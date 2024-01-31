Зодиакальный гороскоп на февраль 2024 года для всех 12 знаков

Февраль, который пользуется репутацией тревожного и неспокойного месяца – в это время часто начинаются войны и происходят революции, и на этот раз ее подтвердит – вероятность судьбоносных событий по-прежнему велика. Но – существуют нюансы: нынешний февраль, несмотря на свой мятежный и буйный нрав, будет вести нас к переменам, связанным со свободой.

Стоит помнить о том, что именно в это время, а точнее – 10 февраля – вступает в силу новый год по китайскому календарю, который принесет яркие и незабываемые события. Он пройдет под знаком Зеленого Деревянного Дракона, стихия которого символизирует власть, процветание и деньги, что говорит о том, что наша жизнь – во всяком случае, очень хочется в это верить – пусть и не сразу, а постепенно войдет в норму.

О том, что ждет в это время представителей всех знаков Зодиака, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Овен

Овен / Фото: Credits

Приятных событий стоит ждать во всех жизненных сферах, но особое внимание стоит обратить на общение: встречи со старыми друзьями и знакомство с новыми станет источником не только приятных эмоций, но и действенной помощи, если таковая понадобится. Наряду со старыми делами успех принесут новые проекты, хотя на первый взгляд они могут показаться трудновыполнимыми, а то и вовсе нереальными.

Телец

Телец / Фото: Credits

Первая половина месяца принесет желание – и возможность – путешествовать, причем, речь будет идти не только о европейских, но и об экзотических странах. Не стоит упускать такую возможность – в конце зимы организм нуждается в восстановлении сил. Ем более, что по возвращении представителей знака ждет много нудной и кропотливой работы, без которой никак нельзя будет обойтись.

Близнецы

Близнецы / Фото: Credits

Чем бы ни занимались представители этого неугомонного знака, им нужно действовать активно, в противном случае они не успеют сделать и половины из того, что запланировали на этот месяц. Несмотря на амурные дела, которые будут отнимать много времени и сил, не стоит забывать о профессиональной деятельности6: свой авторитет необходимо подтверждать постоянно, а не время от времени.

Рак

Рак / Фото: Credits

Блистая в обществе, удастся завести полезные связи, которые помогут продвинуться по карьерной лестнице – такие понятия как протекция и спонсорство, к счастью, еще никто не отменял. Если без риска – в любой сфере жизни – обойтись никак нельзя, то лучше приурочить его к первой половине месяца, во второй его результат может оказаться не таким, на какой рассчитывают представители знака.

Лев

Лев / Фото: Credits

Успешными обещают быть любые публичные выступления, даже если они будут касаться всего лишь выступлений на ежедневной планерке – не стоит пренебрегать возможностью донести свои идеи до начальства и коллег. Авралы на работе будут сменяться периодами монотонной и неторопливой работы – как к первому, так и ко второму режиму труда необходимо отнестись с терпением и пониманием.

Дева

Дева / Фото: Credits

Романтические чувства, которые будут определять жизнь представителей знака в первой половине месяца, обеспечит ощущение полноты жизни и желание заниматься творчеством – не стоит упускать возможность создать настоящий шедевр. На основном месте работы можно ожидать приятных сюрпризов – например, предложения занять новую должность или увеличения зарплаты.

Весы

Весы / Фото: Credits

На первый план выйдут дела семьи – прежде всего, пожилых родственников и детей, которые пока еще не в состоянии позаботиться о себе сами. Одинокие представители знака могут окунуться в неожиданный роман – насколько бурный, настолько и перспективный: он может завершиться официальным оформлением отношений, тем же, кто давно состоит в отношениях, может грозить серьезный конфликт.

Скорпион

Скорпион / Фото: Credits

Обстоятельства будут настоятельно склонять к занятиям, касающимся собственного дома – от косметического до капитального ремонта, а также вероятного переезда на новое места жительства: в любом случае качество жизни в результате значительно улучшится. В 20-х числах месяца Солнце активизирует в гороскопе тему любви: кто-то встретит сою судьбу, а кто-то – повторно влюбится в собственного мужа.

Стрелец

Стрелец / Фото: Credits

Любые вопросы – как профессионального, так и бытового свойства – будут решаться посредством общения: надо будет найти подход к человеку, от которого зависит исход того или иного предприятия. Первая половина месяца будет щедра на подарки и денежные поступления, которыми необходимо распорядиться грамотно – например, инвестировав в проект, который впоследствии принесет прибыль.

Козерог

Козерог / Фото: Credits

В отношениях с близкими людьми особенно важно сдерживать темперамент, который в это время может разгуляться не на шутку: ссоры, вспыхнувшие в результате, могут иметь более чем серьезные последствия. Звезды также предостерегают от риска в финансовых вопросах: не стоит вкладывать деньги в сомнительные предприятия и покупать или продавать недвижимость.

Водолей

Водолей / Фото: Credits

Адреналин, выброшенный в кровь представителей знака крупными «игроками» на небосклоне – Венерой, Марсом и Плутоном, может заставить их совершать неосмотрительные поступки, о которых впоследствии придется пожалеть. Жару может поддать и любовь, которая, как ей и положено, «нечаянно нагрянет» – в это время будет закладываться судьбоносная программа на годы вперед.

Рыбы

Рыбы / Фото: Credits

Внимание уже существующих и появление новых поклонников даст представителям знака общение полноты жизни и довольства – как собой, та и окружающими. Первая половина месяца благоприятна для спокойного, размеренного существования и анализа былых событий, а вторая – дя активной деятельности во всех сферах жизни, после 23 числа велика вероятность вытащить счастливый билет.

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