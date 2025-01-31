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Зодиакальный гороскоп на февраль 2025 года для всех 12 знаков

Зодиакальный гороскоп на февраль 2025 года для всех 12 знаков

Зодиакальный гороскоп на февраль 2025 / Фото: Credits

Нынешний февраль, несмотря на сложное время, на которое он приходится, неожиданно продолжит праздничнее традиции января – он принесет с собой желание провести время с друзьями и близкими, сопровождая эти встречи приключениями и разного рода развлечениями.

Справедливое желание изменить жизнь к лучшему вряд ли найдет свое воплощение – повышенная эмоциональность и постоянная смена настроения сделает эту миссию практически невыполнимой. Решение самого главного – военного – вопроса, на первый взгляд может показаться нам сомнительным, но впоследствии станет ясно: все было сделано правильно, и это внушает оптимизм. 

О том, что ждет в это время представителей всех знаков Зодиака, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Овен 

Выбирать в этом месяце придется одно из двух приятных вещей – любовь или деньги, так что в любом случае в обиде представители знака не останутся. На работе желательно обзавестись единомышленниками, которые помогут продвинуть важный и перспективный проект, а в личной жизни – заручиться помощью и поддержкой старых и новых друзей. Последняя декада февраля необходимо посвятить работе над совершенными профессиональными ошибками, а также отдыху. 

Телец 

Звезды оставят представителей знака перед необходимостью показать свой профессионализм, доказав соответствие занимаемой должности, но с этой задачей они справятся легко. Особого внимания потребует оформление документов: опасность серьезной ошибки может свести на нет все старания последнего времени. Появление новых друзей принесет неожиданные увлечения, которые со временем могут стать основной работой, а один из поклонников, скорее всего, окажется второй половинкой. 

Близнецы 

Наступающий месяц – время путешествий: будучи различными по протяженности и продолжительности, они «сойдутся» в одном: поспособствуют получению новых знаний, открытию горизонтам и жизненным переменам – преимущественно, в личной жизни – начавшиеся в это время романтические отношения продлятся долго – возможно, даже всю жизнь.  Новые люди, появившиеся в окружении представителей знака «переведут» их на новый профессиональный уровень.  

Рак 

Заняться новым делом – возможно, даже перейти на новую работу – удастся с финансовой помощью, которую окажут друзья или общественные организации: их средства позволят заниматься новым – интересным – делом, не думая при это о финансах, что в таких случаях особенно важно. Вторая половина месяца пройдет под знаком дальнего зарубежья: именно оттуда придут самые интересные предложения профессионального толка и многообещающи знакомства. 

Лев 

В светской суете – участии в конференциях, благотворительных мероприятиях, посещении премьер и вернисажей – представители знака, обожающие блистать в обществе, почувствуют себя как рыбы в воде – особый успех ждет тех, кто будет выступать перед публикой. В решении профессиональных и финансовых вопросов необходимо опираться на существующие связи, а если таковых нет, желательно их завести – ничего плохого в их протекции нет. 

Дева 

Рутинная и монотонная работа, которая доводит до отчаяния других, представителям знака всегда по душе, поэтому они охотно посвятят ей – как на работе, так и дома – большую часть месяца. Встреча с человеком из прошлого, занимающего высокое положение в той отрасли, в которой они трудятся, позволит сделать серьезный карьерный рывок, о которому они давно стремились. Близкому другу необходимо простить прегрешения, которые он совершил в последнее время. 

Весы 

Несмотря на то, что гороскоп представителей знака еще не до конца оптимистичен, поскольку злые планеты – Черная Луна и Марс, осложнявшие жизнь представителей знака в последнее время, задержались «в дверях», для них есть и хорошие новости – их ждет множество счастливых жизненных обстоятельств. Прежде всего, они коснутся личной жизни, в которой возможны неожиданные сюрпризы, детей, радующих своими успехами в учебе, и творчеством – тут некоторым удастся создать настоящий шедевр. 

Скорпион 

Необходимость посвятить максимум времени родным людям и собственному ому никоим образом не отменяет связи с ближним и дальним зарубежьем, но и объединяет эти два начала. Связь с людьми, проживающими в другой стране, а, возможно, и на другом континенте, усилится окрепнет, а профессиональное и творческое сотрудничество с заграничными партнерами станет еще более тесным, плодотворным и выгодным – как в карьерном, так и в финансовом отношении. 

Стрелец 

Представителям знака, вне зависимости от того, хотят они этого или нет, а также без скидки на возраст, придется испытать яркие эмоции от внезапно нахлынувшего чувства, которое, скорее всего, окажется продолжительным и может привести к официальному оформлению отношений даже тех, кто уже состоит в браке – видимо, придется разойтись. Разгар событий придется на последнюю декаду месяца, так что еще есть время морально подготовиться к этим событиям: кто предупрежден, тот вооружен. 

Козерог 

Заключая сделки и подписывая контракты с деловыми партнерами, не стоит стоять на своем, что называется, до последнего: проявленная представителями знака гибкость и желание идти на разумный компромисс, сделает вторую сторону более покладистой, а, значит, и договоренностей удастся достичь в полном объеме. Также велика вероятность улучшение жилищных условий – переезда в новый дом или квартиру в более удобном районе и значительно большей площади. 

Водолей 

Отношения с близким человеком в наступающем месяце сведутся к эпистолярному жанру, зато писем будет очень много, а от их романтического контекста у представителей знака закружится голова – в буквальном смысле этого слова. Главное, чтобы личные – приятные – обстоятельства не помешали работе, поскольку в таком случае вероятные в это время финансовые поступления в виде премий и иных поощрений из-за недовольства начальства могут оказаться под вопросом. 

Рыбы 

Первая половина месяца не только не принесет ожидаемых перемен, но и сделает невозможным любые усилия, направленные на достижение целей, поставленных в разных сферах жизни и деятельности: создавшийся эффект «связанных рук» будет вызывать у представителей знака недовольство и раздражение. Но активация денежных потоков, которые дадут возможность не только хорошо заработать, о и с удовольствием потратить полученное, довольно примирит их с действительностью. 

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