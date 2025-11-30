Зодиакальный гороскоп на декабрь 2025 года для всех 12 знаков

Гороскоп / © Associated Press

Звезды приглашают нас веселиться, путешествовать, расширяя моральные и физические горизонты, и будет глупо — разумеется, при возможности — не воспользоваться таким щедрым предложением. На государственных — и социальном — уровнях на фоне вполне благополучных аспектов возможны тупиковые ситуации, иллюзии и обман, даже там, где никто их не ожидает.

Велика вероятность публичных скандалов, когда наружу выйдет неприятная правда, в очередной раз похоронившая чью-то репутацию. Также у каждого из нас в это время — что логично накануне Нового года и Рождества — возникнет непреодолимое желание очистить свой дом и свою страну от скверны, и многим это удастся, так что праздничное настроение нам обеспечено.

О том, что ждет в это время представителей всех знаков Зодиака, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Овен

Сезон зимнего отдыха представители знака откроют раньше других, поэтому поездки на зимние курорты — хоть в своей стране, хоть за границей — им желательно приурочить к первой половине месяца, тогда все в этом смысле сложится для них максимально удачно. Начиная с 16 декабря отдыхать — и скучать — уже не придется, в это время необходимо будет воспользоваться счастливым шансом и продемонстрировать свои выдающиеся способности, чтобы повысить авторитет — особенно в глазах зарубежных партнеров.

Телец

Неожиданности, которые могут поджидать представителей знака, прежде всего, в профессиональной сфере, если хорошенько над ними подумать, удастся обратить в свою пользу, а это уже половина успеха — остальное добавят трудолюбие и усидчивость. А вот экстрим в его виде в это время категорически противопоказан, так что катание на горных лыжах и вождение автомобиля на повышенной скорости лучше отложить на другое время, сейчас осторожность — превыше всего.

Близнецы

Декабрь для представителей знака — время событий в личной жизни, которые никак нельзя назвать неожиданными, но от этого они не станут менее приятными, не стоит упускать редкий шанс вывести отношения с любимым человеком на новый — до сих пор казавшийся недостижимым — уровень. Вторая половина месяца принесет еще и возможность неплохо заработать, что сделает картину мира идиллической во всех отношениях, а такое в жизни случается нечасто.

Рак

Финал года отметится авралом во всех сферах жизни, но на первый план все-таки выйдет решение профессиональных вопросов, которые не были доведены до ума в течение предыдущих одиннадцати месяцев. В результате удастся не только завершить все особо важные дела до новогодних праздников, но и закрепить достигнутый результат, сделав таким образом солидный задел на начало следующего года.

Лев

Вдохновением для творчества может стать как неожиданный, но яркий и бурный роман, так и общение с детьми — особенно, маленькими, в любом случае результат окажется более чем впечатляющим, а впоследствии, возможно, направит представителей знака по новому профессиональному пути. Отправляться в путешествия — преимущественно во второй половине месяца — желательно за границу, там можно будет совместить приятное с полезным, а точнее — отдых с работой.

Дева

Большая часть месяца будет посвящена занятиям, которые представители знака просто обожают — наведению порядка и уюта в своем новом доме, в который в это же время, возможно, придется переехать, его декорированию и приобретению предметов искусства. Финал декабря — время удовольствий, которые в каждом конкретном случае могут оказаться самыми разными, но, скорее всего, речь пойдет о романтических отношениях, начало которым будет положено именно в это время.

Весы

Возрастет активность в общении с окружающими — как в реальном, так и посредством мессенджеров, главное — не пропустить ни одного сообщения, среди вороха незначительных писем может попасться очень важное в профессиональном или личном отношении. Ближе к финалу года на первый план выйдут хлопоты, связанные с собственным домом и близкими людьми — по понятной причине они окажутся приятными, поэтому, несмотря на загруженность, не утомят и не доставят особого беспокойства.

Скорпион

Активизируется финансовый сектор гороскопа, следствием чего станет выплата всех возможных и невозможных премий и гонораров, которые, впрочем, вполне заслужены представителями знака — они работали на такой результат в течение почти всего года — значительную часть полученного можно будет потратит на подарки. Новые знакомства, вероятные накануне Нового года, произойдут не случайно — новому человеку, который в это время появится в их жизни, предстоит сыграть в ней очень важную роль.

Стрелец

Стрельцы, которые и в любое другое время привлекают внимание представителей противоположного пола, на этот раз станут для них настоящим магнитом — никто не сможет пройти мимо, оставшись равнодушным. Если учесть, что помимо шарма и привлекательности они будут обладать изрядной долей смелости — точнее нахальства — становится понятно, что не будет цели, которой они не могли бы достичь. Но зарываться им при этом не следует — вошедшая в эо время в знак Черная Луна спросит за все.

Козерог

Декабрь для представителей знака — время аудита: им нужно будет проанализировать события уходящего года, какой бы сферы жизни они ни касались, проанализировать собственные поступки и сделать их них выводы — как позитивного, так и негативного свойства. В последней декаде месяца вместо новогодних каникул придется поднапрячься и начать активно действовать в самых разных направлениях, но преимущественными станут профессиональная, финансовая и бизнес-сферы.

Водолей

Начинать праздновать Новый год и Рождество никогда не рано — именно так будут рассуждать представители знака, назначая встречи друзьям, участвуя в корпоративах и просто получая удовольствие от жизни — как правило, им для этого многого не надо, хорошего настроения вполне достаточно, а в нем недостатка не будет. Новое знакомство может привести человека, который окажется не просто приятным собеседником, а настоящих единомышленником, разделяющим взгляды на жизнь.

Рыбы

Профессиональная востребованность представителей знака, которые произведут на потенциальных работодателей крайне выигрышное впечатление, позволит не только поработать, но и заработать — накануне праздников деньги точно лишними не будут. Встреча, которая произойдет накануне Нового года, скорее всего, окажется судьбоносной, поэтому не стоит сходу отметать желающего познакомиться, даже если на первый взгляд он покажется не слишком презентабельным.