Зодиакальный гороскоп на июль 2023 года для всех 12 знаков

Нынешний июль начинается с суперлуния, открывая время особой повышенной сенсетивности и сердечных переживаний, которые в значительной степени определят ближайший календарь месяц. Каждый из нас в отдельности и мир в целом будут испытывать трудности, связанные с труднопроходимыми ситуациями: выход из них, казалось бы, лежит на поверхности, но средств и ресурсов для его осуществления либо мало, либо они вообще отсутствуют. К счастью, в нашей жизни будут присутствовать и поддерживающие – приятные – факторы, так что не все так плохо, как может показаться на первый взгляд.

О том, на что нужно обратить особое внимание всем знакам Зодиака в июле этого года, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Овен (21.03 – 20.04)

Начавшаяся полоса повышенной романтичности, начавшаяся месяцем ранее, не только не помешает, но и поможет профессиональной деятельности: вдохновение, которое они в результате получат, сделает возможным осуществление проектов, которые раньше казались недостижимыми. С 17 июля представители знака смогут рассчитывать на карьерный рост, который выведет их на новый уровень.

Телец (21.04 – 21.05)

Наступает удачное время для заключения выгодных деловых сделок и подписания перспективных контрактов, которые уже в самом скором времени принесут ожидаемые – солидные – дивиденды. Время также может показаться благоприятным для приобретения недвижимости, но тут все не так просто, как кажется: прежде чем поставить визу под документом, необходимо десять раз подумать.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Финансово благоприятное время, когда деньги, кажется, можно будет делать из всего – даже из воздуха, но при этом помнить о том, что ими важно грамотно распорядиться. Виртуальный роман может неожиданно перерасти в реальный с последующей встречей – направляясь к цели личного характера, важно соблюдать осторожность: велика вероятность самых разных неожиданностей.

Рак (22.06 – 22.07)

Многочисленные финансовые поступления, вероятные в этот период, будут уравновешиваться серьезными тратами, поэтому важно следить за своими аппетитами во время шопинга и отказаться от приобретения ненужных вещей. В решении любых вопросов – прежде всего житейского свойства – помогут друзья, поэтому не стоит стесняться просить их о содействии, они с удовольствием его окажут.

Лев (23.07 – 21.08)

Расставание с близким человеком, которое вполне может произойти в самом начале месяца, не должно расстраивать представителей знака, поскольку отношения с ним уже исчерпали себя, а новые – гораздо более перспективные – уже на подходе. Кто-то посвятит представителей знака в свою тайну, которая многое прояснит в их собственной жизни, но рассказывать об этом не стоит никому.

Дева (22.08 – 23.09)

Нынешний июнь – бурное время, когда придется много общаться – причем на самых разных уровнях, выяснять отношения с близкими людьми и принимать важные жизненные и профессиональные решения. Успех в бизнесе звезды обещают только тем, кто не станет ожидать милости от природы, а будет действовать самостоятельно, причем максимально активно и с энтузиазмом

Весы (24.09 – 23.10)

Отношения с друзьями будут не только яркими и насыщенными, но и многогранными: с одними придется активно общаться, другим помогать, а с третьими, возможно, доведется и расстаться – значит, вы и они вполне можете обойтись друг без друга. В профессиональном отношении ничего не будет даваться легко – чтобы получить результат, необходимо на него поработать.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Чтобы поддерживать личный авторитет на должном уровне, необходимо быть внимательнее к тем, кто находится рядом с вами – учитывать не только свои, но и их интересы, что очень важно в отношениях. Удачными будут любые публичные выступления – от кратких сообщений на рабочей планерке до развернутого выступления в телевизионной программе.

Стрелец (23.11 – 21.12)

"Выехать" на старых заслугах, какими бы серьезными они ни были, не удастся – профессиональную репутацию придется доказывать, а то и создавать заново, но представители знака легко справятся с этой задачей. Решая финансовые вопросы, нужно обратиться за помощью к тем, кто не пожалеет денег на то, чтобы их урегулировать – кстати, такие – чисто деловые – отношения могут перерасти в роман, особенно если речь идет о зарубежном партнере.

Козерог (22.12 – 20.01)

Время получения заслуженных гонораров, которые будут связаны не только с непосредственной профессиональной деятельностью, но и с творческими видами хобби, которое вполне может стать бюджетообразующим занятием. Новый жизненный этап, который начнется в это время, будет связан с радостью, которую представителям знака принесут дети – особенно гордость за их достижения – или неожиданный роман.

Водолей (21.01 – 18.02)

Напряженный – авральный – рабочий план плохо будет сочетаться с энергиями середины лета, но на отдых надо заработать, а в это время создастся прекрасная возможность для этого. Примирит с необходимостью трудиться и новое чувство с серьезными – матримониальными – последствиями, которое возникнет неожиданно, но "возьмет в плен" представителей знака, да так, что они ни о чем другом и думать не смогут.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Необходимость искать выход из сложной – треугольной – ситуации, когда с прежней любовью трудно будет расстаться, а от новой невозможно отказаться, заставит представителей знака метаться из стороны в сторону без надежды найти правильное решение, хотя оно лежит на поверхности: надо просто выбрать что-то одно. К критике со стороны начальства и коллег необходимо отнестись с пониманием – в ней есть зерно истины.

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