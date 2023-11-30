Зодиакальный гороскоп на декабрь 2023 года для всех 12 знаков

Первая половина месяца продлится до 13-го числа, когда Меркурий войдет в ретроградную фазу, поставив под сомнение любые хоть сколько-нибудь серьезные дела, поэтому желательно завершить их до этого времени. Вторая половина декабря, как ей и положено, идеально подходить для подготовки к праздникам: от того, что в наше время они должны быть скромнее, соответствующего настроения никто не отменял – особенно если учесть возможность загадать желание о победе и последующем за ней мире.

О том, что ждет в это время представителей всех знаков Зодиака, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Овен

Овен / Фото: Credits

На первый план выйдет профессиональная деятельность, в которой можно ждать серьезных успехов, особенно если правильно поставить перед собой цель и грамотно разработать методы по ее достижению. Очарование, которое придаст представителям знака Венера, сделает возможными приятные события в личной жизни: особенно повезет тем, кто пока одинок – они смогут наконец-то встретить свою судьбу.

Телец

Телец / Фото: Credits

Удачное в финансовом отношении время, когда деньги можно не только зарабатывать, но и брать в кредит, а также получать в качество спонсорской помощи от деловых партнеров и меценатов. Главное, правильно ими распорядиться, вложив в дело, которое может принести прибыль, а не прогулять, что вполне логично в праздники. В последней декаде месяца удача будет сопутствовать во всех делах без исключения.

Близнецы

Близнецы / Фото: Credits

Служебный роман, вероятный в это время, буквально заставит представителей знака заняться усовершенствованием своей внешности – от смены имиджа до более серьезных мер, например, уколов красоты. От дальних путешествий в это время лучше отказаться: они вряд ли оправдают ожидания – скорее все случится с точностью до наоборот: многочисленные препятствия, которые будут возникать на пути, испортит впечатление от поездки.

Рак

Рак / Фото: Credits

Рутинная работа накануне праздников – не лучшее времяпрепровождение, но за представителей знака ее никто не сделает, к тому же в их интересах как можно быстрее поставить в ней финальную точку и отдохнуть. Велика вероятность неожиданного появления человека, с котором в прошлом связывали серьезные романтические отношения: стоит ли продолжить их с того момента, на котором они когда-то остановились, решать только им самим.

Лев

Лев / Фото: Credits

В предновогодней суете захочется уделить внимание творчеству4 и более тесному общению с детьми, что в некоторых случаях можно будет объединить, например, своими руками украшая дом к праздникам. Планы на будущее строить не стоит – вряд ли сейчас удастся определить правильные цели, а значит, такое времяпрепровождение только отнимет время и силы. В последнюю декаду месяца сил будет ни на что не хватать, поэтому лучше посвятить ее релаксу.

Дева

Дева / Фото: Credits

Всеобщим вниманием и комплиментам от противоположного пола представители знака будут обязаны как врожденному шарму, так и очарованию, которое придадут им звезды. В отношениях с партнером появится уже, казалось бы, затихшая страстность, а отношения с новым возлюбленным начнутся с традиционного конфетно-букетного периода. Дети тех представителей знака, у которых они есть, преподнесут приятные сюрпризы в виде успехов в учебе и спорте.

Весы

Весы / Фото: Credits

Финал года станет успешным как в карьерном, так и в финансовом плане: похоже, начальство наконец-то по достоинству оценит способности и рвение представителей знака и захочет вознаградить их, повысив зарплату или выписав премию. Подписывать важные документы необходимо с осторожностью – даже небольшая ошибка или опечатка могут обернуться серьезными проблемами, поэтому текст необходимо внимательно прочитать и только затем ставить визу.

Скорпион

Скорпион / Фото: Credits

Магнетическая привлекательность, свойственная представителям знака от рождения, увеличится в разы – стоит воспользоваться этим даром в карьерных целях: редкий начальник устоит перед таким очарованием. Об успехах в личной жизни и говорить не стоит – тут вероятны самые приятные события, вплоть до приложения руки и сердца. А вот от заключения важных сделок лучше отказаться – финал года благоприятен для завершения дел, начинания – не ко времени.

Стрелец

Стрелец / Фото: Credits

Вхождение в знак Марса будет подталкивать его представителей к решительных действиям, однако делать этого не стоит – результат может оказаться непредсказуемым. Велика вероятность получения финансов, на получение которых уже не было никакой надежды – например, возвращение старого долга или выплата гонораров, о которых все успели забыть. О романтических отношениях с любимым человеком лучше не распространяться – счастье любит тишину.

Козерог

Козерог / Фото: Credits

Решению профессиональных вопросов звезды советуют уделить только первую половину месяца, когда работа окажется максимально продуктивной и результативной. Оставшуюся часть декабря представителям этого трудолюбивого знака необходимо посвятить занятию, которым они обычно тяготятся – отдыху. Неожиданно для себя они обнаружат, что это и приятно, и полезно: в последние дни года удастся накопить массу энергии, которая пригодится им уже в начале следующего года.

Водолей

Водолей / Фото: Credits

Путаница, в которой придется существовать в это время, сбила бы с толку кого угодно, но только не представителей этого знака: они будут чувствовать себя как рыбы в воде и разрулят все непонятные ситуации. Старая тайна, которую удастся разгадать в это время, не только откроет глаза на причины событий прошлого, но и поможет понять, как действовать в настоящем и планировать будущее. Финал года необходимо провести в семейной обстановке, оставив рядом с собой только самых близких и любимых.

Рыбы

Рыбы / Фото: Credits

Сатурн, находящийся в знаке с марта нынешнего года, продолжит дисциплинировать его представителей, загоняя их в довольно жесткие рамки, диктуя как жить, что делать, чем заниматься и уда ехать. Однако многие из них почувствуют, что такое влияние скорее позитивно, нежели негативно: благодаря ему за девять месяцев удалось сделать то, на что раньше ушло бы несколько лет. Финал месяца - года - принесет в жизнь старых друзей, с которыми так приятно будет вспомнить прошлое.

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