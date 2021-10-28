Зодиакальный гороскоп на ноябрь 2021 года для всех 12 знаков 

Что ждет все 12 знаков Зодиака в конце осени.

Ноябрь не будет богат на события – как в профессиональной, так и в личной жизни, а главной проблемой, которая может помешать достичь успеха в том или ином направлении, станет отсутствие взаимопонимания между людьми на всех уровнях. Необходимо использовать любую возможность, чтобы найти общий язык с окружающими – как близкими, так и совершенно незнакомыми.

Овен (21.03 – 20.04)

На карьерный рост – в силу самых разных, как объективных, так и субъективных причин – надеяться не приходится, но это не значит, что надо пасть духом и, образно говоря, спускаться на дно: нужно просто немного подождать, пока количество приложенных усилий перейдет в качество. Ссора с любимым человеком станет следствием взаимного непонимания, которое отравляет жизнь в последнее время – важно наладить отношения. Необходимо "завязать" с вредными привычками, иначе они негативным образом скажутся на состоянии здоровья.

Телец (21.04 – 21.05)

В профессиональной деятельности успешными окажутся прежде всего те, кто не только не боится работать в команде, но и любит это делать – в одиночку справиться с поставленными задачами при всем желании не удастся. Семейные проблемы необходимо решать без привлечения третьих лиц: даже если речь идет о близком родственнике, не стоит посвящать его во все подробности личной жизни – желательно разобраться во всем самим. Спортивные нагрузки должны быть щадящими – чрезмерное напряжение может негативно сказаться на состоянии здоровья.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Несмотря на лень, которая может дать о себе знать в последний осенний месяц, необходимо мобилизовать все свои силы и выполнять хотя бы обязательную профессиональную программу, в противном случае впоследствии не стоит удивляться, что более ушлые коллеги ушли далеко вперед. В личной жизни главное – не терять головы: под влиянием вырвавшихся на волю эмоций можно будет наломать серьезных дров, которые долго не удастся разгрести. Любое – даже незначительное – недомогание потребует к себе внимания и быстрого на него реагирования.

Рак (22.06 – 22.07)

Самое главное на работе – сосредоточиться на выполняемых задачах, а не на сплетнях и интригах, которые, увы, распространены в любом – даже самом дружном – коллективе, тогда и благодарность начальства – в том числе и финансовая – не заставит себя долго ждать. В личной жизни необходимо стать кузнецом своего счастья: нежелательно позволять посторонним людям – даже друзьям и родным – вмешиваться в отношения с любимым человеком, они могут быть пристрастны. Справиться с осенней усталостью и связанным с ней недомоганием помогут занятия спортом.

Лев (23.07 – 21.08)

Тем, кто давно подумывает о смене работы, звезды советуют обратить внимание на предложение, которое может поступить в начале месяца, даже если на первый взгляд оно покажется не самым выгодным – на самом деле это именно то, что нужно, так что не стоит от него отказываться. Домашние дела – особенно это касается ремонта – уже не получится игнорировать и откладывать на потом: если приступить к ним сейчас, справиться удастся быстро и относительно легко. Метеозависимость, которая даст о себе знать, нужно "лечить" прогулками на свежем воздухе и диетой.

Дева (22.08 – 23.09)

Свободное время, которое выдастся в это время, желательно посвятить своему хобби: оно не только принесет массу приятных эмоций, но и – самым неожиданным образом – поможет решить важную профессиональную задачу, подсказав грамотный – и креативный – ход. В отношениях с партнером может возникнуть закономерный кризис – чтобы его избежать, важно уделять любимому человеку больше внимания. Хорошее самочувствие будет напрямую зависеть от правильного питания: важно включать в рацион как можно больше овощей и фруктов, а жирное и жареное – исключить.

Весы (24.09 – 23.10)

Прежде чем брать на себя повышенные профессиональные обязательства, необходимо оценить свои силы – как физические, так и моральные: будет обидно, если придется сойти с дистанции, а запланированное так и останется невыполненным. Ссора с близким человеком, возникшая на ровном месте, может оказаться не только досадной, но и продолжительной: возможно, стоить сдержать эмоции и сохранить хорошие отношения. Недомогания этого времени будут предопределены усталостью: звезды советуют обратить внимание на режим труда и отдыха.

Скорпион (24.10 – 22.11)

На работе в это время главное – не производственный процесс, а отношения с коллегами: если представителям знака – особенно являющихся руководителями – удастся сплотить коллектив, под силу ему будут самые сложные профессиональные задачи. Те, кто пока еще не обрел личное счастье, вполне могут рассчитывать на судьбоносную встречу, которая окажется неожиданной, но от этого не менее приятной. В последний осенний месяц важно избегать переохлаждения – оно может стать причиной простудных вирусных заболеваний.

Стрелец (23.11 – 21.12)

К предложениям повысить свою профессиональную квалификацию, отправившись на соответствующие курсы или в командировку, необходимо отнестись с вниманием и готовностью: это откроет новые возможности как на нынешней, так и на новой работе. Встреча с человеком из прошлой жизни может всколыхнуть былые чувства и даже дать надежду на их возобновление, но стоит это делать или нет, решать только самим представителям знака. На здоровье могут негативным образом сказаться курение и употребление спиртных напитков – необходимо отказаться от вредных привычек.

Козерог (22.12 – 20.01)

Главным врагом на работе может стать спешка: желанию сделать все как можно быстрее необходимо противиться всеми возможными способами: количество нанесет ущерб качеству, что вряд ли понравится начальству или клиентам. В отношениях с любимым человеком важна искренность и готовность обсуждать любые – даже самые деликатные – темы, только так можно будет сохранить мир в семье. Организм скажет спасибо тем, кто будет как можно больше отдыхать – так можно будет восстановить силы, которые растрачиваются на профессиональные и бытовые хлопоты.

Водолей (21.01 – 18.02)

Профессиональная деятельность станет успешной – в том числе и в финансовом отношении – только в том случае, если удастся мобилизовать все свои силы на достижение поставленной цели и идти к ней, несмотря ни на какие препятствия. В семье напряженность, которая царила там долгое время, наконец-то сменится миром и гармонией – они позволят говорить о наступлении второго медового месяца. В плане здоровья необходимо соблюдать максимальную осторожность – не стоит делать резких движений, напрягаться и поднимать тяжести, в противном случае травм не избежать.

Рыбы (19.02 – 20.03)

На работе – равно как и в бизнесе – преуспеть удастся только тем, кто не побоится конкуренции и сможет доказать коллегам и начальству, что они – лучшие в своем деле. Близкому человеку важно уделять максимум внимания, в противном случае отношения могут резко ухудшиться – кому понравится тот факт, что в списке приоритетов он находится на последнем месяце. Невнимание к своему организму может негативно сказаться на его состоянии, поэтому важно вовремя реагировать на любые сигналы, которые он будет подавать и принимать своевременные меры.

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