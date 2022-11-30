Зодиакальный гороскоп на декабрь 2022 года для всех 12 знаков

О том, на что нужно обратить особое внимание всем знакам Зодиака в декабре этого года, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок

Последний месяц года знаменателен не только близостью Нового года и Рождества – он также является плавным и постепенным переходом от старого года к новому. В нынешнем декабре звезды советуют нам избегать повышенной эмоциональности и турбулентности: они могут привести к самым неожиданным – и не всегда приятным – последствиям. Возможно, кому-то из нас придется сменить свои убеждения – значит, пришло время расстаться с прежними иллюзиями и ошибками и принять новую реальность, которая на поверку окажется не такой уж и плохой, как может показаться на первый взгляд.

О том, что ждет в это время представителей всех знаков Зодиака, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Овен (21.03 – 20.04)

Работа с документами, общение на всех уровнях и решение чужих проблем займут почти все время представителей знака, но поскольку из любой ситуации они выйдут победителями, у них будет повод для довольства собой. Красноречие, свойственное им в это время, позволит убедить в своей правоте кого угодно, а подаренный им звездами шарм – очаровать любого представителя противоположного пола, в том числе и начальника.

Телец (21.04 – 21.05)

Финансовые операции окажутся успешными, поэтому представителям знака можно обращаться в банки за ссудой или брать нужную вещь в кредит – выплатить его удастся безболезненно. Роман с человеком издалека вполне может окончиться официальным оформлением отношений. От вождения автомобиля на повышенной скорости и катания на горных лыжах нужно отказаться – экстрим в любом виде может быть опасен.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Новые проекты успеха не принесут: из-за препятствий, постоянно возникающих на пути, они не вызовут ничего, кроме раздражения, поэтому лучше будет заняться завершением старых дел и подведением профессиональных итогов года. Необходимые для жизни и работы средства могут прийти из самых неожиданных источников – велика вероятность получения грантов от солидных международных организаций.

Рак (22.06 – 22.07)

В профессиональной деятельности придется столкнуться в неожиданными препятствиями, которые могут тормозить даже те дела, которые в другое время делаются без усилий – как будто бы сами по себе. Звезды советуют представителям знака принять такие "условия игры" и работать, не торопясь. Предложение выступить на международной конференции – как онлайн, так и вживую – следует принять, без размышлений: речь будет иметь успех.

Лев (23.07 – 21.08)

Желанию – и возможности – заниматься творчеством может противостоять необходимость довести до ума рутинные дела: надо подумать, как построить свой рабочий график таким образом, чтобы успевать и то, и другое. Дальние путешествия, вероятные в это время, принесут не только яркие впечатления, но и новые знания. Подсказки организма будут указывать на необходимость начать вести здоровый образ жизни.

Дева (22.08 – 23.09)

Работа над ошибками, которую придется провести в профессиональной сфере, может показаться не слишком приятной, тем не менее облегчение, которое представители знака почувствуют, сделав ее, перекроет все негативные эмоции. Финал месяца пройдет в благостном настроении, которое будет обусловлено романтическими отношениями или успехами в творчестве – тут уж каждый волен выбирать то, что ему больше по душе.

Весы (24.09 – 23.10)

Не все профессиональные вопросы удастся решить в дистанционном режиме – возможно, какой-то из них потребует поездки к "месту события": увы, она не оправдает возложенных на нее ожиданий, поэтому раньше января представителям знака лучше никуда не выезжать. Зато вполне можно рассчитывать на везение в личной жизни: вторая половина месяца устроит личную жизнь тех, кто пока еще одинок – они встретят своего человека.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Деньги, которые смогут заработать представители знака, а их будет изрядное количество, придется – из-за непредвиденных загвоздок – получать по частям, но, возможно, в этом есть свой плюс: как говорится, они будут целее. Общаться придется много – причем как для дела, так и для души, но особенно важно проводить максимум времени со своими близкими – прежде всего пожилыми родственниками и детьми.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Всеобщее обожание, в которое звезды "окунут" представителей знака, будет омрачено только одним – отсутствием взаимопонимания с самым близким человеком, которое продолжается уже довольно долгое время. А ведь проблема решается просто: достаточно просто поговорить о том, что огорчает обе стороны. Вторая половина месяца принесет приятное разрешение финансовых вопросов, надежда на которое уже была потеряна.

Козерог (22.12 – 20.01)

Строить наполеоновские планы в начале месяца нежелательно, все равно большую половину из них воплотить в жизнь не удастся, так что стоит довольствоваться теми – весьма скромными – возможностями, которые будут предоставлять звезды. Свободное время желательно посвятить отдыху и восстановлению силу: уже в начале следующего года они понадобятся представителям знака для реализации поистине грандиозных проектов.

Водолей (21.01 – 18.02)

Любые профессиональные – впрочем, как и личные – планы в это время желательно держать в секрете: возможно, кому-то из окружающих они покажутся настолько привлекательными, что они решат воплотить их в жизнь самостоятельно, да и вероятность сглаза тоже не стоит сбрасывать со счетов. Финал года пройдет под знаком друзей – как старых, так и новых: первым может потребоваться помощь, вторые же сами охотно ее окажут.

Рыбы (19.02 – 20.03)

В профессиональной сфере многое будет зависеть от того, какие отношения представителям знака удастся выстроить с непосредственным начальством. Возможно, стоит в чем-то ему уступить, да и на комплименты не поскупиться, тогда все сложится благополучно. За необходимой – в том числе и материальной – помощью необходимо обращаться к друзьям: они не только ее окажут, но и обеспечат праздничное настроение.

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