Зодиакальный гороскоп на ноябрь 2025 года для всех 12 знаков

Неспроста именно в это время происходит большое количество общественных реформаций — революций, государственных переворотов, силового захвата власти, серьезных схваток.

Энергии нынешнего ноября будут направлены на процессы корректировки и исправления многого из того, что человечество наворотило в предыдущий временной период. В том числе могут произойти и события мировой важности — прежде всего связанные с войной России против Украины, где можно — наконец-то — ждать хороших новостей.

О том, что ждет в это время представителей всех знаков Зодиака, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Овен

Решение важных — прежде всего финансовых — вопросов желательно приурочить в первой половине месяца, поэтому тем, кто не успеет этого сделать, необходимо перенести такие планы на другое время. Как профессиональные, так и личные дела во многом будут иметь отношению к зарубежью — именно они обещают стать особенно успешными. В любом случае главное — не спешить: торопливость — лучший способ завалить любое важное и серьезное дело.

Телец

Крутые жизненные повороты приведут к резким переменам — как в профессиональном отношении, так и в личной жизни. Любые начинания окажутся успешными, поэтому не стоит попусту тратить время, теряя счастливый шанс на воплощение в жизнь проектов, которые еще вчера казались мечтами. Удачными окажутся посещения публичных мест — от музеев до театров и концертных залов — и встречи со старыми друзьями, с которыми будет о чем поговорить.

Близнецы

На серьезные и масштабные проекты в это время лучше не замахиваться — успеха от их воплощения в жизнь ждать не приходится, но можно — и нужно — заниматься повседневной, рутинной работой, которая наведет порядок не только в делах, но и в мыслях — они в последнее время серьезно запутались. Возможны недоразумения в отношениях с партнерами — как коллегами, так и близкими людьми, не стоит ждать, что все уладится само по себе — желательно сразу же объясниться.

Рак

Прошлое, которое вернется в жизнь можно — и нужно! — сделать настоящим и будущим. Возвращение к старым, отложенным в долгий ящик проектам позволит обнаружить в них серьезные перспективы, а прежняя любовь не только вернется, но и заиграет новыми красками, точнее, чувствами. Конфликтов на работе, которые вероятны в это время, необходимо избегать — особенно это касается начальства, но и с коллегами стоит быть осторожнее — они могут быть настроены чересчур недоброжелательно.

Лев

Главной темой ноября станут дела домашние, причем, коснутся они всех связанных с этой стороной жизни сфер. Особое внимание необходимо уделить детям, а тем, кто пока ими не обзавелся — возлюбленным: забота — как о первых, так и о других — убережет их от опрометчивых поступков. Время также благоприятно для продажи и покупки недвижимости: как в первом, так и во втором случае могут подвернуться прекрасные варианты — не стоит упускать возможность, качественно улучшить свою жизнь.

Дева

Много времени придется провести, работая с документами, которые потребуют от представителей знака пристального внимания: даже незначительная ошибка или опечатка могут иметь серьезные последствия, так что обращать внимание необходимо на каждую букву — в буквальном смысле слова. Велика вероятность смена места жительства — переезда не только в новую квартиру, но и другой город и даже страну, что может стать началом нового — счастливого — жизненного этапа.

Весы

Месяц принесет много разного рода поездок — преимущественно они коснутся решения рабочих вопросов, но не стоит отказываться и от возможности немного отдохнуть — моральные и физические силы нуждаются в восстановлении. Есть вероятность, что понадобится помощь родственникам — в том числе, и не самым близким — и соседям: несмотря на занятость, необходимо ее оказать, тогда — в случае проблем — можно будет рассчитывать на соответствующую реакцию с их стороны.

Скорпион

В начале месяца необходимо пересмотреть старые — составленные ранее — планы, часть из которых устарела и не вписывается в новую жизненную ситуацию. Любая деятельность представителей знака приобретет серьезный масштаб, особенно это коснется финансов: заработки резко возрастут, но вместе с ними увеличатся и расходы. Желательно приложить усилия к тому, чтобы они не превзошли доходы — отказаться от покупки вещей, не являющихся насущной необходимостью.

Стрелец

Большая часть месяца уйдет на подведение итогов очередного личного года: необходимо провести «аудит», который позволит определить, что в течение предыдущих двенадцати месяцев было сделано правильно, а где — сознательно или нечаянно — пришлось допустить непростительные ошибки. Такое осознание — важные шагами на пути к исправлению ситуации в тех сферах, которыми представители знака особенно недовольны. Все изменится к лучшему 23 ноября, с этого дня они начнут праздновать дни рождения.

Козерог

Чем бы ни занимались представители знака — а, скорее всего, это по традиции будет решение профессиональных вопросов — самое главное для них, не торопиться. В спешке можно будет наделать досадных ошибок, которые впоследствии придется долго исправлять. Встреча со своим бывшим или бывшей, несмотря на многообещающее начало в виде всплеска приятных эмоций, в конечном итоге возложенных на нее надежд не оправдает, так что продолжения романтических отношений ждать не стоит.

Водолей

Ощущение того, что все давно предопределено судьбой и решено за них, которое может принести представителям знака неприятное чувство обреченности, к реальному положению вещей отношения не имеет. Оно — всего лишь влияние планет, расположившихся на небе определенным образом, так что и переживать по этому поводу не стоит. А вот возвращаться к старым — до сих пор нерешенным — проблемам не только можно, но и нужно — их урегулирование откроет путь для новых и перспективных проектов.

Рыбы

Обстоятельства будут тянуть представителей знака в разные — порой противоположные — стороны, поэтому без самоорганизации и дисциплины продвинуться вперед в профессиональном и финансовом отношении не удастся. Особое внимание необходимо обратить на сотрудничество с зарубежными партнерами, возможно, даже перенесение своего бизнеса в другую страну — такой шаг принесет серьезный успех. Лучшим «лекарством» в это время станет морской воздух, что нужно учитывать, планируя поездки.