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Зодиакальный гороскоп на декабрь 2024 года для всех 12 знаков

Зодиакальный гороскоп на декабрь 2024 года для всех 12 знаков

Зодиакальный гороскоп на декабрь 2024 / Фото: Credits

Нынешний декабрь – не только переход из старого года в новый, но понимание – и осознание – того, что многое в жизни нужно менять, да и самим меняться.

В мире происходят мощные пертурбации, в некоторых случаях обстановка в нем переворачивается с ног на голову, а мы остаемся на месте, не понимая, что наши представления, знания и навыки не подходят к новым условиям и обстоятельствам. Как гласит народная мудрость, новую дверь старыми ключами не откроешь: пришла пора использовать для достижения своих целей новые – современные – средства, пока еще для этого есть время и возможность. 

О том, что ждет в это время представителей всех знаков Зодиака, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок

Овен 

Во все сферы жизни представителей знака ворвется ветер дальних странствий, который позовет в дорогу, связанную как с работой, так и с личной жизнью. В партнерских отношениях тоже лучше делать ставку на заграницу: романтическая связь с человеком из-за рубежа может основой прочного брака, а бизнес-контакты принесут взаимопонимание и прибыль. На работе необходимо будет показать высший класс, продемонстрировав начальству свою высокую мотивацию и профессионализм. 

Телец 

С деньгами в наступающем месяцы звезды рекомендуют быть на «вы». Жадничать, ограничивая себя во всем, конечно, не стоит, но доля разумной экономии не помешает: прежде чем что-то купить, нужно хорошо взвесить все «за» и «против» данного приобретения, и только потом принимать окончательное решение. Велика вероятность операций с недвижимостью: в зависимости от потребностей каждого представителя знака можно как продавать, так и покупать квадратные метры. 

Близнецы

Знакомство, которое звезды приготовили представителям знака, имеет долгий кармический след: скорее всего, таким образом им придется отрабатывать ошибку, совершенную довольно давно – возможно, даже в прошлой жизни. В разговорах – особенно с родными и близкими людьми – не стоит говорить лишнего: чрезмерная болтливость может разрушить отношения, которые строились и укреплялись годами, а этого допустить никак нельзя. 

Рак 

Влияние Венеры на гороскоп представителей знака сделает их неимоверно привлекательными как для представителей противоположного пола, так и для денег, которые они будут притягивать к себе как магнитом. Важно подумать, как распорядиться и тем, и другим: равнодушное отношение к поклонению, равно как и бездумная трата средств, до добра не доведут. Как, впрочем, и повышенная мнительность, которая заставит прислушиваться к себе в поисках болезней, которых нет. 

Лев    

Напомнят о себе нерешенные проблемы, в свое время отложенные до лучших времен, которые теперь, видимо, настали. Разобравшись с ними, удастся почувствовать невероятное облегчение – как будто бы камень с души свалился. В личной жизни вполне возможна любовь с первого взгляда, которая приведет к настоящему «взрыву» чувств и эмоций: она, пусть и ненадолго, способна затмить все на свете, включая работу, но о ней звезды все-таки рекомендуют не забывать. 

Дева 

Представители знака получат шанс начать жизнь с чистого листа – причем, во всех сферах жизни, поэтому звезды советуют им выбрать ту, которая важна для каждого из них. Не стоит противиться смене имиджа: при приеме на новую работу, что вполне вероятно в данный момент, будут встречать по одежке, а, значит, появится шанс получит должность – и зарплату – своей мечты. Последняя декада месяца принесет радостное известие, которое, скорее всего, будет связано с детьми. 

Весы 

События первой половины месяца могут напоминать сюжет увлекательного романа – преимущественного любовного, но с легкими сюрреалистическими нотками, когда время от времени будет казаться, что все события этого времени происходят с кем-то другим. Новое знакомство может серьезно изменить жизнь представителей знака: трудно сказать, закончатся ли эти отношения официальным их оформлением, но за красивый, головокружительный роман звезды ручаются на сто процентов. 

Скорпион 

В профессиональной сфере не имеет смысла приступать к работе над новыми проектами – успешными они се равно не будут, а вот в финансовом плане время окажется по-настоящему «урожайным»: в финале года удастся «пожать» все, что было «посеяно» в предыдущий период. Удовольствие принесут домашние хлопоты, которые могут быть связаны с небольшим – косметическим – ремонтом или приобретением предметов роскоши. В любом случае праздники пройдут в обновленной обстановке. 

Стрелец 

Интересные встречи будут происходить в жизни представителей знака, к тому же, празднующих свой день рождения, как по расписанию. Тут и люди из прошлого, в отношениях с которыми не расставлены все точки над «и», и новые – многообещающие знакомства. Отказываться от общения как с первой, так и со второй категорией нельзя: оно окажется не только увлекательным, но и очень полезным. А вот от путешествий – во всяком случае, в первой половине месяца лучше отказаться – во избежание неприятных сюрпризов. 

Козерог 

Первую половину месяца нужно посвятить наведению порядка в делах: к этому времени, как правило, накапливается большое количество незавершенных или отложенных на потом проектов, не стоит отправляться с таким грузом в новый год. Заключение успешной сделки может принести солидные дивиденды, причем в валюте. Имеет смысл заранее подумать о том, куда инвестировать эти средства, поскольку будет слишком велик соблазн спустить все на подарки к празднику. 

Водолей 

Предпраздничные хлопоты займут все время и внимание представителей знака, которые будут готовы часами, а то и днями ходить по магазинам в поисках подарков и интерьерных украшений для дома. Свои подношения сделают им и звезды – сюрпризом от них может стать неожиданная, но при этом очень сильная влюбленность, к которой нужно относиться с осторожностью – она может представлять опасность для тех, кто состоит в браке или серьезных отношениях. 

Рыбы 

Тайная страсть, которая появится у представителей знака в это время, придаст их жизни новый смысл, а их самих «наградит» шармом и загадочностью. Напряжение в профессинальной деятельности может быть связано с необходимостью «закрыть» все «зависшие» вопросы до конца календарного года, поэтому стоит постараться и максимально быстро завершить работу над ними. Свободное время нужно провести в кругу друзей или в домашней обстановке. 

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