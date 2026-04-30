Зодиакальный гороскоп на май 2026 года для всех 12 знаков

Вообще, начало месяца выдастся бурным: нам, включая даже скромных и сдержанных людей, будет свойственна чрезмерная самоуверенность, импульсивность и стремление неоправданно рисковать, что может вызвать конфликт между навязанными нам звездными энергиями амбициями и нашими истинными стремлениями, и намерениями.

Впечатление от общего благоприятного течения событии может быть подпорчено небольшими, но досадными нюансами, которые внесет в наше жизнь столкновение Луны в знаке Стрельца с находящейся там же Черной Луной (Лилит). К середине мая страсти улягутся — придет время получения важной и глубинной информации, над получением которой придется поработать, зато и результат ее использования — как в деловом, так и в личном отношении — окажется более чем впечатляющим.

Это также время трансформации, и отказа от того, что уже отжило свой вес и не выполняет своих функций, что на глобальном уровне принести смену старой власти на новую. Военные действия в это время могут если не остановиться полностью, то хотя бы утихнуть, а на повестку дня выйдут мирные переговоры и договоренности о прекращении огня.

Какие-то события мирового значения — как в природе, так и в обществе — благодаря напряженному аспекту Марса к Плутону, могут произойти в последней декаде мая. Закончится месяц эффектом «голубой Луны» — вторым полнолунием мая, который — из-за прохождения Луны и Лилит по оси катастроф в 10-м градусе Стрельца — потребует от нас осторожности и осмотрительности.

О том, что ждет в это время представителей всех знаков Зодиака, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Овен

Профессиональные и личные обстоятельства, которые придется преодолевать в это время, вследствие серьезных перегрузок вызовет переутомление, поэтому необходимо не только работать, но и отдыхать, иначе проблем со здоровьем избежать не удастся. Финансовыми операциями пока заниматься не стоит, а вот планировать их не только можно, но и нужно — в это время удастся учесть максимум нюансов и выбрать единственно верное в этом смысле направление движения. Повышенный интерес со стороны окружающих поможет решить важные вопросы — причем, м, не только в личной жизни, но и в профессионально сфере.

Телец

Необходимая для решения важных финансовых вопросов находчивость будет сопутствовать предстаивтелям знака большую часть месяца, из-за чего именно на это время нужно назначать подписание серьезных договоров и заключение важных сделок. Удачными будут продажи покупки самых разных моментов, но прежде всего это коснется недвижимости, операции с которой окажутся особенно удачными. В последней декаде месяца можно будет ощутить давление накопившегося за предыдущее время напряжение, а, значит, пришла пора хотя бы немного отдохнуть, позволив себе расслабиться и восстановить истощенные силы.

Близнецы

Пристальное внимание со стороны представителей противоположного пола сделает возможным решение важных вопросов в личной жизни. Главное –покоряя потенциального партнера шармом и блеском, не напугать его поведением, которое в это время явно может выходить за рамки нормы — как правило, такие действия называют чудачеством. Ответы на многие вопросы можно будет получить из самых разных источников, включая неожиданные откровения, когда знания или советы придут ниоткуда — как будто бы снизойдут сверху — необходимо не только прислушаться к ним, но и принять их как руководство к действию.

Рак

На первый план в этом месяце выйдет личная жизнь представителей знака, которая, сделав их максимально привлекательными — и даже обожаемыми –лицами противоположного пола, приготовила им массу приятных сюрпризов. Они коснутся всех — как тех, кто еще не встретил свою любовь, так и тех, кто давно — и вполне счастливо — состоит в отношениях. В первом случае можно рассчитывать на судьбоносное знакомство, во втором — на обновление чувств, которые выйдут на новый уровень. Столкнувшись с непонятными — и даже необъяснимыми — обстоятельствами, не стоит спешить с выводами: снчала нужно узнать все досконально.

Лев

Звезды обещают предстаивтелям знака успех во всех делах, так или иначе связанных с зарубежьем. Велика вероятность как продолжения уже существующих отношений, так и знакомств, которые приведут к новым прочным связям. Но, скорее всего, речь пойдет о профессиональных и финансовых успехах, которых удастся достичь, благодаря сотрудничеству с деловыми партнерами из других стран. Очень важно как можно больше времени проводить с родными людьми и — особенно! — друзьями, которые будут нуждаться в общении: оно принесет пользу обеим сторонам, причем, не только моральную, но и материальную.

Дева

В многочисленных поездках представители знака могут преследовать самые разные цели — от решения деловых вопросов и посещения мест силы до поездок на отдых, в котором они будут нуждаться, как никогда. В любом случае передвижения в пространстве окажутся удачными, поэтому не стоит пренебрегать возможностью на непродолжительное время оставить свой дом, отправившись в «свободное плаванье». В решении профессиональных вопросов удастся блеснуть знаниями и навыками, что не только укрепит авторитет в этой сфере, но и позволит неплохо заработать, что не может не радовать.

Весы

Время решительных действий во многих жизненных сферах, для которых звезды создадут максимально благоприятные — прежде всего, финансовые — условия: для того, чтобы что-то заработать, придется вложить свои средтва. В отношениях с партнерами — как в деловых, так и в личных отношениях — может ощущаться напряженность: чтобы она не привела к конфликту, нужно сократить общение с действительно любимыми и дорогими людьми. Конечно, в течение почти целого месяца сделать это будет непросто, но очень важно, поскольку не даст разрушить то, что создавалось годами. В последнюю декаду месяца может прийти долгожданное известие издалека.

Скорпион

Участие в публичных мероприятиях, которые потребуют внешнего блеска и внутренней уверенности в себе, придется совмещать с авралами на работе, но такие «американские горки», не только е утомят представителей знака, но и придадут им сил — моральных и физических. Романтические чувства, которые представители знака будут испытывать к человеку, живущему далеко от них, украсит будни позитивной энергией, которая сделает легкой даже самую сложную и утомительную работу. Последняя декада месяца станет удачной с финансовой точки зрения — деньги в это время будут приходить из самых разных источников.

Стрелец

Активизируется сектор партнерства, который может принести яркие чувства в отношениях с самыми разными людьми — как возлюбленными, так детьми, которым в это время нужно уделять как можно больше внимания. А вот в работе на интересные проекты в это время рассчитывать не придется — задачи, которые предстоит решать, окажутся рутинными и скучными, но обойтись без них не удастся, поскольку они станут «платформой» для последующих достижений и прорывов. Как бы ни складывались обстоятельства, не стоит забывать о собственном здоровье, которые потребует как минимум отдыха, а как максимум — обследования.

Козерог

Любовь, которая возникнет в жизни представителей знака неожиданно, как по волшебству, вызовет у них интерес к той сфере деятельности, к которому они редко проявляют интерес — творчеству. Причем, совершенно неожиданно удастся достичь в нем таких вершин, что со временем его вполне можно будет монетизировать. Впрочем, в идеях в плане бизнеса недостатка тоже не будет, главное — выбрать самую перспективную и продуктивную, а затем продумать возможные пути ее воплощения в жизнь. Перемены в собственном доме могут иметь отношение как к ремонту — не только косметическому, но и капитальному, так и к переезду — в другой город и даже страну.

Водолей

Многие представители знака смогут воплотить в жизнь давнюю мечту — приобрести квартиру, дом или участок под строительство. Преимущественно это коснется тех, кто пока еще не обзавелся собственным жильем, остальные же смогут значительно улучшить бытовое качество своей жизни. В это время также можно браться за решение любых профессиональных задач, большинство из которых удастся осуществить легко и быстро, как будто бы ощущая чью-то невидимую поддержку. А вот в поездки — особенно в первой декаде месяца — лучше не отправляться: на пути возникнет множество препятствий, да и поставленной цели, скорее всего, достичь не удастся.

Рыбы

Общение на всех уровнях — деловом, родственном, дружеском, личном — с одной стороны может утомить, а с другой — даст ощущение полоты жизни, которого в последнее время так не хватает предстаивтелям знака. Активизация зоны любви в последней декаде месяца принесет приятные сюрпризы, о которых до этого приходилось только мечтать — например, признание в романтических чувствах или переход отношений с любимым человеком на новый уровень с последующим их официальным оформлением. Траты будут уравновешены более чем приличными заработками, так что ощущать нехватку средств и, как следствие, ограничивать себя в чем-либо, не придется.

