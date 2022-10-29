Зодиакальный гороскоп на ноябрь 2022 года для всех 12 знаков

О том, на что нужно обратить особое внимание всем знакам Зодиака в ноябре этого года, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Месяц, когда Золушка может стать принцессой

Нынешний ноябрь сложно назвать спокойным, но страсть, напор, сила и магия, которые будут ему свойственны, превратят его месяц трансформаций, способный превратить медь в золото, а Золушку – в принцессу. Встречи и расставания, свадьбы и разводы, которые ожидают нас в это время, не будут случайными: как правило, они обусловлены всей предыдущей жизнью, поэтому станут либо наградой, либо наказанием – в любом случае из событий данного времени необходимо сделать выводы на будущее.

О том, что ждет в это время представителей всех знаков Зодиака, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Овен (21.03 – 20.04)

Месяц принесет успех в финансовых предприятиях любого рода: можно заключать важные сделки, подписывать серьезные договоры, оформлять счета и депозиты, получать кредиты и ссуды. В профессиональном плане наиболее перспективными окажутся проекты, связанные с зарубежными фирмами и партнерами – причем работать над ними можно как в реальном режиме, так и дистанционно.

Телец (21.04 – 21.05)

В это время придется на собственном опыте убедиться в правдивости поговорки о том, что один в поле не воин: в профессиональном плане удача ждет тех, кто умеет работать в коллективе – без помощи коллег достичь поставленной цели не удастся. Притягательность в глазах противоположного пола, выведет на первый план личную жизнь, в которой произойдут яркие события.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Наступает время рутинной и монотонной, но, увы, вынужденной работы, которую за представителей знака никто не сделает, а значит, надо ее завершить, в противном случае она затянется на следующий месяц. Успешной будет любая публичная деятельность, особенно запланированная на последнюю декаду: даже небольшое выступление на рабочей планерке произведет фурор.

Рак (22.06 – 22.07)

Наступающий месяц окажется одним из самых удачных в течение всего года: успех ждет представителей знака во всех жизненных сферах, но особенно порадует личная жизнь и творчество – причем даже тех, чья профессия с ним никак не связана. Вероятны и сложные ситуации, но выйти из них в это время удастся не только без потерь, но и с выигрышем – или моральным, или материальным.

Лев (23.07 – 21.08)

На первый план выйдут хлопоты, связанные с семьей и домом: можно проводить время с детьми и пожилыми родственниками, приступать к ремонту – как косметическому, так и капитальному – и просто более тщательно наводить порядок в собственном жилье. В личной жизни вероятно наступление романтического периода, который может привести к серьезным матримониальным переменам.

Дева (22.08 – 23.09)

"Борьбу" с начальством представители знака в течение всего месяца будут вести с переменным успехом, но им все-таки следуют помнить о том, что оно всегда оказывается правым по определению – возможно, не стоит тратить на такое противостояние время и силы. Необходимо также обращать внимание на информацию, которая будет поступать из самых разных источников – она очень скоро пригодится.

Весы (24.09 – 23.10)

Первая половина месяца – так уж встанут звезды и планеты – будет благоприятна в финансовом отношении: в это время можно рассчитывать на ожидаемые – и неожиданные, а потому особенно приятные – финансовые поступления и подарки. Особенно успешными окажутся проекты, связанные с зарубежными партнерами, поэтому в бизнесе необходимо ориентироваться преимущественно на них.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Магический шарм, который представители знака приобретут в это время, сделает их необычайно привлекательными в глазах противоположного пола и поможет устроить личную жизнь тем, кто пока еще не встретил достойную кандидатуру в спутники своей жизни. Остальных звезды тоже не обделят вниманием: те, кому не повезет в любви, получат приятные финансовые сюрпризы.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Усталость, которую представители знака будут ощущать в первой половине месяца, связана с приближающимися днями рождения – может даже показаться, что силы окончательно их покидают, но это ощущение, к счастью, будет временным. Уже после 17 ноября появится интерес к жизни, а с ним и желание работать, добиваясь серьезных результатов в профессии, бизнесе и творчестве.

Козерог (22.12 – 20.01)

Месяц пройдет под знаком общения с друзьями: они не только придут на помощь в случае необходимости, но и скрасят досуг, избавив от неприятного чувства одиночества. Во второй половине месяца не стоит противиться желанию отвлечься от окружающей действительности и погрузиться в свой внутренний мир – это поможет восстановить силы, которые очень скоро понадобятся для плодотворной работы.

Водолей (21.01 – 18.02)

В первой половине месяца представители знака могут ощущать дискомфорт из-за того, что их желания не будут совпадать с настоящим положением дел – таким образом звезды будут намекать им на необходимость скорректировать свои планы в соответствии с объективной реальностью. Если им это удастся, то уже с 17 ноября для них будут открыты любые двери – как в переносном, так и в прямом смысле.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Звезды "включат" зеленый свет во всем, что касается отношений с дальними странами: можно отправляться в путешествия, организовывать бизнес с зарубежными партнерами и приобретать недвижимость за границей. С середины ноября внимание окружающих – прежде всего руководства – будет приковано к профессиональной компетенции представителей знака, но они сдадут экзамен на отлично.

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