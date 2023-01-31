Зодиакальный гороскоп на февраль 2023 года для всех 12 знаков

О том, на что нужно обратить особое внимание всем знакам Зодиака в феврале этого года, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок​​​​​​​

Февраль нынешнего года – как, впрочем, и любого другого – находясь под влиянием Солнца в знаке Водолея, пройдет под знаком стремления к свободе – порывистое и непреодолимое желание что-то изменить – как в общественной, так и в личной жизни – не всегда будет понято и одобрено окружающими, что может стать причиной отсутствия взаимопонимания и, как следствие, создавать почву для конфликтов. Тем не менее это не значит, что надо отказываться от своих желаний и стремлений, просто желательно с большим терпением относиться друг к другу, а звезды и планеты сделают все для того, чтобы любая сказка стала былью. Силу любви, которую почувствуют все без исключения, нужно направить не только на своих близких, но и на тех, кто нуждается в помощи, а таких людей вокруг нас будет много.

О том, что ждет в это время представителей всех знаков Зодиака, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Овен (21.03 – 20.04)

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На первый план выходят отношения с теми, на кого никогда не хватает времени – прежде всего с родными и друзьями: душевные разговоры с ними помогут справиться с депрессией последнего зимнего месяца. К оформлению любых документов необходимо отнестись максимально осторожно – слишком велика вероятность досадных ошибок. Последняя декада месяца подарит успех во всех сферах жизни.

Телец (21.04 – 21.05)

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К неожиданным ситуациям, к которым трудно адаптироваться и приспособиться, необходимо отнестись философски: принять как данность и даже найти в этом жизненном периоде то хорошее, что в нем, конечно же, есть. Интерес со стороны противоположного пола даст надежду на устройство личной жизни тем, кто пока еще не нашел свою которую половинку. Неплохие заработки будут сопровождаться тратами.

Близнецы (22.05 – 21.06)

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Продемонстрировав всю мощь своего интеллекта, можно будет и укрепить свой профессиональный авторитет, и неплохо заработать. Главное, не давать воли вспыльчивости – она вряд ли поспособствует хорошим отношениям с людьми. Время также располагает к путешествиям – как ближним, так и дальним – и контактам с людьми издалека – для одних они будут носить деловой, а для других – личный характер.

Рак (22.06 – 22.07)

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Включение финансовых потоков разной направленности позволит почувствовать себя вполне обеспеченным человеком – главное, не тратить их на вещи, в которых нет необходимости. От рискованных мероприятий – в том числе и занятий экстремальными видами спорта – желательно отказаться, их исход может быть непредсказуемым. В последней декаде месяца можно – и нужно – настроиться на карьерный рост.

Лев (23.07 – 21.08)

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Необходимо спокойно отнестись к переменам в близком кругу: рядом останутся только настоящие друзья, а об остальных и жалеть не стоит. Необходимо сдерживать свои эмоции и не реагировать на провокации людей, которые могут подталкивать к неосторожным словам и резким поступкам. Поездка в одну из экзотических стран оставит по себе не только приятные воспоминания, но и ощущение выполненного долга.

Дева (22.08 – 23.09)

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Работа, работа и еще раз работа – девиз месяца, в ней удастся многого достичь, а заодно и заработать – причем как в прямом, так и в переносном смысле: начальство может предложить новую должность. Впрочем, от трудовой деятельности тоже необходимо отдыхать, в противном случае переутомление может негативно сказаться на состоянии здоровья. На помощь в любой ситуации придут друзья и партнеры.

Весы (24.09 – 23.10)

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Влюбленность, которая нахлынет в это время, необязательно перейдет в длительные и стабильные отношения, но значительно украсит жизнь, расцветив ее яркими красками – велика вероятность того, что это будет служебный роман. В профессиональном отношении необходимо делать ставку на деловых партнеров из-за рубежа – отношения с ними могут выйти на новый, более перспективный уровень.

Скорпион (24.10 – 22.11)

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Событие, имеющее отношение к перемене места жительства или купле-продаже недвижимости, окажется приятной неожиданностью, которая очень быстро окажется привычной реальностью – к хорошему очень быстро привыкаешь. Напряжение, связанное с нынешними жизненными реалиями, будет скрашено радостью, которую принесут дети: их успехи в учебе и творчестве превзойдут даже самые смелые ожидания их родителей.

Стрелец (23.11 – 21.12)

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Обстоятельства могут заставить вспомнить о собственной семье – причем не только о близких, но и дальних родственниках, которые будут нуждаться в помощи. Короткие поездки, общение с интересными людьми и хорошие предчувствия станут причиной оптимистического взгляда на мир. Выбор между ярким романом или творческим всплеском окажется легким – каждый обретет то, что ему больше по душе.

Козерог (22.12 – 20.01)

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Сделки, заключенные в это время, окажутся на редкость выгодными, поскольку будут сулить невиданные профессиональные перспективы и солидные дивиденды. Упорная работа создаст предпосылки для карьерного роста, но тут главное – не переусердствовать, иначе вместо ожидаемых бонусов можно получить упадок сил. Ближе к финалу месяца те, кто недоволен своими жилищными условиями, смогут улучшить их.

Водолей (21.01 – 18.02)

Фото: Credits

Став на месяц центром Вселенной и празднуя дни своего рождения, можно рассчитывать на подарки – как материального, так и морального – душевного – свойства. Тем, кто до сих пор не обрел личное счастье, судьба подарит любовь всей их жизни, остальные будут довольствоваться вещественными, но от этого не менее приятными презентами, о которых они давно мечтали. Успешной окажется работа с документами – в них удастся не допустить ни одной ошибки.

Рыбы (19.02 – 20.03)

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В начале месяца трудно будет отделаться от ощущения "связанных" рук, когда и хочется что-то делать, но для этого не хватает ни сил, ни возможностей. К счастью, очень скоро звезды и планеты сменят гнев на милость, сделав возможным то, что еще вчера казалось несбыточной мечтой – как в профессии, так и в личной жизни. Привлекательность в глазах противоположного пола позитивно скажется на отношениях с любимым человеком.

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