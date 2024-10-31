Зодиакальный гороскоп на ноябрь 2024 года для всех 12 знаков

Нынешний ноябрь начнется с новолуния, которое произойдет 1 ноября в 10-м градусе Скорпиона, что несет нам грусть, меланхолию и восприятие мира исключительно в черно-белых тонах. Но уже через несколько дней неопределенность закончится – нас снова ждет водоворот событий.

События этого месяца прежде всего будут связаны с воинствующим аспектом двух планет войны – Марса и Плутона, что позволяет говорить не только и не столько о событиях на поле боя, сколько о массовых беспорядках, пожарах и стихийных бедствиях, а также победных парадах и салютах.

Трансформация, которая начнется в обществе, затронет множество сфер нашей жизни – науку, медицину, образование, науку, но, поскольку избежать их все равно не дастся, нужно постараться приспособиться к переменам. В личной жизни велика вероятность страстных и ярких, но непродолжительных романов, клятв и обещаний, в которые не стоит верить.

О том, что ждет в это время представителей всех знаков Зодиака, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Овен

Овен / Фото: Credits

Успех в ноябре ждет тех, кто сможет молниеносно реагировать на любые вызовы – как профессионального, так и личного свойства, что будет особенно важно в первой половине месяца, которая окажется довольно напряженной. Но уже к 20-м числам оно начнет спадать, а в конце ноября жизнь и вовсе заиграет яркими красками: одних представителей знака ждет судьбоносная встреча, а других – улучшение жилищных условий.

Телец

Телец / Фото: Credits

На работе от резких движений лучше отказаться – партнеры не будут настроены на компромиссы, поэтому лучше отложить решение важных вопросов на некоторое время. Много внимания потребуют близкие люди – родные и друзья, причем придется решать их проблемы – как моральные, так и материальные, главное – помнить, что больше никто этого не сделает, так что выбора у представителей знака нет.

Близнецы

Близнецы / Фото: Credits

К авралу на работе нужно отнестись без особого энтузиазма: в это время стоит помнить о том, что спешить нужно, не торопясь, в противном случае легко попасть в цейтнот, не выполнив при этом и половины намеченного. Улучшение материального положения придет в виде подарков – в том числе, и денежных На исходе месяца нежелательно посещать места большого скопления людей – концерты, фитнес-залы, рестораны.

Рак

Рак / Фото: Credits

Солидные заработки ноября будут уравновешены столь ж солидными тратами, обойтись без которых не удастся – необходимо залатать «прорехи» в хозяйстве, купив вещи, которые давно стоят в «листе ожидания». Начинать работу над новыми проектами и заключать важные финансовые сделки нежелательно – вместо успеха они приведут к провалам, так что лучше сосредоточиться на ежедневных – рутинных – делах.

Лев

Лев / Фото: Credits

На первый план выйдет собственный дом, в котором накопилось много дел, требующих внимания и быстрого решения. Напряженность в отношениях с окружающими людьми может негативно отразиться на отношениях – как с коллегами, так и с родными и любимыми людьми, поэтому необходимо работать над собой – прежде всего, сдерживать негативные эмоции. Также важно позаботиться о своем здоровье – пройти обследование.

Дева

Дева / Фото: Credits

Общение на всех уровнях, которому важно уделить время в начале месяца, самым позитивным образом скажется на личной жизни – кто-то из деловых партнеров может превратиться в любимого человека, с которым со временем захочется официально оформить отношения. Обустраивая свой дом, важно обратить внимание на декор – он может украсить интерьер даже лучше, чем ремонт – в всяком случае, косметический.

Весы

Весы / Фото: Credits

Личная жизнь порадует приятными событиями, особенно если любимый человек живет за границей – в перспективе такие отношения чреваты браком и переездом в другую страну. Впрочем, подобного рода перемены могут произойти и без смены места жительства: велика вероятность улучшения жилищных условий и появление поклонника – возможно, это то, что мы называем судьбой, так что не стоит его отталкивать.

Скорпион

Скорпион / Фото: Credits

Удача ждет представителей знака, прежде всего, в финансовых вопросах, которые на всех уровнях будут решаться максимально удачно, причем, звезды не возражают даже против некоторой – разумной – доли риска, он окажется успешным. Звезды также подарят им гипнотическую притягательность, которая не будет действовать только на начальство – с ним необходимо вести себя максимально осторожно.

Стрелец

Стрелец / Фото: Credits

Наступает время дальних поездок, цель которых может быть разной – от рабочих командировок до связанных с отдыхом путешествий, но самым успешным окажется поиск новых знаний, которые можно получить как в местах силы, так и на простой экскурсии. В финансовом отношении можно ожидать как неожиданных – но заслуженных – выплат, так и ожидаемых подарков ко дню рождения, которые начнутся с 23 ноября.

Козерог

Козерог / Фото: Credits

Бурлящие эмоции этого времени удивят и порадует представителей этого сдержанного и невозмутимого знака, которые редко позволяют себе такую «игру» страстей преимущественно личного – романтического характера. Взаимопонимание с партнерами, которое будет отмечаться повсеместно, сделает возможными прорывы во всех жизненных сферах, в том числе профессиональной и финансовой.

Водолей

Водолей / Фото: Credits

Напряженность, которая будет ощущаться о всех сферах жизни, самым неожиданным образом позитивно повлияет на представителей знака: она поможет им дисциплинироваться, организоваться и выполнить все задачи, которые поставит перед ними начальство или бизнес-необходимость. Особого внимания потребуют друзья, и если с одними удастся просо приятно провести время, то другим потребуется помощь и содействие.

Рыбы

Рыбы / Фото: Credits

Самого пристального внимания потребует профессиональная сфера, где возможны недоразумения с начальством и коллегами: лучший способ избежать конфронтации – сосредоточенность на выполняемой работе и отказ от участия в интригах и дружбе одной части коллектива против другой. Знакомство с людьми издалека может привести к судьбоносным событиям – как в личной жизни, так и на работе.

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