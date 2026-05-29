Зодиакальный гороскоп на июнь 2026 года для всех 12 знаков

Помощь в этом окажут проявившаяся в это время интуиция вместе с умением все запоминать, контролировать и просчитывать свои действия на несколько шагов вперед. Несмотря на это, во многих случаях — причем как в социальной и политической, так и в личной жизни — нас будут ставить перед фактом свершившихся событий, которые уже нельзя изменить.

Лучшим выходом из таких ситуация является философское спокойствие: зачем переживать из-за того, что нам не подвластно? Поскольку долго в состоянии такого напряжения находиться невозможно, во второй половине месяца — под влиянием Венеры в знаке Льва — нам захочется ярких событий, блеска и шоу — как личного, так и мирового масштаба — и, похоже, мы вполне сможем на все это рассчитывать.

О том, что ждет в это время представителей всех знаков Зодиака, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Овен

Ограничения, которые привнес в жизнь представителей знака строгий Сатурн, поначалу показавшиеся крайне неприятными, к нынешнему времени дисциплинировали их, дав возможность достичь серьезных профессиональных целей.

Закономерным результатом такой работы станут высокие заработки, которые, впрочем, уравновесятся крупными тратами. Вторую половину месяца звезды рекомендуют потратить на общение с самыми близкими людьми — возлюбленными, членами семьи — особенно детьми — родственниками и друзьями.

Телец

Влияние Марса на представителей знака окажется неоднозначным. С одной стороны, они могут стать беспокойными, раздражительными и даже агрессивными, что будет опасно не столько для них самих, сколько на окружающих. С другой — активность, которая обычно им не присуща, позитивным образом скажется на профессиональной деятельности и, как следствие, принесет вполне приличные заработки. Велика вероятность приятных знакомств, которые, начавшись с ни к чему не обязывающей переписки, приведут к серьезным отношениям.

Близнецы

Действие Урана, находящего в первых градусах знака, поставит перед необходимостью переосмыслить предыдущий период своей — касающийся как профессиональной, так и личной — жизни. Тем, кто сделает из анализа своих действий правильные выводы, звезды обещают подарки — не только материального, но и морального рода. Воплощение в жизнь новых проектов довольно быстро принесет солидные финансовые поступления, главное — успешно их продвигать: будет обидно, если перспективные идеи пройдут незамеченными.

Рак

На первый план выйдет личная жизнь, в которой — при соединении Венеры с Юпитером — возможны долгожданные и счастливые события: романтические знакомства, помолвки, свадьбы, рождение детей. В середине месяца представителей знака й посетит профессиональная удача, главное — не упустить ее, поскольку продлится она несколько дней, а такие подарки звезды делают нечасто. В целом же для работы и бизнеса июнь — не самое удачное время, поэтому большую его часть — как и положено летом — желательно посвятить как пассивному, так и активному отдыху — прежде всего, путешествиям.

Лев

Комплименты — в большинстве случаев искренние — будут преследовать представителей знака в течение всего месяца, а в середине июня, под влиянием зашедшей в соседний знак Венеры, они и вовсе станут неотразимыми. Шарм и привлекательность помогут им решить важные вопросы личной жизни, а вот в профессиональном отношении придется проявить другие качества — трудолюбие, сосредоточенность на решаемой задаче и умение не противоречить начальству. Последняя декада месяца — время отдыха и обдумывания планов на будущее.

Дева

Уран и Солнце в доме карьеры могут толкать представителей знака на поступки, которых они и сами от себя не ожидают — одни захотят сменить место работы, а другие — расстаться с нынешним партнером и оформить отношения с другим. Как первое, так и второе важно делать обдуманно — спонтанность в решении таких вопросов не допускается. Зарубежные командировки и путешествия принесут уникальные профессиональные и бизнес-предложения, а также новых друзей, а в последней декаде июня еще и — в буквальном смысле слова — толпы поклонников.

Весы

Выбирая между личной жизнью, в которой отношения с партнерами оставят желать лучшего, и профессией, где звезды обещают множество вариантов карьерного роста, стоит остановиться на последнем. Правда, Марс указывает на возможные финансовые стрессы, которыми представители знака будут обязаны своим — непорядочным — партнерам/, но ту, как говорится, кто предупрежден — тот вооружен: необходимо заранее принять меры, которые не позволят им этого сделать. Вторая половин месяца пройдет под знаком друзей, к которым можно обращаться с любой просьбой, и поклонников — среди них может попасть им тот, кто вызовет сильные чувства.

Скорпион

Солнце, расположившееся в зоне экстрима, принесет в жизнь представителей знака много турбулентности. Прежде всего, она коснется финансовой стороны жизни: здесь возможно получение довольно крупной суммы — например, гранта от известной международной организации, что позволит реализовать серьезный бизнес-проект. Главное — не конфликтовать с деловыми партнерами, иначе любое сотрудничество с ними окажется под вопросом. Поездки — как в ближнее, так и в дальнее зарубежье — окажутся на редкость удачными, поэтому откладывать их на потом не стоит.

Стрелец

Любое появление на публике — будь то выступление на профессиональной конференции или посещение театральной премьеры — окажется успешным: представители знака не только произведут благоприятное впечатление на окружающих, но и познакомятся с людьми, которые со временем станут их помощниками и покровителями. Марс в зоне работы и болезней предупреждает о том, что, несмотря на профессиональную занятость, о состоянии здоровья забывать не стоит — профилактический осмотр не помешает. Активизируется зона финансов, что принесет деньги от деловых партнеров и государства.

Козерог

Несмотря на начало отпускного сезона, представителям знака придется заняться рутинной работой, объем и смысл которой их ничуть не испугают, поскольку она устраивает их даже больше, чем новаторская и творческая деятельность, требующая полного погружения в материал. Со второй половины месяца особого внимания потребуют отношения с коллегами и деловыми партнерами, помощь которых окажется по-настоящему бесценной. А вот отношения с близкими людьми и детьми — под влиянием Марса могут осложниться, поэтому общаться сними нужно осторожно.

Водолей

На повестке дня представителей знака события, касающиеся личной жизнью — с одной стороны, это вероятность ярких романтических отношений, с другой — приятные сюрпризы от собственных детей, которым удастся достичь успеха в учебе, спорте или творчестве. Ремонт в собственном доме может возникнуть неожиданно — по причине форс-мажорных обстоятельств, но бояться его не следует — обстоятельства сложатся так, что его удастся завершить быстро и успешно. Во второй половине месяца Венера обеспечит участие в публичных мероприятиях и выходы в свет.

Рыбы

Самый удачливый знак июня: соединение двух планет счастья, Юпитера и Венеры, в зоне любви и детей принесет в их жизнь много приятных перемен. Те, кто пока еще одинок, наконец-то, устроят личную жизнь, а состоящих в отношениях порадуют их партнеры и дети, а в целом все обретут очень важное и редкое в наше время ощущение — уверенность в завтрашнем дне. Во многом этому поспособствует перемены в сфере недвижимости — переезд на новое место жительства, долгожданная покупка жилья и необходимый в нем ремонт, и даже получение нового гражданства, о чем так давно мечталось.

