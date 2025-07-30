Зодиакальный гороскоп на августа 2025 года для всех 12 знаков

Гороскоп / © Associated Press

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Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

В нынешнем году последний месяц лета, скорее всего, станет относительно спокойным, поскольку планеты, возбуждающие агрессию — Марс и Плутон — будут находиться в спокойных аспектах, отвечающих не за резкие движения, а за конструктивные решения.

Одновременно этот период — вплоть до 23 сентября — не лучшее время для заключения браков и серьезных финансовых сделок: рассчитывать в них на позитивный результат не приходится.

Любые дела, связанные с бизнесом и финансами, лучше приурочить ко второй декаде месяца, когда они окажутся более успешными. В начале месяца также возможны массовые волнение и митинги, посвященные борьбе за права человека.

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О том, что ждет в это время представителей всех знаков Зодиака, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Овен

Приятные события в личной жизни заслонят все остальные события, главное принимать все, что будет происходить в это время, как должное. Выяснение отношений с близким человеком — особенно на повышенных тонах, не прояснит, а, наоборот, щи больше запутает их, поэтому не стоит торопиться с важным разговором — лучше немного подождать. Особого внимания потребуют лела собственного дома, где возможны самые разные — и приятные — события: от улучшения жилищных условий до получения документов на постоянное место жительства в другой стране.

Телец

Знакомства, возможные в это время, станут основой полезных связей, которые помогут решить важные вопросы профессионального и финансового свойства, но и вероятности устроить личную жизнь у тех, кто пока еще не в состоянии этим похвастаться, тоже исключать нельзя. Работа над важными проектами потребует упорной работы, зато и результат не только порадует, но и вызовет чувство гордости за присущие представителям знак деловые качества, однако и здоровье забывать не следует — труд необходимо обязательно чередовать с отдыхом.

Близнецы

Приятные моменты наступающего месяца — подарки, значительные финансовые поступления, долгожданное приобретение предметов искусства — не смогут полностью заглушить осознание того, что благостная картина личной жизни во многом является иллюзорной. Возможно, в отношениях с любимым человеком и детьми нужно что-то подкорректировать, пока еще можно сделать это легко и без особых усилий. В конфликтных ситуациях, которые могут возникать время от времени, не стоит упражняться в злословии — лучше сдержать эмоции и промолчать.

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Рак

Редкое — прежде всего, финансовое — везение, которым звезды обеспечат представителей знака в это время, необходимо использовать на все сто процентов — подобные подарки судьбы случаются нечасто. Можно смело принимать участие в любых — даже рискованных и авантюрных — проектах, которые окажется успешными во всех отношениях. Единственной помехой на пути достижений во всех сферах жизни могут стать проблемы, связанные с собственным домом, которому вероятно потребуется ремонт — не стоит отказываться от него.

Лев

Любое появление на публике — с присущим представителям знака шиком и блеском — будет сопровождаться настоящим триумфом, так что не стоит пренебрегать возможностью завести новые — интересные и полезные — знакомства, да и просто пообщаться с приятными людьми. Особую осторожность необходимо проявлять в вопросах оформления важных документов, которые очень важно внимательно читать перед подписанием, и путешествиях — возможно, в это время лучше остаться дома.

Дева

Выбирая между активной деятельностью и полным ничегонеделанием, желательно остановиться на последнем: любые поступки в это время станут пустой тратой времени и сил, так что лучше посвятить последний летний месяц — и это логично — полноценному отдыху. В финансовом отношении вероятны как крупные покупки, так и солидные сделки, так что перекоса в одну из сторон — трат или поступлений — не предвидится. Дружба с сильными мира сего поможет решить важный профессиональный вопрос, главное — вовремя обратиться за содействием.

Весы

Главную роль в жизни представителей знака будут играть друзья, с которыми удастся не только хорошо провести время — они также придут на помощь в случае необходимости, в том числе, и в решении профессиональных — и карьерных — вопросов. В возможных в это время конфликтных ситуациях необходимо демонстрировать окружающим — и, особенно, оппонентам — спокойствие, а также использовать присущие представителям знака дипломатические качества — это поможет выйти из противостояния, как минимум, с минимальными потерями, а, как максимум, и вовсе без них.

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Скорпион

Несмотря на то, что наступающий месяц — идеальное время для отдыха и путешествий, в которые обязательно нужно отправляться, нельзя пренебрегать и шансом продемонстрировать свои вдающиеся профессиональные способности и связанные с ними достижения — особенно имеющие отношение к зарубежным фирмам и партнерам. Необходимые крупные покупки желательно делать в середине месяца, поскольку как в начале, так и в конце можно приобрести нечто со скрытым браком, который обнаружится не сразу.

Стрелец

Месяц откроет прекрасные перспективы для тех, кто стремится достичь новых духовных горизонтов: приобщиться к учениям и практикам, которые позволят это сделать, можно в местах силы = причем, как за тридевять земель, так и в собственной стране, где их тоже имеется значительное количество. Оформление документов на получение грантов от общественных — в том числе, и зарубежных — организаций и государственных субсидий пройдет удачно, поэтому уже через месяц-два можно будет узнать о зачислении необходимой суммы в полном объеме.

Козерог

В обращении с финансами желательно соблюдать осторожность — банковские кредиты в это время лучше не брать, с и возвращением могут возникнуть серьезные проблемы. На работе не стоит конфликтовать с непосредственным начальством — если оно окажется злопамятным, время и силы будут уходить не на воплощение в жизнь важных и перспективных профессиональных проектов, а на выяснение отношений с теми, кто должен помогать в этом деле, но, наоборот, станет мешать — то есть, своим руководством.

Водолей

На работе решение профессиональных задач на время отойдет в сторону, уступив место личным отношениям: есть вероятность, что служебный роман, который может вспыхнуть в это время, неожиданно перейдет в крепкую — и продолжительные — связь. Отправляясь в путешествия — если, конечно, от него никак нельзя отказаться или хотя бы его перенести — необходимо проявлять осторожность, особенно это касается оформления проездных документов и гостиничной брони — малейшая неточность может всерьез испортить настроение.

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Рыбы

Лучшим катализатором для успешного решения рабочих задач, в которых в это время недостатка не предвидится, станет внезапно нахлынувшая влюбленность: позитивные эмоции, которые она принесет, сделают возможной любую невозможную — или кажущуюся такой — профессиональную идею. Удачными окажутся также косметологические процедуры, главное — делать их в проверенных и заслуживающих доверия местах и не гнаться за экономией, которая в результате может стать причиной более серьезных трат.