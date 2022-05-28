Зодиакальный гороскоп на июнь 2022 года для всех 12 знаков

Что ждет все 12 знаков Зодиака в начале лета

О том, на что нужно обратить особое внимание всем знакам Зодиака в июне этого года, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Июнь – несмотря на непростые обстоятельства, в которых все мы оказались – будет склонять в первый летний месяц к наслаждению жизнью и домашним хлопотам. Транзит Меркурия по знаку Тельца в напряженном аспекте к Сатурну приведет к временным ограничениям, что говорит о необходимости держать под контролем ситуации и эмоции, не пуская ни те, ни другие на самотек. О том, что ждет в это время все знаки Зодиака, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Овен (21.03 – 20.04)

Велика вероятность ощущения внутреннего напряжения, вызванного прохождением по знаку таких планет, как Марс, Юпитер и Хирон. Оно может вылиться в повышенную раздражительность, которую желательно направить в мирное русло – например, на занятия спортом или садовые работы на даче. Это также время общения с родственниками и соседями, поездок – как ближних, так и дальних – и больших финансовых возможностей.

Телец (21.04 – 21.05)

Венера, которая будет находиться в знаке больше трех недель, подарит не только личный шарм и внимание представителей противоположного пола, но и повышенную эмоциональность. Она, в свою очередь, может вызвать ненужное обострение отношений с окружающими людьми, ссоры и конфликты. Заключать финансовые договоры и сделки желательно после 3 июня, тогда они будут максимально успешными.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Солнце, проходя по знаку Близнецов, подарит его представителям не только энергию и яркость, но и позволит им проявить – и почувствовать себя – настоящими гениями – правда, сделать это можно будет во второй половине месяца, когда в знак войдет Меркурий – планета связи, договоренностей и коммуникаций. Последняя неделя июня пройдет под знаком Венеры, которая принесет с собой деньги и подарки.

Рак (22.06 – 22.07)

Месяц пройдет под знаком отдыха, который необходимо посвятить релаксации и аккумулирование сил на будущее. Впрочем, это не значит, что можно предаваться безделью: желательно уделить время анализу сложившейся – как в жизни, так и в профессии – ситуации, а заодно провести работу над совершенными ошибками. У тех, кто занимается бизнесом, может начаться удачный период – стоит им воспользоваться.

Лев (23.07 – 21.08)

Представителей знака потянет в поездки – как ближние, так и дальние, от путешествий к местам силы до переезда в другую страну на ПМЖ. Проблемы в отношениях с близким и любимым человеком могут возникнуть внезапно, но выяснять отношения звезды категорически не советуют – в пылу справедливого гнева можно сказать нечто такое, что никогда не изгладится из памяти оппонента, а это плохая основа для совместной жизни.

Дева (22.08 – 23.09)

На работе представится удачный шанс проявить свои аналитические способности, что позволит продвинуться по служебной лестнице, получив должность своей мечты с соответствующим окладом. Напряженность в отношениях с окружающими будет предопределена прохождением Марса, Юпитера и Хирона, поэтому не стоит идти на поводу у своих эмоций. Последняя неделя июня окажется на редкость удачной и приятной.

Весы (24.09 – 23.10)

Профессиональная и публичная жизнь окажутся куда более удачными, чем личная. Поэтому можно – и нужно – заниматься решением рабочих вопросов, подписывать важные договоры и заключать серьезные сделки, особенно успешными будут выступления перед публикой. А вот отношения с близкими и родными людьми лучше поставить на паузу – тогда не удастся наломать в них нежелательных дров.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Работа может преподнести внезапные – и неоднозначные – ситуации, выход из которых будет возможен при умении смотреть на обыденные вещи под новым – нетрадиционным – углом зрения, чего представителям знака не занимать. Деньги, необходимые для жизни или начала нового предприятия, придут вовремя в удовлетворительном объеме, но – с неожиданной стороны, что совершенно не помешает ими воспользоваться.

Стрелец (23.11 – 21.12)

В любых ситуациях звезды призывают обращаться за помощью и советом к близким людям и друзьям – они помогут, причем сделают это искренне и совершенно бескорыстно, не требуя ничего взамен. В профессиональном плане особенно повезет тем, чья работа связана с творчеством: интенсивный Марс в "компании" Юпитера и Хирона принесет массу интересных идей. Тех, кто далек от креатива, непременно настигнет любовь.

Козерог (22.12 – 20.01)

Соединение Урана и Венеры в зоне любви принесет представителям знака – на выбор – яркий роман или творческое вдохновение, позволяющее создать произведение искусства. Впрочем, это не исключает рутинной работы, которая их не тяготит, а потому они традиционно достигают в ней серьезных успехов. Во второй половине месяца Меркурий отчетливо "намекнет" на необходимость ремонта – не стоит с ним спорить.

Водолей (21.01 – 18.02)

В течение всего месяца необходимо быть максимально осторожными за рулем, а также в общении и переписке – особенно это касается посторонних людей, от которых – в случае конфликта – неизвестно, чего ожидать. Солнце будет располагать к любви и радости – несмотря на сложные условия существования, не стоит этому противиться: важно помнить, что в жизни всегда есть место для позитива.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Месяц будет посвящен собственному дому – его восстановлению, реконструкции, декорированию или просто созданию уюта. Необходимо также уделить максимум времени и внимания домочадцам – в эти дни они будут в них особенно сильно нуждаться. Деятельность в сфере финансов, коль скоро таковая понадобится, должна быть активной: все надо делать быстро и четко, чтобы не обошли конкуренты.

Читайте также: