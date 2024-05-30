Зодиакальный гороскоп на июнь 2024 года для всех 12 знаков

Июнь принесет в нашу жизнь новые энергии: мы станем более коммуникабельными и любознательными, а в личной жизни – кокетливыми и склонными к флирту.

В июне у нас возрастет тяга к разного рода критическим – порой не имеющим основания – критическим замечаниям и бравированию умозаключениями, не подтвержденным ни теоретически, ни практически, целью которых является не постижение истины, а самоутверждению за счет окружающих. Стремление получить новые знания станет благоприятным временем для тренеров и коучей всех мастей, а успешность операций по купле и продаже, усилит востребованность торговцев, а также адвокатов, маркетологов, пиарщиков и журналистов – то есть, всех, кого кормит информация.

О том, что ждет в это время представителей всех знаков Зодиака, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок..

Овен

Овен / Фото: Credits

Необходимо принимать во внимание и анализировать информацию, которая может поступать в это время – среди целого вороха новостного мусора могут попасться очень ценные сведения как профессионального, так и личного свойства. Финансовые поступления будут уравновешиваться тратами, так что баланс останется прежним. В отношениях с родными – и даже соседями – нужно демонстрировать сдержанность и терпение.

Телец

Телец / Фото: Credits

Финансовая удача, которая улыбнется представителям знака в это время, принесет самые разные плоды – от премии и повышения зарплаты до открытия собственного бизнеса, главное – ее не упустить. Повышенная раздражительность может испортить отношения с окружающими, поэтому желательно удерживать себя от ссор и конфликтов. Дальним поездкам необходимо предпочесть близкие и короткие.

Близнецы

Близнецы / Фото: Credits

Новый способ заработка неожиданно принесет солидные доходы, но это не значит, что нужно отказаться от прежней работы: какое-то время желательно совмещать два рода занятий до тех пор, пока не станет понятно, к какому "берегу" лучше прибиться. Можно смело приступать к реализации планов, которые давно существуют в мечтах – сейчас сложатся максимально благоприятные условия для их воплощения в жизнь.

Рак

Рак / Фото: Credits

Отдых, которому звезды советуют посвятить этот месяц, не означает, что нужно предаваться безделью. Время желательно потратить на разработку новых идей, продумывание деталей их воплощения в жизнь – когда начнется их реализации, такой возможности уже не будет. Привлекательность, которыми одарят представителей знака звезды, активизирует зону личной жизни – особенно в отношении молодых поклонников

Лев

Лев / Фото: Credits

На первый план выйдет тема друзе, в которой надо будет "играть" в разные "ворота": можно – и нужно – как оказывать им помощь, так и получать ее взамен. Работать тоже лучше в коллективе – в одиночку вряд ли удастся достичь желаемого результата в полном его объеме. В конфликтах с начальством необходимо использовать дар убеждения и красноречия, который сейчас будет силен как никогда.

Дева

Дева / Фото: Credits

В профессиональной сфере ситуация потребует от представителей знака демонстрации своих талантов и способностей на максимально высоком уровне – в таком случае они смогут достичь поставленной цели как в деловом, так и в карьерном плане. Последняя декада месяца – хорошее время для небольшой передышки: как лучше отдохнуть, каждому предстоит решить самостоятельно, главное – восстановить силы.

Весы

Весы / Фото: Credits

Напряженность в отношениях, с которой начнется нынешний месяц, легко можно будет "погасить" работой, которая в это время принесет не только необходимые финансы, но и удовольствие. Время также благоприятно для передвижений в пространстве: возможны как непродолжительная командировка, так и переезд на ПМЖ в любую страну мира – тем, кто равно собирался это сделать, не стоит медлить.

Скорпион

Скорпион / Фото: Credits

Многие жизненные события – особенно это касается личной сферы – можно будет объяснить только с мистических позиций. Представители знака действительно смогут столкнуться с настоящим волшебством – например, с появлением человеком из далекого прошлого, но у такого развития событий будут вполне реальные причины. Могут осложниться отношения с партнерами – прежде всего, деловыми – не стоит идти на обострение.

Стрелец

Стрелец / Фото: Credits

Успех в партнерских отношениях – причем, как в профессиональной, так и в личной – сфере позволит решить существующие в них проблемы: например, занять новую – более перспективную – должность или встретить свою вторую половинку. Вторая половина месяца – время, когда вынужденно придется посвятить рутинной работе, которую за представителей знака никто не сделает, а также позаботиться о своем здоровье.

Козерог

Козерог / Фото: Credits

Двигаться вперед в профессиональном отношении можно будет только после того, как удастся разгрести "завал" из малоинтересных, будничных дел, в противном случае они затормозят любое движение вперед. В решении вопросов личной жизни наряду с чувствами неплохо было бы проявить здравомыслие: трезвый расчет в отношениях далеко не так плох, ак приято считать – главное, чтобы он был правильным.

Водолей

Водолей / Фото: Credits

Любовь, которая настигнет представителей знака, отразиться не только на их эмоциональной, но и на профессиональной сфере, особенно если она связана с творчеством: романтические чувства поднимут над обыденностью и буквально заставят жить и работать в полную силу. Приятные окажутся и хлопоты по дому, особенно если они коснутся только что приобретенного жилья – тут даже ремонт не станет стихийным бедствием.

Рыбы

Рыбы / Фото: Credits

Улучшение жилищных условий может быть связано как с изменением семейного статуса, так и с карьерными перспективами – велика вероятность получения новой должности и связанного с ней переезда в другой город и даже страну. Вторая половина месяца располагает к отдыху, которые ни в коем случае не должен стать пассивным: чем больше новых знаний удастся получить в это время, тем лучше.

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