежать его смогут те, кто на время ограничит общение с ними: лучше немного переждать, чем довести до полного разрыва отношений. Необходимо найти время для медицинского обследования: о серьезных проблемах речь идти не будет, но, как известно, любой недуг легче предупредить, чем лечить.

Весы (24.09 – 23.10)

Не стоит делиться своими профессиональными планами не только с коллегами, но и с посторонними людьми. Энергию, потраченную на их обсуждение, лучше направить непосредственно на работу, да и такое понятие, как сглаз, увы, пока еще никто не отменял, как, впрочем, и человеческую непорядочность: обидно будет увидеть, как кто-то реализует твои мечты. Ревность, скорее всего, окажется совершенно беспочвенной, поэтому не стоит унижать ею любимого человека и создавать неприятную домашнюю атмосферу для самих себя. Стресс, который доведется пережить в это время, может довести до депрессии, поэтому не стоит принимать близко к сердцу то, о чем завтра не захочется даже вспоминать.

Скорпион (24.10 – 22.11)

В профессиональных делах нужно помнить о том, что лучшее – враг хорошего: не стоит бесконечно доводить до совершенства один проект, потому что таким образом до других руки просто не дойдут, а это вряд ли понравится начальству. Те из представителей знака, кто до сих пор не обрел свою вторую половинку, могут рассчитывать на судьбоносное знакомство, которое никак нельзя упустить – в противном случае придется жалеть о своей нерасторопности всю последующую жизнь. Не стоит увеличивать физическую нагрузку на организм, он и так испытывает ее в достаточном количестве – прекрасная форма, в которой он находится, явно на это указывает.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Начальственная должность, которую представители знака могут получить в это время, как будто бы специально будет создана для них: им за короткое время удастся навести идеальные порядок и установить дисциплину даже там, где ее отродясь не было, главное – действовать планомерно и бескомпромиссно. На флирт и романы в этот период может элементарно не хватить времени, но, скорее всего, это к лучшему: надо дать близкому человеку немного поскучать, тогда он гораздо сильнее оценит представителя знака. При первых же признаках любого заболевания необходимо сразу же сдать все необходимые анализы и получить лечебные предписания – от этого будет зависит самочувствие в будущем.

Козерог (22.12 – 20.01)

Новое место работы, о котором давно мечтали представители знака, на поверку окажется не таким уж привлекательным, как могло показаться на первый взгляд: у него окажется слишком много дополнительных обязанностей, о которых никто не скажет им до тех пор, пока они его не займут. Велика вероятность того, что близкий человек захочет устроить приятный сюрприз, организовав романтическую поездку, для которой не нужно будет выезжать за границу – сейчас с этим могут возникнуть проблемы: несмотря на профессиональную занятость, не стоит от нее отказываться. Здоровье неприятных сюрпризов не преподнесет, главное – заботиться о нем: принимать витамины и есть больше овощей и фруктов.

Водолей (21.01 – 18.02)

Любые документы финансового характера – профессионального или личного свойства – важно сначала внимательно читать и только потом – подписывать, в противном случае из-за досадной ошибки или опечатки можно будет потерять энную сумму денег. В отношениях с близкими людьми не стоит придираться к ним по мелочам: кроме атмосферы взаимного раздражения, добиться все равно ничего не удастся, а это вряд ли входит в планы представителей знака. В плане здоровья звезды рекомендуют заняться своей физической формой: комплекс упражнений может помочь "смоделировать" ту или иную часть тела, а то и весь организм в целом.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Не лучшее время для приобретения недвижимости, о которой давно мечтали представители знака: дом или квартира могут оказаться со скрытыми недостатками, которые невозможно обнаружить при первом – даже тщательном – осмотре, но они обязательно "вылезут" в процессе проживания. Близкий человек может преподнести "сюрприз" – он поведет себя совсем не так, как ожидают представители знака, и это может внести серьезный разлад в отношения. Велика вероятность приятной новости о прибавлении в семействе: важно на самой ранней стадии "интересного положения" пройти полное обследование, да и впоследствии держать ситуацию под строгим контролем – здоровье будущего ребенка того стоит.

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