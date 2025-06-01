Зодиакальный гороскоп на июнь 2025 года для всех 12 знаков

Гороскоп / © Associated Press

Реклама

Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

В этом месяце велика вероятность религиозных реформ, сопровождающихся громкой оглаской и конфликтами, инфляцией, банкротствами на государственном уровне, кризисов в банковской сфере и попыток ограничить добычу нефти во всем мире, что будет иметь серьезные финансовые последствия. На менее глобальном — личном — уровне многими будет управлять желание жить с размахом, ничего для этого не делая, но обстоятельства очень быстро поставит таких любителей роскоши за чужой счету на полагающееся им место. Не исключено также ощущение фатальности, когда станет понятно, что в жизни ничего нельзя изменить — все уже решено за нас на более высоком уровне.

О том, что ждет в это время представителей всех знаков Зодиака, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Овен

Месяц пройдет под знаком многочисленных контактов на всех уровнях — от родных и любимых людей до коллег и начальства, получения и оформления важных документов, а также непродолжительных поездок, что все вместе создаст ощущение востребованности и наполненности жизни. Со второй декады месяца представители знака могут рассчитывать на солидную финансовую поддержку, которая позволит им выполнить важную для этого времени задачу — заботу об уюте и комфорте собственного дома.

Реклама

Телец

В наступающем месяце представителям знака повезет как в любви, так и в финансах: зашедшая в их гороскоп планета любви и роскоши Венера создаст благоприятные условия как для судьбоносных знакомств, так и для хороших заработков. На повестке дня также останется, продолжающаяся с предыдущего месяца эпопея, связанная с обустройством — ремонтом или декорированием — своего жилья и налаживания отношений с домочадцами, которые в последнее время оставляет желать лучшего.

Близнецы

Представители знака не только празднуют дни рождения, но и вообще находится в центре внимания Вселенной, что обеспечивает им вошедшее в этот знак Солнце. Удача в решении финансовых вопросов, которая придет во второй декаде месяца, будет сопутствовать в течение целого года, а это значит, что проблем — во всяком случае, в этой сфере жизни — не предвидится. Время также удачно для операций с недвижимостью и переезда на новое место жительства — в том числе, и в другую страну.

Рак

Появление в гороскопе представителей знака могущественного Юпитера принесет в их жизнь множество подарков во всех сферах жизни — от профессиональных и финансовых до хозяйственных и личных. Причем, приближение счастья окажется ничем не хуже его самого. Правда, для того, чтобы что-то получить, необходимо будет сначала провести «аудит» предыдущих действий, для чего важно сосредоточиться на своем внутреннем мир, сократив контакты с миром внешним.

Лев

Раздражительность, которая будет свойственная представителям знака в первой половине месяца, надо «лечить» общением с друзьями и поклонниками, в которых — благодаря Венере, которая сделает их привлекательными не только в личном, но и в профессиональном отношении — в это время недостатка не будет. Также велика вероятность связей с дальними странами: одним они принесут новый формат бизнеса, другим — путешествие к местам силы и новую жизненную философию.

Реклама

Дева

Активность, доведенная — под влиянием находящегося в гороскопе Марса — до крайней степени, может перерасти к раздражительности и даже агрессии, но, если направить их на решение профессиональных вопросов, результат окажется выше всяких похвал — так представителям знака удастся доказать, что они способны на большее, чем имеют сейчас. Вторая декада месяца принесет новых поклонников, среди которых окажется тот самый — единственный, с которым захочется прожить жизнь.

Весы

В большую «бочку меда», главной составляющей которого составят увлекательные путешествия, звезды — прежде всего, зашедший в знак почти н три года Сатурн — добавят «ложку дегтя». Она коснется отношений с близким человеком, которые в последнее время оставляют желать лучшего. Скорее всего, перспектив они уже не имеют, поэтому не стоит за них держаться — лучше отпустить, тогда в ближайшее время на смену нынешнему партнеру обязательно придет новый.

Скорпион

Материальные вопросы — под влиянием зашедшего в гороскоп Солнца — будут решаться на удивление легко, поэтому можно планировать важные — профессиональные или хозяйственные — дела, которые требуют значительных финансовых вложений — им будет сопутствовать спех. Чтобы избежать напряжение в отношениях с начальством, желательно держаться от него как можно дальше — лучше всего, ближе к финалу месяца отправиться в долгожданный отпуск

Стрелец

Служебный роман — яркий и запоминающийся, но, скорее всего, недолговечный — обеспечит представителям знака вошедшая в дом карьеры их гороскопа Венера, она же подарит приятные события в отношениях с партнером, не имеющим никакого отношения к работе — главное, решить, что в данном случае важнее и нужнее. Продуктивной также окажется забота о себе — в виде посещения салонов красоты с анти-эйдж процедурами — и своем доме, интерьеру которого не помешает обновление.

Реклама

Козерог

На первый план выйдет личная жизнь, которая — по велению зашедего в гороскоп Юпитера — изменится именно в ту сторону, который необходим каждому конкретному представителю знака. Тех, кто пока еще одинок, ждет важная — судьбоносная — встреча, в то время как другие, исчерпавшие свои отношения с близким человеком, могут рассчитывать на безоблачное — без обид и конфликтов — расставание, открывающее дорогу для нового брака. К рутинной работе надо отнестись с пониманием — как к необходимой.

Водолей

Под влиянием могущественного Юпитера, на целый год зашедшего в дом работы, представителям знака могут рассчитывать на новую должность соответствующей зарплатой или более комфортные условия, главное не конфликтовать — ни с коллегами, ни, уж тем более, с начальством. Вероятен также переезд в новый дом или квартиру, превосходящие прежние по метражу или расположенные в более престижном районе. Перспективным — прежде всего, в финансовом отношении — занятием станет творчество.

Рыбы

Все мысли представителей знака в наступающем месяце будут заняты тем, что так или иначе связано с их семьей — родителями и детьми — и собственным домом: Но самым важным для них станет счастье в личной жизни, которое обеспечит им зашедший в гороскоп всесильный Юпитер — этот аспект станет самым счастливым в году, причем, для всех знаков Зодиака, так что ем в коем случае нельзя упустить такой благоприятный и редкий шанс найти любовь.