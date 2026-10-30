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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
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Зодиакальный гороскоп на ноябрь 2026 года для всех 12 знаков

Ноябрь, который на древнеарамейском называется Мархешван — «горький» — один из ключевых месяцев года, когда происходит повсеместная трансформация — как в мире в целом, так и с каждым из нас в частности.

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Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Гороскоп

Гороскоп / © Associated Press

В первой половине месяца жизнь будет поставлена на паузу — в это время не стоит рассчитывать на сколько-нибудь важные и значимые события, а вот после его «экватора» удастся наконец-то решать важные вопросы — как профессионального или бытового, так и личного характера.

Последняя декада ноября принесет позитивные энергии и неожиданную легкость, позволяющую воспринимать свою жизнь и мир в целом без ощущения трагичности и обреченности. С 26 ноября и до середины июля 2027 года мы будем находиться под властью Марса в знаке Девы, а это значит, что в мире установится идеальный порядок, хотя методы, которыми это будет сделано, трудно назвать мягкими.

О том, что ждет в это время представителей всех знаков Зодиака, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Овен

Нежелательно форсировать события во всех сферах жизни и деятельности без исключения, надо смириться с тем, что все произойдет в то время, которое назначено звёздами — от воли представителей знака ничего не зависит, поэтому имеет смысл просто подождать.

Любые партнерские — личные, дружеские и даже рабочие — отношения станут источником позитивных эмоций, а также внесут в жизнь смысл, на который до этого рассчитывать не приходилось. В работе к решению любых вопросов нужно подходить с творческой точки зрения — она поможет найти нестандартный выход.

Телец

Яркая публичная жизнь и служебный роман, которые в это время могут ожидать представителей знака, обязывает к ухоженному — и, что немаловажно — моложавому внешнему виду, поэтому интерес к соответствующим процедурам — особенно у женщин — окажется вполне понятным и объяснимым.

Важные события могут происходить и в собственном доме, где вероятен долгожданный ремонт и не менее ожидаемый переезд — в другую квартиру, город и даже страну — на последний вариант звезды советуют обратить особое внимание.

Близнецы

В плане, который в это время составили для представителей знака звезды, значится много рутинных дел, работы с информацией и короткие деловые поездки с профессиональной и финансовой целью.

Но, несмотря на, казалось бы, скучные занятия, велика вероятность ярких событий — преимущественно они н личной жизни, которую представители знака — в силу профессиональной занятости — в последнее время часто отодвигают на второе место, теперь же пришло время поместить связанные с ней события на первый план, чего она вполне заслуживает.

Рак

В финансовом отношении, которое всегда очень важно для представителей знака удастся соблюсти редкий., но необходимый баланс: траты будут уравновешивать заработки — и наоборот. В личной жизни одной тайной станет меньше, что позволит улучшить отношения, которые — из-за недомолвок и недосказанности — в последнее время зашли в тупик.

Развивая таланты детей, необходимо обратить особенное внимание на их творческие способности= именно они со временем позволят им достичь серьезного успеха, о чем нужно позаботиться уже сейчас.

Лев

На первый план у представителей знака выйдут дела, связанные с собственным домом и членами семьи: в первом случае можно приступать к долгожданному ремонту, во втором — позаботиться о тех родственниках, которые оказались в сложном положении: помочь им — вполне под силу представителям знака.

Раздражительность, которая может накрыть в это время, как ни странно, сыграет положительную роль: она позволит в укоренном режиме «раскидать» дела, которые скопились за последнее время. Финал месяца принесет портные события во всех сферах жизни.

Дева

Общение с окружающими, какого бы уровня они ни касались, будет максимально результативным, поэтому важные разговоры — как с любимым человеком, так и с начальством — необходимо приурочить именно к этому времени.

В случае необходимости финансовая помощь придет из самого неожиданного источника — без поддержки представителей знака не оставят. Особое внимание нужно обратить на карьерный рост, который возможен в это время — имеет смысл приложить усилия к тому, чтобы наилучшим образом презентовать себя перед начальством и коллегами.

Весы

Магнетическая притягательность в глазах окружающих — особенно, противоположного пола — не поможет решить важные вопросы, но сделает жизнь более приятной и комфортной — прежде всего, в моральном отношении.

Финансы в течение всего месяца будут стабильно радовать, а вот в отношениях с друзьями может возникнуть напряжение и, как следствие, конфликты, которые в состоянии разрушить давние и крепкие отношения — не стоит этого допускать. Интересное профессиональное предложение, которое придет издалека, потребует внимательного и неторопливого рассмотрения.

Скорпион

Празднуя дни рождения и принимая поздравления и подарки, не стоит расслабляться — неожиданный удар по самолюбию, которые могут нанести как звезды, так и люди, могут испортить хорошее настроение.

Впрочем, избежать этой неприятности вполне под силу представителям знака, главное — вовремя подстраховаться и держать под контролем профессиональные проекты, не пуская их на самотек. Романтические чувства, которые возникнут в это время, необходимо — хотя бы на начальном этапе — держать в тайне от всех: не стоит забывать о том, что счастье любит тишину.

Стрелец

Время, когда до дней рождения остается чуть меньше месяца, всегда дает ощущение слабости и апатии, когда хочется уйти в тень и отдохнуть, переведя дух и проанализировав сложившуюся в жизни ситуацию. Не стоит торопить события и пытаться вырваться из череды событий, сделать это все равно не удастся, к тому же, со временем окажется, что все происходящее — к лучшему.

Месяц также подходит для того, чтобы наладить связи за границей: для одних это будет профессиональное сотрудничество с зарубежными фирмами, другие смогут приступить к осуществлению мечты — покупке жилья.

Козерог

Отношения с друзьями могут колебаться от мощного «плюса „до резкого „минуса“: от них можно будет ожидать как помощи в самых сложных ситуациях, до серьезного конфликта с серозными последствиями, поэтому очень важно соблюдать осторожность: лучше на время отказаться от общения, чем навсегда потерять дружбу.

Не менее важно не ослаблять контроль над решением профессиональных вопросов — тут даже мельчайшая оплошность может привести к серьезным последствиям, которых не только можно, но и нужно избежать.

Водолей

Необходимость поддерживать свой профессиональный авторитет, возможно, будет непросто, но можно и необходимо: пройдя через это испытание, представители знака станут еще сильнее и успешнее, чем раньше.

В середине месяца придется ощутить слабость и усталость, которые не лучшим образом отразятся на настроении и даже здоровье, но уже к финалу месяца жизненный фон выровняется, а ситуация окажется даже лучше прежней, открывая перед представителями знака блестящие возможности.

Рыбы

Вектор активной деятельности представителей знака будет разным, иногда — противоположно направленным, но во всех случаях результат окажется одинаково успешным.

Кто-то отправятся за границу — причем не в ближнее, а в дальнее зарубежье, кто-то почувствует потребность в получении новых — очень важных — философских знаний, но на успех можно будет рассчитывать в любом случае. Возникшее в это время желание уйти с нелюбимой работы или переехать на новое место жительства не должно быть поспешным — все надо хорошо обдумать

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