Зодиакальный гороскоп на декабрь 2021 года для всех 12 знаков

Что ждет все 12 знаков Зодиака в начале зимы.

О том, на что нужно обратить особое внимание всем знакам Зодиака в декабре этого года, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок

Настроения месяца во много будет определять полное солнечное затмение, которое произойдет 4 декабря.

Оно раскроет много секретов и тайн, которые в силу срока давности казались погребенными под толщей времени. Если учесть, что они коснутся не только звезд и политиков, но и простых людей, к срыву покровов с тайн необходимо быть готовыми всем. О том, что ждет в декабре все знаки Зодиака, рассказывает астролог Людмила Булгакова.

Овен (21.03 – 20.04)

Несмотря на приближение праздников, работать придется в напряженном режиме, зато и результаты превзойдут все ожидания – как в моральном, так и в материальном смысле: начальство не только похвалит, но и выпишет премию или повысит зарплату. В отношениях с поклонниками важно наконец определиться и выбрать из длинного "донжуанского" списка кого-то одного – как известно, в погоне за несколькими "зайцами" сразу еще никому не удавалось поймать хотя бы одного. Главным врагом в плане здоровья может стать переохлаждение: необходимо избегать его всеми возможными способами.

Телец (21.04 – 21.05)

Не стоит отказываться от долгожданной должности только потому, что на первый взгляд может показаться, что она не по силам. На самом деле это естественное опасение, вызываемое работой, которую до сих пор не приходилось делать – главное, не паниковать, а активно взяться за дело. Не стоит вмешиваться в личную жизнь друзей или близких родственников – велик риск нажить пожизненных врагов в их лице. Во избежание травм и растяжений необходимо соблюдать максимальную осторожность, занимаясь спортом или превышая скоростной режим за рулем автомобиля.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Постаравшись к концу года, несмотря на приближающиеся рождественские каникулы, выполнить – и перевыполнить – все намеченные на это время планы, можно будет рассчитывать на дополнительные выплаты, которые покроют все праздничные расходы. Новый год и Рождество лучше провести в кругу семьи – это укрепит отношения тех представителей знака, у кого они в последнее время слегка разладились. Необходимо обратить внимание на состояние сердечно-сосудистой системы – как известно, любой недуг легче предотвратить, чем лечить.

Рак (22.06 – 22.07)

Существует примета, согласно которой в новый год нельзя переносить старые долги, поэтому, если они имеют место быть, лучше рассчитаться с ними до праздничной ночи. Достичь гармонии в семейных отношениях удастся только тем, кто перестанет стесняться проявления своих чувств и научиться открыто их демонстрировать – в противном случае близкие люди могут подумать, что они совершенно безразличны представителям знака – вряд ли это благотворно скажется на отношениях. Даже в праздник не стоит злоупотреблять алкоголем и вредной пищей.

Лев (23.07 – 21.08)

Покупка недвижимости, о которой давно подумывают представители знака, может перестать быть мечтой и стать наконец реальностью: новый дом или квартира, вполне возможно, станут подарком "под елку" на Новый год. В отношениях с близким человеком самое главное – избегать ревности, тем более что реальных поводов для нее он не даст, так что не стоит обижать его недоверием и подозрениями. В плане здоровья важно обратить внимание на состояние иммунитета: его снижение может повлечь за собой неприятные заболевания, так что стоит поддержать защитные силы организма.

Дева (22.08 – 23.09)

Небывалый успех принесут проекты, в основе которых будет лежать креатив, правда, их старт нужно перенести на начало нового года, когда для них сложатся максимально благоприятные условия, сейчас же необходимо заняться их подготовкой. В личной жизни произойдут приятные перемены: кто-то встретит человека своей мечты, а кто-то получит долгожданное предложение руки и сердца. Важно следить за питанием, что особенно трудно сделать в праздничные дни, тем не менее, такой подход к пищевому рациону необходим для тех, кто не хочет в это время сидеть на жесткой диете.

Весы (24.09 – 23.10)

Не стоит отвлекаться от работы на слухи, сплетни и интриги: мало того что они уведут в сторону от основной деятельности, из-за чего пострадает производительность труда и заработки, так еще и рассорят с теми, кто окажется по другую сторону "баррикад". Домашние хлопоты – прежде всего ремонт, какой бы сложности он ни был – желательно закончить до праздников, в противном случае они надолго затормозятся. Накануне Нового года звезды рекомендуют позаботиться о своей внешности: сменить имидж, подкорректировать гардероб, избавившись от устаревших моделей.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Тех из представителей знака, кто хорошо поработал в течение года, несомненно порадует солидное материальное вознаграждение: особенно это касается руководителей, которые смогли не только организовать, но и вдохновить своих подчиненных на то, что принято называть "трудовыми подвигами". Праздники лучше всего провести с семьей в уютной домашней обстановке, сейчас не время для путешествий – как близких, так и дальних, они не оправдают ожиданий. Воспрепятствовать простудным заболеваниям, которые могут осложнить жизнь в это время, поможет спорт и закаливание.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Не стоит возражать начальству и уж тем более спорить с ним, это может негативно сказаться на ситуации на работе – напротив, желательно соглашаться со всеми его доводами, даже если они кажутся сомнительными. Со временем – когда руководитель сможет критично оценивать свои слова и действия – можно будет объяснить ему его неправоту. Встреча с первой любовью нарушит душевный покой, но, увы, не даст шансов на возвращение былых отношений. Походы в фитнес-зал не только обеспечат хорошее самочувствие, но и позволят "вылепить" фигуру своей мечты.

Козерог (22.12 – 20.01)

Общая сумма гонораров, которые представители знака – преимущественно те, кто занимается бизнесом – получат к концу года, окажется столь внушительной, что они смогут позволить себе покупку своей давней – и очень дорогой – мечты, например, автомобиля или небольшой дачи за городом. Не стоит торопиться с приобретением – необходимо тщательно взвесить все факторы и выбрать оптимальный вариант. Дети и пожилые родители могут доставить массу хлопот, но их любовь сведет на нет все негативные эмоции. Велика вероятность известия о давно ожидаемой и тщательно планируемой беременности.

Водолей (21.01 – 18.02)

Необходимо приложить максимум усилий для того, чтобы оставить все рабочие проблемы в старом году и не тащить их "хвосты" в наступающий: во-первых, это плохая примета, во-вторых, необходимость с первых же дней нового года возвращаться к надоевшим проектам, не даст возможности открыть чистую страницу в своей деятельности. Одиноким представителям знака стоит еще немного подождать – это время не благоприятно для того, чтобы начинать новые отношения. Лучший способ избежать простуд – пить витамины и одеваться по погоде.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Не стоит прислушиваться к критике коллег, которые, как им кажется, лучше знают, что и как нужно делать: если они уверены, что дают верные советы, пусть докажут их справедливость на собственном опыте. Максимум времени необходимо посвятить дому и семье: украсить жилье к праздникам, тщательно продумать и заранее приготовить подарки, освоить какое-нибудь новое блюдо, которое придется по вкусу всем близким людям – как детям, так и пожилым родственникам. Диета, на которую рекомендуют в это время сесть звезды, оздоровит и даст возможность похудеть к Новому году.

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