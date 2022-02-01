Зодиакальный гороскоп на февраль 2022 года для всех 12 знаков

Что ждет все 12 знаков Зодиака в конце зимы.

Февраль нынешнего года, который начнется с новолуния в знаке Водолея, окажется месяцем активных действий, к которым нас будут подталкивать небесные конфигурации. Многим захочется свернуть горы – прежде всего профессиональные, но обстоятельства сложатся таким образом, что большинство поступков, несмотря на их бурный характер, окажутся бессмысленными. А значит, желательно – разумеется, по возможности – умерить свое рвение и не превращать работу в напрасный труд.

О том, что ждет в это время все знаки Зодиака, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Овен (21.03 – 20.04)

В профессиональной сфере придется поддерживать свой авторитет, который может пошатнутся из-за конфликта с начальством, но с этой задачей представители знака смогут легко справиться. В личной жизни велика вероятность знакомства и – как следствие – отношений с людьми старшего возраста, от приятельских до любовных. Хандру и депрессию необходимо "лечить" общением – лучше всего с близкими друзьями, которые хорошо знают и как утешить, и как развеселить.

Телец (21.04 – 21.05)

Наступает время выработки правильной стратегии – как в профессиональной сфере, так и в личной жизни: не стоит торопиться с выводами и решениями, важно все правильно и скрупулезно рассчитать. Несмотря на желание продвинуться по карьерной лестнице, сделать это удастся не всем: объективные причины не дадут развернуться и показать товар – то есть, свои таланты и способности – лицом. Занимаясь делами, не стоит торопиться: как гласит поговорка: тише едешь – дальше будешь.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Велика вероятность поездок – как в другие регионы, так и в другие страны: цель у них может быть разная – как профессионального, так и личного свойства, а вот результат в любом случае порадует. Неожиданная прибыль в виде подарка или наследства от американского дядюшки, о котором никто не знал еще пару месяцев назад, даст возможность приобрести то, о чем давно мечталось – скажем, машину или квартиру. Последняя декада февраля – время для карьерного взлета.

Рак (22.06 – 22.07)

Выйти из зоны комфорта представителей знака заставит необходимость отыскать деньги на ремонт, в котором, на их взгляд, нуждается их жилище. Скорее всего, их удастся получить в качестве займа – главное, рассчитать свою кредитоспособность, долг необходимо отдать вовремя. Переговоры любого свойства – как делового, так и личного – обещают быть успешными, поэтому важно приурочить их к этому времени.

Лев (23.07 – 21.08)

Желание жить полноценной жизнью и чувствовать на все сто процентов наткнется на неожиданные препятствия: ощущение того, что "королевство маловато – развернуться негде", очень их разозлит, что может стать причиной неадекватного поведения по отношению к окружающим людям. В результате многие – запущенные по причине личных переживаний – проекты придется завершать в авральном режиме, а в поисках договоренностей с партнерами – искать компромисс.

Дева (22.08 – 23.09)

На первый план выйдут сферы рутинной деятельности и здоровья: в первом случае удастся сдвинуть с мертвой точки какой-то важный проект, во второй – избавиться от проблемы, которая долгое время досаждала, не давая полноценно жить и действовать. Успехи детей, которых они, даже будучи посетителями детского сада, смогут достичь, не только порадуют своих родителей, но и дадут им повод для размышлений о том, в каком направлении развивать их таланты.

Весы (24.09 – 23.10)

На первый план выйдет решение вопросов – как моральных, так и материальных, связанных с собственным домом: провести генеральную уборку, сделать ремонт и даже, возможно, сменить место жительства, переехав с одной квартиры на другую. Творчеством желательно заняться даже тем представителям знака, работа которых непосредственно с ним не связана: эйфория, полученная в результате, даст возможность подняться на новую профессиональную высоту.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Вместо работы над новым и увлекательным проектом придется заниматься скучной рутинной деятельностью, которая вряд ли доставит удовольствие представителям знака, но, поскольку ее тоже необходимо сделать, нужно воспринимать ее как подготовку к новому этапу профессиональной деятельности. Новое знакомство может со временем перерасти в яркий и страстный роман, поэтому необходимо максимально внимательно отнестись к людям в своем окружении.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Скопление планет в зоне денег принесет не только приличные заработки, но и большие траты, однако главной темой месяца будет не движение денежных сумм туда и обратно, а информация, с которой придется работать. Необходимо обратить внимание на факты, которые станут известными в это время – впоследствии их знание может оказаться очень важным для решения серьезных профессиональных и жизненных вопросов. В последней декаде месяца особенно удачными будут сделки по купле и продаже недвижимости.

Козерог (22.12 – 20.01)

Время активных действий во всех сферах деятельности: сейчас не время для раскачки, планирования и уж тем более витания в облаках, зато можно продемонстрировать упорство, настойчивость и пробивные качества характера. У тех, кто почувствует, что силы иссякают, за счет скрытых резервов организма откроется второе дыхание, что позволит не только начать, но и довести до ума самые сложные профессиональные проекты. Подписывая важные документы, необходимо тщательно изучать текст.

Водолей (21.01 – 18.02)

Празднуя дни своего рождения, представители знака становятся маленькими солнышками, согревающими своими "лучами" всех, кто их окружает. Любые планы этого времени могут иметь благотворительный характер, а желание сделать добро обязательно вернется сторицей. Уже во второй половине месяца можно будет рассчитывать на солидные денежные поступления, и тут надо будет решить только одну задачу – на что потратить полученные деньги. Нельзя совершить ошибку, пустив их по ветру.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Время, когда сделать захочется много, но обстоятельства для этого сложатся неблагоприятные. Любая активность, будет тормозиться по объективным обстоятельствам, с которыми ничего нельзя поделать, поэтому лучше, как говорят психологи, отпустить ситуацию. Выяснение отношений с друзьями может обернуться серьезной ссорой, поэтому лучше не спорить с ними. Последняя декада месяца сделает представителей – особенно представительниц – знака привлекательными и притягательными.

Читайте также: