Зодиакальный гороскоп на июль 2026 года для всех 12 знаков

Гороскоп / © Associated Press

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В некоторых странах может произойти смена ярких харизаматичных лидеров — особенно это касается королевских особ — и даже целых режимов, что может стать следствием заговоров. Взамен появятся новые политические и религиозные деятели, а также целые религиозные течения.

Велика вероятность аварийных ситуаций, взрывов, стихийных бедствий, связанных с водной стихией — особенно в ночное время, что говорит о необходимости соблюдать осторожность.

Происходящее может вызвать у многих из нас сожаления о прошлом, когда все, как нам теперь кажется было лучше, но, так как это невозможно, придется приспосабливаться к новым условиям, которые совсем не так плохи, как может показаться. В это время очень важно беречь семейные и — особенно –романтические отношения, поскольку возникшие в это время конфликты могут разрушить их окончательно и бесповоротно.

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Несмотря на новые — и результативные — веяния в медицине, от пластических операций необходимо отказаться — слишком велика вероятность того, что что-то пойдет не так.

О том, что ждет в это время представителей всех знаков Зодиака, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Овен

Большую часть времени и львиную долю энергии необходимо будет посвятить собственному дому, в котором придется как чинить многочисленные — преимущественно, мелкие — поломки, так и наводить порядок и, уют — например, делая ремонт.

В решении рабочих вопросов самое главное — выбрать правильную стратегию, только так можно будет добиться успеха — как профессионального, так и финансового. Наиболее удачливыми окажутся представители знака, которые так или иначе связаны с творчеством — их креатив в буквальном смысле слова не будет знать границ.

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Телец

В решении профессиональных — и личных — вопросов основную ставку надо делать на умение разговаривать и, самое главное, договариваться, поэтому желательно будет пустить в ход все свойственное — и несвойственное — представителям знака красноречие и убедительность.

Первая декада месяца — и это очень хорошая новость — идеально подходит для трат — любые покупки окажутся более чем удачными, а оставшееся время позволит восстановить и приумножить свое финансовое состояние. В отношениях с любимым человеком произойдет давно назревшая перезагрузка, что значительно их улучшит.

Близнецы

Период турбулентности, в который до первой декады августа входят представители знака, не самое подходящее время для трудовых свершений, поэтому при малейшей возможности желательно посвятить хотя бы часть времени отдыху, что летом вполне логично.

Тем более, что звезды позаботятся об их финансовом благосостоянии: средства будут поступать вовремя и в количестве, даже превосходящем ожидаемый, а это значит, что удастся позволить себе не только много приятных покупок, но и путешествие своей мечты, которая, по понятным причинам, у каждого своя.

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Рак

Отмечая дни своего рождения, большая часть которых придется именно на июль, представители знака ни в чем не будут ощущать недостатка: можно приглашать гостей, накрывать стол и получать презенты.

Окружающие подарят много внимания и, как следствие, заслуженной симпатии, главное — в случае кажущегося ее недостатка — никому не предъявлять соответствующих претензий и требований. В последней декаде месяца можно — и нужно — заключать любые, но, прежде всего, деловые и финансовые договоренности, они вполне могут стать сделкой века.

Лев

Очень важный для представителей знака месяц, закладывающий основание для благоприятных перемен на год вперед, но на них смогут рассчитывать только те представители знака, которые ни в чем не провинились — ни перед звездами, ни перед окружающими людьми, остальным придется прорабатывать свою карму.

Главное в это время — анализировать свои поступки, совершенные в предыдущее время, и думать о том, как исправить свои ошибки, поэтому большая часть месяца предназначена для отдыха, его финал даст старт активной деятельности.

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Дева

Представителям знака, чем бы они в это время ни занимались, доведется много — и не без приятности — общаться со своими друзьями, которые смогут оказать им посильную помощь как в работе, так и в быту и доставить массу приятных эмоций и впечатлений на отдыхе. Не исключено и появление человека из прошлого, расставание с которым очень их огорчало, теперь же удастся исправить совершенные в то время ошибки.

В делах в первых двух декадах месяца лучше не упорствовать — толку от них все равно не будет, а вот в отношениях с любимым человеком возможны долгожданные сюрпризы.

Весы

Несмотря на разгар лета, в гороскопе активизируется сектор карьеры, чем обязательно нужно воспользоваться тем предстаивтелям знака, кто давно мечтает о новой должности и соответствующем повышении зарплаты. При этом профессиональные успехи не исключают приятных моментов в личной жизни — особенно это коснется тех, кто пока одинок: в результате, они могут установить статус «в отношениях».

Тем же, чей брак уже изжил себя, стоит обратить внимание на новых знакомых — один из них вполне может оказаться партнером, с которым захочется провести всю свою жизнь.

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Скорпион

На первый план выйдут зарубежные — как профессиональные, так и личные — связи, но особенно успешной окажутся путешествия, которые будут связаны с получением знаний и поиском мест силы. Решение важных рабочих вопросов желательно отложить до лучших времен — как минимум, до начала следующего месяца.

Симпатия с оттенком флирта, которая может возникнуть в это время, к серьезным отношениям в результате, скорее всего, не приведет, но приятные эмоции и незабываемые впечатления гарантирует, так что отказываться от знакомства, вероятного в это время, не стоит.

Стрелец

Необходимая представителям знака поддержка — как моральная, так и материальная — в это время будет приходить из-за рубежа, а увлекательные путешествия позволит отдохнуть и восстановить силы, которые в последнее время находятся на грани истощения. Успехов на работе удастся достичь благодаря не только трудолюбию, но и шарму и обаянию, которым наделят представителей знака звезды.

В отношениях с детьми — особенно подросткового возраста — возможны трения и шероховатости, но терпение и уважение к чужому мнению, особенно если речь идет о собственном ребенке, сыграют свою роль.

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Козерог

Месяц, когда предстаивтелям знака нужно не только ударно работать, но и, несмотря на присущую им скромность, демонстрировать свои достижения окружающим, причем, не только начальству, но и коллегам: хороший пиар еще никому не повредил.

Отношения с зарубежным партнером, имеющим серьезные — в некоторых случаях даже матримониальные — перспективы, начнется с романтической переписки и общения в мессенджерах, а закончится серьезными отношениями, а впоследствии и официальным их оформлением. Звезды также обещают серьезную финансовую подпитку, что окажется весьма кстати.

Водолей

Сила представителей знака — в общении: подобрав необходимый тон и отыскав нужные слова, они смогут договориться с любым собеседником, особенно, если общение будет касаться деловых и финансовых вопросов с серьезной перспективой.

Добиться успехов в работе можно будет только в случае упорной работы, направленной на достижение целей профессионального характера. Большую часть месяца будет подводить техника, что может привести к пробуксовкам и срывам важных проектов, это необходимо учитывать при их планировании.

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Рыбы

Влюбленность и творчество, оказавшись взаимосвязанными и закольцованными, будут позитивно влиять друг на друга, увеличивая приятные эмоции как от первого, так и от второго. А вот отношения с детьми могут вызывать недовольство, которое — во избежание конфликтов — нужно сдерживать.

Ощущение дежа-вю, которое может преследовать представителей знака, поставит их перед необходимостью решать вопросы, в которых в прошлом не была поставлена точка –скорее всего, они будут касаться недвижимости, ее ремонта, покупки или продажи и переезда на ПМЖ в другую страну.

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