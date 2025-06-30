Зодиакальный гороскоп на июль 2025 года для всех 12 знаков

Гороскоп / © Associated Press

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Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

Оборотной стороной этой идиллии станет заход Нептуна в ретроградную фазу, который окунет нас в пучину иллюзий: все будет казаться нам лучше, чем есть на самом деле. После возвращения планеты в стационарное положение пелена спадет, и мы увидим вещи в их истинном свете, что далеко не всегда может быть приятном. Чтобы минимизировать последствия, желательно сохранять хотя бы некоторую долю критичности мышления.

О том, что ждет в это время представителей всех знаков Зодиака, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Овен

Центром притяжения представителей знака станет собственный дом, в котором возможны любые — в том числе, и очень приятные — события: возможна покупка жилья своей мечты, переезд в новый дом или квартиру и полноценны ремонт, который превратит обычные интерьеры в дворцовые — главное, не экспериментировать с финансами. Вишенкой на торте станет празднование новоселья, на которое рекомендуется пригласить всех родственников на новоселье — даже тех, с кем они давно не общались

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Телец

Активизируется зона любви и роскоши, предполагающая как бурные романы, так и подарки — в том числе, и дорогостоящие — от любимых людей. Общение на всех уровнях — как профессиональном, так и на личном — в первом случае принесет пользу — результатом может стать подписание выгодных контрактов, а во втором — приятные эмоции, но особенно душевные встречи произойдут под крышей собственного дома. В отношениях с детьми нужно проявлять уступчивость — это позволит избежать напряженности.

Близнецы

Начинается период перемен, которая поначалу будет непродолжительной, но через некоторое время повториться, и на этот раз окажется более продолжительной. Резкие жизненные повороты, которые другим кажутся неприятными и обременительными, представители знака воспримут с интересом и даже удовольствием — они любят приключения, и их не смущает даже авантюрный их уклон. Деловые сделки будут успешными только в первой половине месяца, после 18-го июля от них лучше отказаться.

Рак

Нынешний месяц принесет фантастическое везение, которое может создать условия для ключевых перемен в карьерном отношении. Вероятен резкий — можно даже сказать, квантовый — скачок, подразумевающий получение новой должности, вплоть до начальственной. Главное, быть готовыми к такому развитию событий, чтобы не упустить замечательный — единственный в своем роде — шанс. Для бизнеса хороша только первая половина месяца, зато здесь можно рассчитывать на изрядную долю везения.

Лев

Приятные известия, а следом и позитивные события будут тесно связаны с зарубежьем, на живущих там партнеров — как деловых, так и личных вполне можно будет положиться. Помешать в достижении поставленных целей может усталость, поэтому очень важно соблюдать режим труда и отдыха, чередуя первое со вторым. Еще лучше — отправиться в отпуск, тем боле, что летнее время максимально этому благоприятствует. Чем дальше отправятся представители знака, тем лучше — как для них, так и для их семьи.

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Дева

Месяц благоприятен для любимого занятия представителей знака — анализа сложившейся в жизни и на работе ситуации: сделанные в результате выводы подтолкнут к работе над проектами, которые давно назрели, но по какой-то причине до сих пор не были реализованы. Напряженность в отношениях с друзьями вряд ли будет способствовать улучшению отношений с ними, поэтому не стоит чересчур эмоционально реагировать на их слова и поступки — надо научиться прощать не только свои, но и чужие ошибки.

Весы

К предложению перейти на новое место работы и даже полностью сменить сферу деятельности необходимо отнестись с разумной осторожностью: прежде чем принять окончательное решение, необходимо как можно больше узнать о своих должностных обязанностях и взвесить все доводы «за» и «против». Личная жизнь порадует приятными переменами: одинокие представители знака обретут вторую половинку, а те, кто давно и счастливо состоит в отношениях, ждет их перезагрузка.

Скорпион

На первый план у представителей знака выйдет расширение горизонтов — как в прямом, так и в переносном смысле. Можно — и даже нужно — отправляться в путешествия, они позволят не только отдохнуть, сменив надоевшую обстановку, но и узнать много нового, время также благоприятно для тех, кто собирается поступать в учебные заведения — сейчас как раз время подачи документов — и приобщаться к духовным знаниям. Велика вероятность неожиданных — и при этом весьма солидных — денежных выплат.

Стрелец

Финансы, в которых будут нуждаться представители знака, придут и самых разных источников, но главными спонсорами представителей знака станут государственные структуры и международное организации, которые могут предоставить солидные гранты. Привлечет к себе внимание и личная жизнь: случайный знакомый — скорее всего, гражданин другой страны — не только задержится рядом надолго, но и может привести к возникновению серьезных отношений с долговременными перспективами.

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Козерог

Звезды, выстроившиеся в гороскопах представителей знака, принесут самые разные, но одинаково неожиданные события: одинокие могу жениться или выйти замуж, а те, чей брак исчерпал себя, развестись, но как первые, так и другие, могут с успехом выступать перед публикой во всех жанрах. Зарубежные поездки могут быть связаны не только с решением профессиональных вопросов, но и с приобретением недвижимости — необходимо хотя бы присмотреться и прицениться к ней.

Водолей

Максимум времени второго летнего месяца — во всякому случае, по мнению звезд — необходимо потратить на отдых, в котором уже давно нуждаются представители знака. Че бы они при этом ни занимались — путешествовали или проводили время на пляже, очень важно строить долговременные планы н — как профессиональные, так и творческие. В это время фантазия превзойдёт любые границы, поэтому нельзя игнорировать перспективные идеи, которые появятся в это время.

Рыбы

Любовь, вспыхнувшая внезапно, может «накрыть» не только свободных, но и состоящих в браке представителей знака, но как именно поступить в таком случае — выбрать стабильность или новое яркое чувство — решать только им самим. В отношениях с профессиональными и деловыми партнерами может возникнуть серьезная напряженность, когда как будто ы какая-то сила будет подталкивать к ссорам и конфликтам, поэтому очень важно держать себя в руках и не поддаваться на вероятнее провокации.