Зодиакальный гороскоп на февраль 2024 года для всех 12 знаков

Февраль, который пользуется репутацией тревожного и неспокойного месяца – в это время часто начинаются войны и происходят революции, и на этот раз ее подтвердит – вероятность судьбоносных событий по-прежнему велика. Но – существуют нюансы: нынешний февраль, несмотря на свой мятежный и буйный нрав, будет вести нас к переменам, связанным со свободой.
Стоит помнить о том, что именно в это время, а точнее – 10 февраля – вступает в силу новый год по китайскому календарю, который принесет яркие и незабываемые события. Он пройдет под знаком Зеленого Деревянного Дракона, стихия которого символизирует власть, процветание и деньги, что говорит о том, что наша жизнь – во всяком случае, очень хочется в это верить – пусть и не сразу, а постепенно войдет в норму.
О том, что ждет в это время представителей всех знаков Зодиака, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.
Овен
Приятных событий стоит ждать во всех жизненных сферах, но особое внимание стоит обратить на общение: встречи со старыми друзьями и знакомство с новыми станет источником не только приятных эмоций, но и действенной помощи, если таковая понадобится. Наряду со старыми делами успех принесут новые проекты, хотя на первый взгляд они могут показаться трудновыполнимыми, а то и вовсе нереальными.
Телец
Первая половина месяца принесет желание – и возможность – путешествовать, причем, речь будет идти не только о европейских, но и об экзотических странах. Не стоит упускать такую возможность – в конце зимы организм нуждается в восстановлении сил. Ем более, что по возвращении представителей знака ждет много нудной и кропотливой работы, без которой никак нельзя будет обойтись.
Близнецы
Чем бы ни занимались представители этого неугомонного знака, им нужно действовать активно, в противном случае они не успеют сделать и половины из того, что запланировали на этот месяц. Несмотря на амурные дела, которые будут отнимать много времени и сил, не стоит забывать о профессиональной деятельности6: свой авторитет необходимо подтверждать постоянно, а не время от времени.
Рак
Блистая в обществе, удастся завести полезные связи, которые помогут продвинуться по карьерной лестнице – такие понятия как протекция и спонсорство, к счастью, еще никто не отменял. Если без риска – в любой сфере жизни – обойтись никак нельзя, то лучше приурочить его к первой половине месяца, во второй его результат может оказаться не таким, на какой рассчитывают представители знака.
Лев
Успешными обещают быть любые публичные выступления, даже если они будут касаться всего лишь выступлений на ежедневной планерке – не стоит пренебрегать возможностью донести свои идеи до начальства и коллег. Авралы на работе будут сменяться периодами монотонной и неторопливой работы – как к первому, так и ко второму режиму труда необходимо отнестись с терпением и пониманием.
Дева
Романтические чувства, которые будут определять жизнь представителей знака в первой половине месяца, обеспечит ощущение полноты жизни и желание заниматься творчеством – не стоит упускать возможность создать настоящий шедевр. На основном месте работы можно ожидать приятных сюрпризов – например, предложения занять новую должность или увеличения зарплаты.
Весы
На первый план выйдут дела семьи – прежде всего, пожилых родственников и детей, которые пока еще не в состоянии позаботиться о себе сами. Одинокие представители знака могут окунуться в неожиданный роман – насколько бурный, настолько и перспективный: он может завершиться официальным оформлением отношений, тем же, кто давно состоит в отношениях, может грозить серьезный конфликт.
Скорпион
Обстоятельства будут настоятельно склонять к занятиям, касающимся собственного дома – от косметического до капитального ремонта, а также вероятного переезда на новое места жительства: в любом случае качество жизни в результате значительно улучшится. В 20-х числах месяца Солнце активизирует в гороскопе тему любви: кто-то встретит сою судьбу, а кто-то – повторно влюбится в собственного мужа.
Стрелец
Любые вопросы – как профессионального, так и бытового свойства – будут решаться посредством общения: надо будет найти подход к человеку, от которого зависит исход того или иного предприятия. Первая половина месяца будет щедра на подарки и денежные поступления, которыми необходимо распорядиться грамотно – например, инвестировав в проект, который впоследствии принесет прибыль.
Козерог
В отношениях с близкими людьми особенно важно сдерживать темперамент, который в это время может разгуляться не на шутку: ссоры, вспыхнувшие в результате, могут иметь более чем серьезные последствия. Звезды также предостерегают от риска в финансовых вопросах: не стоит вкладывать деньги в сомнительные предприятия и покупать или продавать недвижимость.
Водолей
Адреналин, выброшенный в кровь представителей знака крупными «игроками» на небосклоне – Венерой, Марсом и Плутоном, может заставить их совершать неосмотрительные поступки, о которых впоследствии придется пожалеть. Жару может поддать и любовь, которая, как ей и положено, «нечаянно нагрянет» – в это время будет закладываться судьбоносная программа на годы вперед.
Рыбы
Внимание уже существующих и появление новых поклонников даст представителям знака общение полноты жизни и довольства – как собой, та и окружающими. Первая половина месяца благоприятна для спокойного, размеренного существования и анализа былых событий, а вторая – дя активной деятельности во всех сферах жизни, после 23 числа велика вероятность вытащить счастливый билет.
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