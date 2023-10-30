Зодиакальный гороскоп на ноябрь 2023 года для всех 12 знаков

В нынешнем году серьезное влияние на события ноября окажет лунное затмение, произошедшее в конце октября: его аура затронет всю первую декаду ноября, делая события этого времени волнующими – как в житейском, так и в романтическом отношении. В течение месяца также вероятно возрастание военной активности, что, возможно, приведет к ожидаемым многими событиям – контрнаступлению, а со временем и окончанию войны.

О том, что ждет в это время представителей всех знаков Зодиака, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Овен

Овен / Фото: Credits

Покой в ноябре будет только сниться: велика вероятность ссор и конфликтов с близкими людьми – от самых близких до совершенно незнакомых, желательно этого избегать. Необходимая помощь – в том числе и материальная – придет от друзей, главное, не стесняясь, попросить их о посильном участии. Необходимо отказаться от занятий экстремальными видами спорта и хирургических операций без крайней на то необходимости.

Телец

Телец / Фото: Credits

Желательно избегать фирменного упрямства, особенно с людьми, отношения с которыми представляют особую ценность, в противном случае легко нарушить установившееся в отношениях равновесие. В отношениях с близким человеком не стоит проявлять настойчивость – он должен сам определиться, делать ему решительный шаг или нет. Бизнес-контракты с партнерами из-за рубежа окажутся особенно успешными.

Близнецы

Близнецы / Фото: Credits

Приподнятое состояние духа может выразиться как в романтических отношениях, которые возникнут неожиданно, но, тем не менее, окажутся более чем серьезными, так и во вдохновении, под влиянием которого можно будет создать настоящие произведения искусства. В профессиональном отношении вероятен форс-мажор и связанный с ним аврал, конечно, отнимет много сил, но и результат порадует – как карьерный, так и финансовый.

Рак

Рак / Фото: Credits

Сдержанность, присущая представителям знака, сменится бурной и яркой эмоциональностью, а в профессиональной жизни придется выйти из зоны комфорта, что – пусть и путем огромного количества затраченных усилий – позволит добиться внушительного результата, в том числе и финансового. Свободное время благоприятно для создания уюта в собственном доме: в ремонте он у таких хороших хозяев точно не нуждается, а вот украсить его и можно, и нужно.

Лев

Лев / Фото: Credits

Профессиональный авторитет нуждается в поддержке, поэтому желательно не совершать опрометчивых поступков, которые могут его пошатнуть – например, браться за заведомо провальный проект или говорить нелицеприятные вещи начальству и коллегам. Нежелательно также отправляться в кратковременные поездки – как делового, так и личного характера: как минимум, придется столкнуться с банальным невезением.

Дева

Дева / Фото: Credits

Свойственная представителям знака осторожность и осмотрительность часто выручает их в самых разных ситуациях, не помешает она им и в ноябре: необходимо с особенным вниманием отнестись к поступающей в это время информации и людям, которые будут ее озвучивать – велика вероятность того, что они нарочно введут в заблуждение. Помогая – морально и материально – дальним родственникам и соседям, не стоит забывать и о себе

Весы

Весы / Фото: Credits

На первый план выходит личная жизнь: шарм и обаяние, которыми в это время наделят представителей знака звезды, сделают их удачливыми в любви, поэтому не стоит терять шанс добиться успеха в этой сфере. Удастся подписать важные документы профессионального и финансового рода, но успех ждет только тех, кто отнесется к этой процедуре с максимальным вниманием: даже, казалось бы, незначительная запятая может иметь большое значение.

Скорпион

Скорпион / Фото: Credits

Возникшее в начале ноября внутреннее напряжение желательно сублимировать в профессиональную – или творческую – деятельность, количество которой уже во второй половине перейдет в качество, что позволит сделать серьезный карьерный рывок. Тех, кто занимается творчеством, могут посетить интуитивные прозрения: они позволят создавать прекрасные творения – как для себя, так и для других.

Стрелец

Стрелец / Фото: Credits

Расположение звезд и планет не располагает к активным действиям – вместо того, чтобы браться за монументальные проекты и отправляться в дальние путешествия, лучше посидеть дома – с книжкой, в кресле у камина. Время так же благоприятно для общения с друзьями – им с представителями знака есть о чем рассказать друг другу. Время действовать придет только в последней декаде ноября, когда для них включится зеленый свет.

Козерог

Козерог / Фото: Credits

Эмоции важно держать под контролем, в противном случае они могут стать причиной ссор с самыми близкими людьми – родными и друзьями, о чем впоследствии придется пожалеть. Также в это время – как осознанно, так и на подсознательном уровне – будет закладываться жизненная и профессиональная программа на будущее, причем не только ближайшее, но и отдаленное: желательно запланировать только хорошие и счастливые события.

Водолей

Водолей / Фото: Credits

Пришло время вносить "правки" в профессиональную деятельность, которая в последнее время движется не в ту – нежелательную – сторону: можно не только переходить на новое место работы, но и полностью менять сферу деятельности – она окажется более успешной, чем прежняя. Правда, придется доказать свое профессиональное соответствие, но с этим представители знака справятся легко. Помощь и поддержка в самое нужное – и важное – время придет от друзей.

Рыбы

Рыбы / Фото: Credits

Решить профессиональные и бизнес-вопросы можно будет, обратившись за помощью к зарубежным партнерам, отношения с которыми станут набирать обороты, они же – в случае необходимости – окажут поддержку, причем не только материальную, но и моральную, что окажется даже более важным. Во второй и третьей декаде месяца придется много выступать на публике, презентуя свои таланты и способности – всегда с неизменным успехом.

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